Tom Hanks lo vuelve a hacer: desaparece. El actor se convierte en Fred Rogers en 'Un amigo extraordinario'

Y Tom Hanks lo volvió a hacer. Pocos actores tienen el don de interpretar a héroes reales, a personajes míticos muy conocidos y convencer al público y a la industria. Tenía 64 años cuando estrenó Un amigo extraordinario en la que interpreta al popular presentador Fred Rogers y logró su sexta nominación al Oscar, premio que ha ganado dos veces: por Forrest Gump y Philadelphia, la primera como actor de reparto.

Un amigo extraordinario A Beautiful Day in the Neighborhood, su título original, gira en torno a dos hombres. Fred Rogers y Lloyd Vogel. El primero presenta programa infantiles en la televisión norteamericana y el segundo es el periodista de la revista Esquire encargado de escribir un artículo sobre Rogers. Y este es el punto de partida de la película, que se basó en el artículo "Can You Say..." ¿Héroe? que el periodista Tom Junod publicó en la edición del 1 de noviembre de 1998 de la revista Esquire. Para interpretar a Fred Rogers, Tom Hanks visionó millones de horas de programas de Mister Rogers . "Todos los que pude. Tenía que hacerlo para convertirme en él. Yo había visto imitaciones que compañeros tan conocidos como Eddie Murphy, Martin Short y Johnny Carson, pero eran eso, imitaciones. Yo quería ser él, no quería imitarle", contaba en la promoción. Tom Hanks y Matthew Rhys Lacey Terrell RTVE

Lloyd Vogel es el protagonista Vogel, interpretado por Matthew Rhys, tiene fama de cínico y descreído. Su mundo tiene constante nubes grises y cada mañana desayuna rencor y mala leche. Con esta 'traje' que se ha hecho a medida encara su trabajo y la idea preconcebida con la que llega a su cita se desmorona a medida que Rogers se le revela como una persona muy especial. Fred Rogers, que obtuvo un Emmy Honorífico, murió el 27 de febrero de 2003 a los 74 años. Tenía cáncer de estómago. Dejó un interesante legado que custodiaba su mujer, Joanne, la mujer que tuvo que dar el visto bueno al proyecto de la directora Marielle Heller: una película sobre la influencia de Rogers en los norteamericanos y cómo cambió la vida de Vogel. "Teníamos claro que no queríamos hacer una película basándonos en los datos que hay de Fred, no se trataba de hacer solo un biopic, queríamos entrar en su mundo, entenderlo y contárselo a la gente, queríamos su versión más auténtica y desde luego la experiencia del periodista nos parecía muy relevante", decía la directora, que pasó todo el tiempo que pudo con Joanne y Bill, el socio de Fred Rogers. Tom Hanks RTVE

El rey de las rebecas El presentador tenía una peculiar forma de vestir en su programa y especialmente llamativas, y famosas, eran sus chaquetas de punto, esas rebecas que hacían sentir a la gente que Fred era como un familiar amable y cariñoso. Habían pasado más de dieciséis años de la muerte de su esposo pero Joanne guardaba toda la ropa de Fred y no dudó en ofrecérsela al equipo de producción y vestuario. "Me puse la rebeca y sentí que era como una armadura, como cuando Batman cuando se pone la capa y la capucha", decía Hanks. La generosidad de Joanne fue tan grande que le propusieron hacer un cameo en la película, y aceptó. La vida está llena de casualidades y resulta que el presentador era un gran admirador de Tom Hanks y cuando Joanne estuvo delante del actor no pudo reprimir su asombro: no era Tom Hans, era Fred Rogers, su marido. "¡Me quedé sin aliento! Se parecía muchísimo a Fred. Era perfecto. Recuerdo haber dicho: "¡Pero si eres Tom!". Hace un estupendo trabajo, cuando se mete en el personaje de Fred, Tom desaparece", decía a Entertainment. No es la única casualidad. Días antes del estreno Tom Hanks contó a la prensa que Fred Rogers y él eran familia, exactamente eran primos sextos. Y curiosamente nunca se llegaron a conocer. Cine internacional Cine - Un amigo extraordinario Drama biográfico sobre un periodista (Matthew Rhys) con un encargo: escribir sobre la estrella de la televisión Fred Rogers (Tom Hanks). Película n... Ver película