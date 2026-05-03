Todos los estrenos de la semana del 4 al 10 de mayo: desde 'Top Gun', con Tom Cruise, a 'Adiós', con Mario Casas

Puan, Los lobos de Washington y Adiós son solo algunas de las películas que durante la semana del 4 al 10 de mayo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Un amigo extraordinario (Lunes 4 de mayo a las 00:50 horas en La 2 y RTVE Play) A Beautiful Day in the Neighborhood, su título original, gira en torno a dos hombres. Fred Rogers y Lloyd Vogel. El primero presenta programa infantiles en la televisión norteamericana y el segundo es el periodista de la revista Esquire encargado de escribir un artículo sobre Rogers. Y este es el punto de partida de la película, que se basó en el artículo "Can You Say..." ¿Héroe? que el periodista Tom Junod publicó en la edición del 1 de noviembre de 1998 de la revista Esquire. Tom Hanks lo vuelve a hacer: desaparece. El actor se convierte en Fred Rogers en 'Un amigo extraordinario' Rafael Muñoz

El forastero (Martes 5 de mayo a las 11.30 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern dirigido por William Wyler basado en la historia de Stuart N. Lake. Cole Harden (Gary Cooper), un vaquero honesto, y Roy Bean (Walter Brennan), un juez caprichoso, entablan una extraña amistad.

Puan (Martes 5 de mayo a las 23.10 horas en La 2 y RTVE Play) Drama ambientado en la universidad. Marcelo (Marcelo Subiotto) se ha dedicado siempre a la Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando su jefe, mentor y compañero muere, él asume que heredará su cátedra. Sin embargo, Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), otro colega, regresará de Alemania para disputar el puesto vacante.

Los Pantonne, cortometraje (Martes 5 de mayo a las 1.19 horas en La 2 y RTVE Play) Los Pantonne Cortometraje en el que Leonardo, abrumado el día de su boda, busca apoyo en su hermano Javier. La familia Pantonne trata de mantener la situación bajo control, pero son ellos dos, los más pequeños, los que toman las riendas de la situación.

John, el bastardo (Miércoles 6 de mayo a las 11.50 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern italiano en el que un hombre malherido recuerda su vida como criado de "John, el Bastardo".

El potro (Jueves 7 de mayo a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) Película dramática que cuenta la historia del nacimiento de un potro. El soldado Jim Rabb lo mantiene con vida en medio de la Guerra Civil norteamericana, un símbolo de esperanza que lleva a los hombres de la Primera Caballería a un viaje de descubrimientos dentro de la barbarie.

Justicia artificial (Jueves 7 de mayo a las 23:00 horas en La 1 y RTVE Play) Con Verónica Echegui, Tamar Novas, Alberto Amman y Alba Galocha. El gobierno español anuncia un referéndum para aprobar un sistema de Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia que promete automatizar y despolitizar la justicia sustituyendo, en la práctica, a los jueces y juezas en todos los tribunales del país. Carmen Costa, una reconocida jueza, es invitada a trabajar en el desarrollo del proyecto, pero la repentina desaparición de Alicia Kóvack, creadora del sistema, provoca una gran desconfianza en ella, hasta el punto de entender que está descubriendo la punta del iceberg de una conspiración. Ariadna Gil, Daniel Grao, udith Fernández, Aina Picarolo y Zoe Arnao RTVE

La casa entre los cactus (Jueves 7 de mayo a las 00:50 horas en La 1 y RTVE Play) Isla de Gran Canaria, a finales de los años 70. Rosa y Emilio viven con sus cinco hijas aislados del mundo en una casa en medio de un valle. En este lugar salvaje llevan una vida alternativa y en armonía hasta la llegada de un excursionista perdido al que se prestan a ayudar. Este suceso extraordinario para la familia desencadenará una situación extrema y hostil y revelará lo asfixiante y oculto en la casa entre los cactus y sus habitantes. Con Ariadna Gil, Daniel Grao y Ricardo Gómez.

Mestizo (Viernes 8 de mayo a las 11.50 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern español dirigido por Julio Buchs. Un cazador mestizo se alía con la Policía Montada de Canadá para hallar al hombre que violó y asesinó a su hermana.

Tup Gun (Viernes 8 de mayo a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play) Vuelve Tom Cruise, vuelve Maverick. La Marina de los Estados Unidos ha creado una escuela de élite para pilotos con el fin de sacar una promoción de expertos en técnicas de combate. En la academia, más conocida como Top Gun, a los mejores se les entrena para ser intrépidos y fríos al mismo tiempo, capaces de no perder los nervios en situaciones extremas y de no inmutarse al romper la barrera del sonido a los mandos de un F-14. A la escuela llega el joven Maverick, famoso por su temeraria aunque brillante forma de pilotar. Fotograma de la película 'Pearl Harbor' IMDb

Pearl Harbor (Viernes 8 de mayo a las 23:45 horas en La 1 y RTVE Play) Con Alec Baldwin, Ben Affleck, Colm Feore, Cuba Gooding Jr, Jesse James, Jon Voight, Josh Hartnett, Kate Beckinsale. Año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial en Europa. Rafe Mccawley y Danny Walker crecieron juntos en una zona rural estadounidense y su larga amistad se mantiene cuando ambos ingresan como pilotos en las fuerzas aéreas. Rafe encontró en Evelyn Johnson, una valiente enfermera, al amor de su vida, pero pronto tuvieron que separarse, tras ser llamado Rafe para servir en la fuerza aérea británica contra los alemanes. Mientras tanto, Danny y Evelyn son enviados a la base aérea de Pearl Harbor, en Hawai.

Los lobos de Washington (Viernes 8 de mayo a las 22.55 horas en La 2 y RTVE Play) 'Los lobos de Washington', de Mariano Barroso Thriller dramático en el que dos amigos (Javier Bardem y Eduard Fernández) pretenden timar a su antiguo jefe (José Sancho) con un plan que hace aguas.

Adiós (Viernes 8 de mayo a las 0.50 horas en La 2 y RTVE Play) Paco Cabezas dirige este thriller de acción con Mario Casas, Natalia de Molina y Ruth Díaz. Juan es un hombre que comienza a disfrutar de su libertad tras estar en la cárcel. Tras la muerte accidental de su hija pequeña, Juan acudirá a su familia para aclarar lo sucedido. Eli, la agente de policía encargada del caso, tratará de evitar que el hombre se tome la justicia por su mano. Enlace para ver 'Adios', ya en RTVE Play

Planes de boda (Sábado 9 de mayo a las 15:55 horas en La 1 y RTVE Play) Jennifer Lopez y Matthew McConaughey son los protagonistas. Mary Fiore es la más prestigiosa organizadora de bodas de San Francisco. Está tan ocupada en hacer realidad los sueños de los demás, que no tiene tiempo para ocuparse de su propia vida. Un día, por casualidad, conoce a un apuesto médico que le salva la vida y del que se queda prendada. Lo malo es que resulta ser su próximo cliente. Renée Zellweger y Ewan McGregor RTVE

Abajo el amor (Sábado 9 de mayo a las 17.30 horas en La 1 y RTVE Play) Renée Zellweger es Barbara Novak, una joven escritora feminista cuyo primer libro, titulado "Abajo el amor", se ha convertido en la guía que siguen las mujeres de todo el mundo. El libro parte de un principio: las mujeres pueden disfrutar del sexo sin que el amor sea un obstáculo. Convencido de que Novak es un fraude y de que, en el fondo l o que desea es tener amor y un marido, el reportero estrella de una revista de caballero, al que interpreta Ewan McGregor, intenta desenmascararla.

Toda la verdad (Sábado 9 de mayo a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play) Con 17 años, el joven Mike Lassiter se sienta en el banquillo de los acusados. Es el principal sospechoso del asesinato de su padre, un crimen que él mismo ha confesado, pero ¿es el verdadero culpable? El abogado Richard Ramsay, amigo de la familia, hará todo lo posible por librarle de la condena en Toda la verdad, un inquietante thriller judicial con Keanu Reeves donde nada es lo que parece. Con Renée Zellweger como la madre del acusado y viuda de la víctima, además de un guion escrito por Nicholas Kazan, nominado a un Oscar en 1991 e hijo de Elia Kazan, la película promete intriga y tensión hasta descubrir lo que de verdad ocurrió el día en el que el cruel Boone Lassiter fue asesinado.

El poder del dinero (Sábado 9 de mayo a las 23.30 horas en La 1 y RTVE Play) Adam Cassidy (Liam Hemsworth), un joven de 26 años, odia su trabajo en la compañía tecnológica Wyatt Corporation. Cuando manipula el sistema para ayudar a un amigo, es acusado de un delito federal. Su jefe Nicholas Wyatt (Gary Oldman), le propone un trato para evitar la cárcel: infiltrarse en la compañía de Jock Goddard (Harrison Ford), antiguo mentor de Wyatt, y actuar como espía industrial. Adam acepta y logra ascender rápidamente, descubriendo en sí cualidades que jamás imaginó poseer. Ahora su vida es perfecta; adora su trabajo, tiene un Porsche y sale con la chica de sus sueños. Y todo lo que tiene que hacer es traicionar a los que le rodean.

Secuestro (Sábado 9 de mayo a las 01.10 horas en La 1 y RTVE Play) Blanca Portillo es Patricia es una abogada que ve su vida trastornada cuando su hijo Víctor desaparece del colegio. Cuando el niño regresa a casa, asegura que un hombre ha intentado secuestrarlo y lo reconoce en una rueda de identificación. Pero como las pruebas no son definitivas, el sospechoso queda en libertad. Temerosa de que algo pueda pasarle a su hijo, Patricia decide quebrantar sus principios y tomarse la justicia por su mano. Antonio Dechent, José Coronado y Macarena Gómez destacan en el reparto.

Los que tocan el piano (Sábado 9 de mayo a las 19.30 horas en La 1 y RTVE Play) Comedia en la que Cayetana, Paco y Venancio roban y pasan algún tiempo en la cárcel. Cuando conocen a Federico, un ladrón de mundo que les hace ver que los métodos europeos con los hurtos están surtiendo efecto. Historia basada en los escritos de José Luis Dibildos y Alfonso Paso. Susan Sarandon desafía a Julia Roberts en 'Quédate a mi lado': la historia de este drama que te va a emocionar Patri Campos

Quédate a mi lado (Domingo 10 de mayo a las 15.55 horas en La 1 y RTVE Play) Susan Sarandon, Julia Roberts y Ed Harris. Isabel es una fotógrafa de moda que se enamora de Luke, un hombre divorciado con dos hijos y una ex mujer, Jackie, que es, a todas luces, la madre perfecta sobra la que gira toda la felicidad de sus hijos, la preadolescente Anne, y el pequeño Ben. Ganarse el amor de los niños le resultará difícil porque Jackie no está dispuesta a facilitarle las cosas. Isabel no tira la toalla y acepta la propuesta de matrimonio de Luke, momento que coincide con el descubrimiento de la enfermedad de Jackie, que había conseguido ocultar hasta ahora. Hilary Swabk y Gerard Butler

Postdata, Te quiero (Domingo 10 de mayo a las 17.55 horas en La 1 y RTVE Play) Holly Kennedy (Hilary Swank) es una joven viuda que trata de encauzar nuevamente su vida tras la muerte de su querido marido Gerry (Gerard Butler), al que amaba sobre todas las cosas. Pero un día, con motivo de su 30 cumpleaños, descubre que éste le ha dejado varias cartas, todas con la misma postdata: PD: Te quiero. Con Gerard Butler, Hilary Swank, Gina Gershon Lisa Kudrow, Harry Connick Jr., Katy Bates

Cuestión de sangre (Domingo 10 de mayo a las 15.55 horas en La 1 y RTVE Play) Matt Damon es Bill Baker, un operario de una plataforma petrolífera estadounidense, viaja a Marsella para visitar a su hija, que está en prisión por un asesinato que dice no haber cometido. Lejos de casa, las cosas se presentan difíciles para un padre dispuesto a todo para demostrar la inocencia de su hija. Russell Crowe RTVE

La sombra del poder (Domingo 10 de mayo a las 00:10 horas en La 1 y RTVE Play) Ben Affleck, Helen Mirren, Russell Crowe, Rachel McAdams, Robin Wright... Un gran reparto para esta historia de Kevin McDonald: Un congresista y un reportero se ven envueltos en un caso de dos asesinatos que, aparentemente, no tienen relación entre sí. Ambos comparten un pasado y una chica, pero ahora, el congresista, puede perderlo todo: su brillante carrera y su preciosa esposa.