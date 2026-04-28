Estefanía muestra sus cartas con esta amenaza a Carlo en 'La Promesa'
- “Quiero que me vaya tan bien como a ti”
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La llegada de Estefanía ha revolucionado la zona del servicio. Desde el primer momento, supimos que la nueva doncella y Carlo tenían un pasado común: estuvieron juntos. Ahora, la joven no ha dudado en chantajear al lacayo: o consigue el dinero que le pida o desvelará a María Fernández, la madre de su hijo, su romance en el pasado. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de La Promesa!
El pasado de Carlo y Estefanía
Todo el servicio se reunió en el patio del palacio para recibir a la nueva doncella. Estefanía – así es como se llama – no dejó indiferente a nadie. Desde el primer momento, supimos que ella y Carlo se conocían de algo. Y no tardamos mucho tiempo en descubrir su pasado: ¡estuvieron juntos! Estefanía ha recriminado en varias ocasiones a Carlo su comportamiento: “¿Por qué haces como si no nos conociéramos? Con lo bien que nos conocemos…”.
Carlo ha ocultado en todo momento a María Fernández este importante dato. ¿Por qué? Ni él lo sabe exactamente… “Debería haber dicho a todo el mundo que nos conocemos, puesto que entre tú y yo no hay nada que ocultar. Tú y yo tuvimos una relación que terminó cuando los dos quisimos que terminara”, asegura. A pesar de ello, no ha sido sincero con la madre de su hijo…
El chantaje
María Fernández ha preguntado a Carlo, en varias ocasiones, por la nueva doncella. Este siempre ha intentado evitar esta conversación y ha asegurado no tener nada que contar. Sin embargo, considera que Estefanía está levantado sospechas sobre su pasado, preguntando por Carlo y María Fernández. El lacayo ha intentado dejar las cosas claras a la recién llegada: “Yo ahora estoy con María y voy a ser padre. Así que déjalo estar”.
¿Cuáles son las intenciones de Estefanía? El lacayo ha terminado descubriéndolo a las malas… “Quiero que me vaya tan bien como a ti. Sé que has ido a ver una casa y que os la va a regalar don Manuel, quien, al parecer, os da dinero porque es muy rico y quiere mucho a María. Si estoy en La Promesa es para asegurarme un futuro. Necesito dinero y tú vas a ayudarme a conseguirlo”, ha ordenado al lacayo. ¿Confesará Carlo a María toda la verdad? ¿Seguirá ocultando lo ocurrido y cederá al chantaje de Estefanía? Tendremos que esperar a los próximos capítulos de la ficción para descubrirlo.
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