Quién es 'La Santa Judy': conoce su gran historia en 'Solo la verdad', protagonizada por Michelle Monaghan

Miles de refugiados huyen cada año de sus países de origen por distintos conflictos, incluidos los religiosos, políticos o sociales. Muchos llegan a Estados Unidos, deseosos de conseguir una nueva vida en el "país de las libertades". No obstante, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas norteamericano (ICE, por sus siglas en inglés) lleva tiempo de plena actualidad por sus políticas de deportación y por actuaciones muy cuestionadas.

Mucho antes, en 2003, una abogada llamada Judith L. Wood decidió que era hora de cambiar las leyes de asilo político del país, que dejaban fuera a mujeres como Asefa Ahwari, una refugiada afgana. En un contexto marcado por los atentados del 11 de septiembre de 2001, Wood consiguió lo que otros compañeros de profesión daban por perdido.

La historia real de una abogada incansable En Solo la verdad, el director Sean Hanish narra la historia de Judy, una abogada especializada en inmigración interpretada por Michelle Monaghan. Su expareja consigue la custodia de su hijo Alex (Gabriel Bateman), así que ambos se ven obligados a trasladarse a California. Allí va a parar a un bufete dirigido por Ray (Alfred Molina), un letrado que hace años se labró un nombre en el mismo campo que Wood. No obstante, perdió las ganas de pelear y ahora solo se centra en los casos que considera viables. Ese no es el caso de Asefa Ashwari (Leem Lubany), una mujer retenida en el país desde hace más de un año. De origen afgano, sobre ella pesa una orden de deportación. Su situación dentro del centro de detención tampoco es la mejor: sus responsables la mantienen completamente anulada a base de fármacos. Judy, incansable, se las ingenia para que un médico la examine y paralice la medicación. A base de visitar el centro se gana el cariño de varias personas, que la eligen como abogada. Ray, que lo único que quería era que resolviera casos sencillos, la despide. Judy, en su propio despacho en California. Erica Parise/Forefront Media Group "La Santa Judy", como algunos la llaman, decide entonces abrir su propio despacho. Sus clientes no tienen mucho dinero y las facturas se van amontonando, pero a Judy no le importa. Poco a poco se gana la confianza de Asefa, que le cuenta su verdadera historia: era profesora en Afganistán bajo el régimen talibán. Un día, una compañera y ella salieron con unas alumnas para demostrar que podían ser independientes. La afrenta de salir sin presencia masculina a la calle se saldó con el secuestro de Asefa, que también fue violada. Pese a su testimonio y al peligro que corre su vida, la jueza Benton (Alfre Woodard) no le deniega el asilo: "Como mujer, yo la aplaudo. Como jueza, debo fallar contra usted".

Una resolución que nunca fue revocada Aunque en un primer momento la justicia denegó el asilo a Asefa, Judy Wood —que hizo un cameo al final de la película— consiguió que los jueces de la Corte de apelación revertieran la decisión. El caso de esta profesora afgana, que desde entonces da clases en California, fue clave para asegurar que las mujeres que se enfrentan a persecuciones por normas sociales en sus países de origen puedan obtener asilo en Estados Unidos. Desde entonces, ese precedente nunca ha sido revocado. Judy Wood, sentada en un banco con publicidad sobre su despacho. Erica Parise/Forefront Media Group Michelle Monaghan, conocida por su papel como Julia en las entregas de Misión Imposible, calificó como un "privilegio" interpretar a Wood, una mujer que lucha por otra mujer, y de poder llevar a la audiencia un poco de "luz sobre un tema muy actual", según recoge la edición en castellano de Los Angeles Times. El rapero y actor Common da vida en Solo la verdad a Common, un trabajador del ICE. Pese a la actual imagen que tiene la institución, una circunstancia que también refleja, Common vio claro que Asefa debía conseguir el asilo.