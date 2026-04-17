Este fin de semana viene Tom Hanks: cuatro películas con cuatro personajes que hizo inolvidables

La palabra que mejor describe a Tom Hanks, el vecino de América, es versatilidad. Tiene una asombrosa capacidad para elegir a personajes comunes en situaciones extraordinarias. Y son precisamente estos personajes los que le han convertido en uno de los actores más familiares y queridos de Hollywood, ya sea interpretando al típico vecino que te cae mal o al mismísimo Walt Disney.

¿Será por su cercanía, su método lleno de verdad o quizás por el código ético que requieren todos ellos y que Hanks sabe implementar en su justa medida? Sus protagonistas piden una afinada brújula moral, como el abogado James B. Donovan en El Puente de los espías, el bondadoso Fred Rogers en Un buen día en el vecindario, el profesor Robert Langdon de Ángeles y demonios, incluso el asesino Michael Sullivan de Camino a la perdición.

Todos actúan bajo un sentido del deber y la protección de sus valores, independientemente del peligro personal. Son precisamente esas cuatro películas las seleccionadas por RTVE Play para mostrar la excelencia de Tom Hanks en su rol de elegir al héroe cotidiano. El heredero de James Stewart es el rostro de la integridad en el cine contemporáneo.

El puente de los espías Viernes 17 de abril a las 21.45 horas en La 1 y en RTVE Play por tiempo limitado El abogado James Donovan (Tom Hanks) será de los primeros en cruzar el muro de Berlín James Donovan es un abogado de Brooklyn (Nueva York) que se ve inesperadamente involucrado en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS cuando se encarga de defender a Rudolf Abel, detenido en EEUU y acusado de espiar para los rusos. Convencido de que Abel debe tener la mejor defensa posible, Donovan rechazará cooperar con la CIA incluso cuando la Agencia intenta que viole la confidencialidad de comunicaciones entre abogado y cliente. El puente de los espías (2015) está basada en hechos reales. Dirigida por Steven Spielberg estuvo nominada a 6 Premios Oscar en 2016, entre ellos a Mejor Película. Finalmente ganó uno, al Mejor Actor de Reparto para Mark Rylance, por su interpretación de Rudolf Abel. Rylance también se alzó con el BAFTA ese mismo año. Donovan quiere evitar la pena de muerte para su cliente Rudolf Abel a toda costa. no porque el abogado sea un comunista traidor, sino por si en el futuro, Abel le sirve a EEUU para negociar un intercambio de prisioneros del mismo rango, como así ocurrió. El canje real se hizo el 10 de febrero de 1962 sobre el puente Glienicke, que unía Alemania Oriental y Alemania Occidental. Rudolf Abel a cambio del piloto de la CIA Francis Gary Powers, derribado mientras sobrevolaba el espacio aéreo soviético. El abogado James Britt Donovan pasó, de ser acusado de comunista a héroe nacional.

Camino a la perdición Viernes 17 de abril a las 23.45 horas en La 1 y en RTVE Play por tiempo limitado Michael Sullivan es un asesino a sueldo que profesa una lealtad inquebrantable a su jefe, el señor Rooney, pero es también un buen padre de familia. Son los tiempos oscuros de la Gran Depresión en Rock Island, donde domina la mafia irlandesa. La Ley Seca sigue vigente y los gánsteres, especialmente Al Capone en Chicago, están en la cima del poder. Un día, inesperadamente, el hijo de Sullivan, Michael Jr., sigue a su padre para saber en qué consiste exactamente su trabajo. Camino a la perdición (2002) es un drama magistralmente dirigido por Sam Mendes, aunque, si algo destaca en él, es su fotografía, ganadora del Óscar, del BAFTA y el Sattellite Awards en 2003. También cabe reseñar que fue la última película de Paul Newman, por la que estuvo nominado al Óscar a Mejor Actor de Reparto. El resto del elenco es igual de brillante, además de Tom Hanks, Daniel Craig (James Bond 007) Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho), Jude Law (The Holidays) y Stanley Tucci (El diablo se viste de Prada).

Ángeles y demonios Sábado 18 de abril a las 23.30 horas en La 1 y en RTVE Play por tiempo limitado En un laboratorio de máxima seguridad han asesinado a un científico, cuyo cadáver tiene un extraño símbolo grabado a fuego en su pecho. Para el profesor Robert Langdon no hay duda: los Illuminati, los hombres enfrentados a la Iglesia desde tiempos de Galileo, han regresado. Y esta vez disponen del arma más mortífera que ha creado la humanidad, la antimateria. Acompañado de la joven científica partícipe en el descubrimiento de la antimateria y un audaz capitán de la Guardia Suiza, el profesor Langdon comienza una carrera contra reloj para descifrar las claves ocultas que los Illuminati han dejado a lo largo de los siglos en manuscritos y templos. Necesitará todo su coraje para vencer al despiadado asesino que siempre parece llevarle la delantera. Ángeles y Demonios (2009) es una adaptación de la novela de Dan Brown. En realidad es la primera parte de la saga, es decir, la precuela de El Código Da Vinci. No tuvo el apoyo del Vaticano. La Iglesia prohibió cualquier tipo de grabación dentro de sus propiedades, tras la polémica que hubo con la primera entrega de la saga. Se invirtieron cerca de 150 millones de dólares del presupuesto en los decorados. En Los Ángeles se hicieron réplicas de la Plaza de San Pedro, Piazza Navona, Capilla Sixtina, el Panteón y el Castillo de San Ángelo, entre otras. La más costosa fue la reproducción de la Plaza de San Pedro, que se construyó en el parking de Hollywood Park. Los productores se las ingeniaron pese a la prohibición de filmar en la Santa Sede, enviaron a un equipo de personas que se mezcló con los turistas y tomó miles de fotos y material de vídeo, para poder reproducirlo fielmente.