El duque de Carril amenaza a Manuel: si no invierte, acusará a 'La Promesa' de secuestrar a Vera

A todos nos pareció muy extraña la reacción del duque de Carril cuando descubrió que su hija Mercedes se encontraba sirviendo en La Promesa. El enternecedor reencuentro dejó con mal cuerpo a los seguidores, pero con una pizca de ilusión a Vera, que creía en la reconciliación con su padre. Sin embargo, don Gonzalo solo está aprovechando la ocasión para ganar más dinero a costa de Manuel de Luján, al que le ha hecho una dura amenaza que mucho tiene que ver con la doncella del palacio. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles!

La amenaza del duque de Carril a Manuel

El duque de Carril le ha comunicado a Manuel que tendrá que invertir más dinero en la empresa en la que ya metió parte de su capital. Don Gonzalo es conocedor de la gran liquidez que tiene el heredero del marquesado, y no va a perder esta oportunidad. Sin embargo, el Luján no está dispuesto a invertir ni una sola peseta más. Él lo único que quiere es más información antes de darle su dinero, pero el padre de Vera se siente ofendido por las dudas de Manuel, que también quiere ver las cuentas de la empresa.

"Usted no necesita ver las cuentas, ni que yo le dé una explicación, porque va a aumentar la inversión quiera o no", le dice el duque. Unas palabras que descolocan al aviador de La Promesa, pero que comprende al contarle el duque de Carril una historia que le sorprende más todavía: "Una familia honorable cuya hija se esfumó de la noche a la mañana sin dejar rastro. Aquí es exactamente donde acabó esa joven que desapareció".

Manuel le deja claro que a La Promesa no llegó ninguna desaparecida, pero don Gonzalo le deja claro que no se trata de una señorita, si no que se esconde en el palacio como doncella y se llama Mercedes. El Luján asegura que no hay ninguna trabajadora en la casa que responda con ese nombre, pero el duque de Carril le cuenta toda la verdad: "Usted siempre la ha conocido como Vera. Vera es mi hija, y no se imagina la cantidad de lágrimas que hemos derramado mi esposa y yo creyéndola muerta".

El hijo de don Alonso continúa sin creerse la historia hasta que finalmente lo hace. Lo que no esperaba era la reacción del duque: "Los Luján secuestraron a mi hija". Manuel defiende el honor de su familia, alegando que nadie ha retenido a Vera en contra de su voluntad, pero don Gonzalo tiene otros planes: "¿Quién creerá que la hija de un duque friegue suelos o limpie escudillas por gusto? Todo el mundo se va a enterar de esto, téngalo por seguro, y así sabrán que no se puede confiar en un Luján". Manuel se da cuenta de lo que el padre de Vera pretende: que compre su silencio.

¿Qué hará el heredero de los Luján ahora? Se encuentra entre la espada y la pared. No te pierdas cómo continúa este tenso momento en el próximo capítulo de La Promesa.