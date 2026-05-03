Jennifer Aniston, Ben Stiller y el famoso hurón 'robaescenas' en la escatológica 'Y entonces llegó ella'

Jennifer Aniston estaba en la cresta de la ola. Era una de las actrices más populares del momento y una de las preferidas de la prensa rosa. Cuando se embarcó en Y entonces llegó ella estaba rodando Como Dios y Friends. El mundo vivía una Rachelmanía porque Friends era la serie más vista del momento, un fenómeno televisivo global sin precedentes: 5,2 millones de personas vieron el capítulo final.

Y qué decir Ben Stiller, que en 2004 estrenó seis películas. Los dos astros de Hollywood estaba deseando trabajar juntos y su sueño se cumplió gracias al Danny de Vito, productor del proyecto, que contó con John Hamburg como guionista y director. La película se rodó en Hawái, Los Ángeles y Nueva York, y Danny de Vito tiró de agenda para completar el reparto con estrellas tan populares como Hank Azaria y Alec Baldwin.

Y entonces llegó ella La historia se centra en Reuben Feffer que está enamorado de Lisa, con la que se acaba de casar. Se van de luna de miel y ella le es infiel con un instructor de buceo. Reuben regresa solo a casa y una noche sale con su Sandy Lyle, su mejor amigo y se encuentra con una compañera del instituto, Polly. Ben Stiller interpreta a Reuben Feffer y Jennifer Aniston es Polly Prince. Con ellos están Philip Seymour Hoffman como Sandy Lyle, Debra Messing como Lisa Kramer, Alec Baldwin como Stan Indursky y Hank Azaria como Claude, el instructor de buceo. Ben Stiller con el hurón RTVE

El famoso hurón Hamburg, que ya conocía a Ben Stiller porque hizo los guiones de Zoolander y Los padres de ella, supo exprimir el talento del actor para hacer escenas locas o hilarantes, aunque a veces se desmadren. Como ocurrió con el hurón que mordió a Ben Stiller. Así lo recordaba el actor junto a Jennifer Aniston en la revista Blackfilm. "Sí, me mordió el hurón, pero yo no hice nada, lo juro. Fue muy raro. Estábamos haciendo la escena final donde corro tras de ti y sostengo al hurón y también me habían hecho una endodoncia el día anterior, así que tal vez lo sintió. Se aferró a mi barbilla. Fue algo surrealista, como si pensara: ¡Vale, el hurón está en mi barbilla y luego tuve que ir a ponerme la vacuna contra la rabia!". El hurón robó protagonismo a los actores y Jennifer Aniston llegó a ser portada de una revista especializada en animales. "Sabes, me da pena por el hurón porque no era muy fan de él. No es el más cariñoso ni el más mimoso... ¡Y eso que la mujer que trabajaba con él decía que no mordía!", decía la actriz. Ben Stiller y Jennifer Aniston RTVE

¿Una cinta de culto? Cuando se cumplió el 20ª aniversario del estreno de la película, el director habló con la revista Indie Wire y recordó todas las anécdotas del rodaje. "Ben Stiller y yo hemos hecho varias películas juntos, y he podido captar su esencia. Y él interpreta muy bien los papeles que he escrito o dirigido, porque él suele interpretar a personajes neuróticos, que le dan demasiadas vueltas a las cosas y que son un poco torpes". En la cinta, considerada una comedia de culto y comparada con Algo pasa con Mary, hay escenas escatológicas protagonizadas por Ben Stiller y Philip Seymour Hoffman. "Una de las cosas más gratificantes de mi carrera ha sido que la gente cite frases de la película. Es algo cotidiano; te encuentras con gente que la ha visto, que creció con ella o que la descubrió más tarde. Nunca sabes qué va a perdurar cuando haces estas comedias, pero ha sido, supongo que la palabra es gratificante, que para algunas personas la película siga vigente", decía Hamburg. Philip Seymour Hoffman y Ben Stiller RTVE

Frases de la película Los fans de esta comedia se saben el guion casi de memoria. Estas son algunas de las frases más célebres. “No importa lo que hayas hecho en el pasado, ni lo que creas que puede pasar en el futuro, sólo importa el momento presente". “¿Y sabes qué? Cuando menos te lo esperes puede pasar algo fantástico, mejor de lo que habías planeado nunca". “Si coges ese avión nunca sabrás si pudo ser algo más...”. “No tiene sentido hacer este jodido trabajo si no disfrutas de la experiencia”. “Soy un gran admirador de la literatura del siglo XX y veo que juntos estamos comenzando un nuevo capítulo". “No se puede subir la escalera del éxito con las manos en los bolsillos". “Voy a morir solo. Me encontrarán tres semanas después medio devorado por perros salvajes". “El amor no es una carrera de velocidad; es una maratón, una búsqueda incansable que solo termina cuando ella cae en tus brazos… o te rocía con gas pimienta".