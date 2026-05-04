Marta Matute en 'las mañanas de RNE': "En el momento que dejas de ser productivo, no le importas a nadie"

La directora de cine, Marta Matute estrena el 8 de mayo en cines su Ópera Prima. Yo no moriré de amor, está basada en una auto ficción inspirada en las vivencias de Matute. La cineasta y el actor Tomás Del Estal han estado con Juan Ramón Lucas en Las Mañanas de RNE para presentar la cinta que cuenta con la participación de RTVE.

16.24 min Las mañanas de RNE - 'Yo no moriré de amor', la ópera prima de Marta Matute

La película narra la historia de Claudia, con 18 años su vida se ve completamente trastocada por la irrupción de la enfermedad de su madre. Entre el deber de cuidarla y el deseo de vivir como cualquier adolescente, Claudia busca un modo de sobrellevar esa nueva realidad, que ha transformado los vínculos en la familia. Tendrá que elegir cómo amar sin renunciar a sí misma.

El elenco principal está formado por Sonia Almarcha, en el papel de madre, Tomás del Estal como padre y las actrices que interpretan a las dos hermanas encargadas de cuidar de su madre, Laura Weissmahr y la debutante Júlia Mascort.

El melodrama como línea roja La directora ha resaltado que hubo instantes, durante el rodaje, en que volvía a momentos concretos de la enfermedad de su madre por el trabajo de Sonia. Al igual que las jóvenes, Matute empatizó con su familia a raíz de la enfermedad. "Disocias para seguir adelante", ha señalado, "si te paras por la emoción que te provoca, te vas a la mierda". “Si te paras por la emoción que te provoca, te vas a la mierda“ Juan Ramón Lucas ha subrayado la facilidad de caer en lo dramático en un tema como este. Matute ha expresado que uno de los objetivos de la película ha sido visibilizar y acompañar la soledad del cuidador, sin caer en el melodrama, única línea roja que la cineasta se había marcado.

Tomás Del Estal El actor Tomás Del Estal es el marido, un hombre poco comunicativo y con unos detalles de cariño tan sutiles que apenas si se pueden percibir. Del Estal ha matizado que, como actor es un reto conseguir esto con tantos silencios y pausas. Aunque, estos silencios hablan de los personajes y son, ha explicado, "una manera de liberarte".

Premio SGAE Esta auto ficción inspirada en las vivencias de Marta Matute comenzó a fraguarse en 2021. Durante el confinamiento, Matute presentó el guion a la Fundación SGAE. Su sorpresa llegó cuando ganó el 18º premio SGAE de guion para largometraje Julio Alejandro, con el que cada año la Fundación reconoce a las mejores historias escritas para la gran pantalla.