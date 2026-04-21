"Es una obra maestra", dicen de 'Mi querida señorita', la valiente película con un inmenso José Luis López Vázquez

Han pasado 54 años del estreno de Mi querida señorita, la película de Jaime de Armiñán interpretada por José Luis López Vázquez y ahora está en boca de todos por la nueva versión que llega a los cines, dirigida por Fernando González Molina y con Elizabeth Martínez en el papel protagonista, Adela Castro.

Adela Castro es una mujer de 43 años que está sola y todos la tienen por una "solterona". Su vida transcurre en el tedio del hogar en una pequeña ciudad de provincias, pasando el tiempo con las labores de costura. Ella se siente diferente, porque se afeita todos los días y siente una atracción especial hacia su sirvienta, Isabelita. Es consciente de lo poco agraciada que es y sabe que le costará encontrar el amo, aunque rechaza las proposiciones que recibe. Aconsejada por su confesor acude al médico y este le dice que tiene genitales masculinos. Adela comprende que siempre ha sido un hombre y emprenderá un viaje transformador que no será nada fácil de transitar.

Mi querida señorita arrasó en taquilla Es una historia transgresora y moderna para aquella España marcada por la represión, el machismo y el señalamiento en la vida de provincias, y está consideraba la primera película del cine español que abordó la identidad de género. Era un riesgo para Jaime de Armiñán y sobre todo para José Luis López Vázquez. Pero también fue un acierto. Mi querida señorita arrasó en taquilla y cerca de dos millones de españoles la vieron en las salas de cine. Un éxito que saltó fronteras: la cinta fue seleccionada para competir por el Oscar como Mejor película de habla no inglesa, premio que se llevó Luis Buñuel con El discreto encanto de la burguesía, que representaba a Francia. George Cukor se acercó a López Vázquez para felicitarle por su trabajo y decirle que le consideraba "el mejor actor del mundo", e incluso le dio un pequeño papel en Viajes con mi tía. El español no quiso hacer carrera en Hollywood, pero su huella fue imborrable: se dice que inspiró a Sidney Pollack para rodar Tootsie y que Dustin Hoffman tuvo muy presente a Adela. Mónica Randall y José L. López Vázquez RTVE

La génesis de la película Mientras Jaime de Armiñán y José Luis Borau escribían el guion -utilizando la sobriedad para esquivar la censura- iban pensando en el actor que mejor podría interpretar a Adela. "Temíamos que el publico la comparara con La tía de Carlos, el personaje tenía que ser gracioso y al mismo tiempo patético", contaba Armiñán. Para ellos era fundamental que el resultado fuera creíble, que el público conectara con ella y que no la juzgara. Ambos coincidieron en el mismo nombre: José Luis López Vázquez. "Solo él podía hacer equilibrios entre el drama y la comedia, solo él tenía esa capacidad de autocontrol que necesitaba el personaje". El primer sí que les dio el actor se transformó en un no rotundo. Vázquez temía caer en la caricatura y rechazó el trabajo. Pero se lo pensó y el director le pidió que se vistiera con la ropa del personaje para salir a la calle y tomar un café. Nadie le reconoció bajo el aspecto de Adela y esto le dio fuerzas para afrontar el trabajo.

Un reparto excelente López Vázquez mantiene sobre sus espaldas toda la película, pero no está solo. Junto a él, en papeles relevantes para el desarrollo de la trama, están Julieta Serrano, Antonio Ferrandis, Mónica Randall, Lola Gaos y Chus Lampreave. José Luis Borau hace una pequeña intervención: es el médico que le dice a Adela que tiene genitales masculinos. Y también está Verónica Forqué: la actriz tenía 16 años cuando rodó la película, la primera de su larga trayectoria. El equipo rodó en el verano de 1971, en Galicia (Tuy, Bayona y Vigo) y Madrid. El estreno fue el febrero de 1952. José Luis López Vázquez RTVE