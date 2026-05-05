Santos confiesa la verdad sobre el asesinato de Ana en 'La Promesa'

La repentina muerte de Ana, la madre de Santos, dejó sin palabras a todo el servicio. El lacayo, cuando descubrió lo sucedido, lógicamente se rompió en mil pedazos. Ricardo no tardó en regresar a ‘La Promesa’ para apoyar a su hijo en este duro momento. El que fue mayordomo, terminó confesando a Pía algo terrible: él había acabado accidentalmente con la vida de su mujer. Sin embargo, el caso ha dado un giro de 180 grados con la última conversación que han mantenido padre e hijo: ¡Santos es el verdadero culpable! Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción.

La inesperada muerte El fallecimiento de Ana cayó como un jarro de agua fría sobre La Promesa. Santos no podía creer lo ocurrido y decidió encerrarse en sí mismo. A pesar del intento de sus compañeros por apoyarle, él no quería abrirse. Aunque, finalmente, terminó haciéndolo con Pía. Ricardo regresó al palacio tan pronto como descubrió lo sucedido. Lo más importante era apoyar a su hijo en este momento tan duro. Y lo cierto es que su relación está mejor que nunca. Santos, conmocionado en 'La Promesa' tras la inesperada noticia: su madre ha fallecido Andrea San Juan

La confesión de Ricardo Pía, inesperadamente, descubrió un folleto del ‘As de Copas’ – local en el que trabajaba Ana, la madre de Santos – en el pantalón de Ricardo. ¡Realmente sospechoso! La señora Adarre no dudó en preguntar directamente a Pellicer sobre lo que había encontrado. Este, negó en todo momento estar implicado en la muerte de Ana. Sin embargo, la que fue ama de llaves no se dio por vencida. Tras insistir en varias ocasiones, Ricardo acabó confesando: ¡él había matado a Ana! “Fui a hablar con ella para tratar de ayudarla a salir del agujero en el que se había metido. Había bebido y no pensaba con claridad. Salimos a la calle, yo fui detrás de ella. Me ofrecí a acompañarla a casa. Ella empezó a insultarme, me empujó, trató de pegarme… Yo quise apartarla, quitármela de encima y, con tal mala suerte, que ella tropezó y se dio un golpe en la cabeza. Empezó a salir mucha sangre…”, aseguró a Pía. Ricardo confiesa toda la verdad a Pía en 'La Promesa': “Yo maté a Ana” Andrea San Juan

Toda la verdad La señora Adarre, al ver lo destrozado que estaba Santos, consideró que debía conocer toda la verdad sobre lo ocurrido. ¡Desveló al lacayo la confesión de Ricardo! Santos, tras estas palabras, sufrió un ataque de ansiedad. Todo apuntaba a que su sorpresa venía – lógicamente – por el hecho de que su padre había matado a su madre. Pero lo cierto es que no. Una conversación entre padre e hijo nos ha desvelado la única verdad: “¿Por qué la señora Adarre piensa que usted mató a mi madre?”, pregunta Santos a Ricardo. “No me quedó otra. Ella encontró entre mi ropa una entrada del tugurio en el que trabajaba tu madre. Cotejó fechas, llegó a conclusiones. Tenía que cerrar el asunto de una vez. Hijo, yo no podía permitir que Pía descubriera que fuiste tú quién mató a tu madre”, asegura. ¡Santos acabó con la vida de Ana! ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo lo sabe Ricardo? ¿Lo descubrirá el resto del palacio? ¿Y la Guardia Civil? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama.