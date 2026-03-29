Un juicio comprado y un veredicto en juego: 'El jurado' pone en duda la imparcialidad de la justicia

La figura del jurado es esencial en el sistema de Estados Unidos. Los jurados están compuestos por varias personas y su objetivo es escuchar un juicio y deliberar antes de emitir un veredicto. Cualquier ciudadano mayor de 18 años puede participar en ellos, siempre y cuando sean designados para esa tarea. Lo fundamental es que, quienes asistan, deben entrar libres de prejuicios para ser lo más imparciales posibles.

¿Puede un jurado estar comprado de antemano? ¿Es posible que la opinión de unas pocas personas decida el destino de una empresa multimillonaria? Es la premisa con la que juega El jurado (2003), la película dirigida por Gary Fleder y basada en la novela del escritor estadounidense John Grisham.

El argumento de El jurado Dos años antes de que comience el juicio en entredicho, un inversor acabó con la vida de 11 personas y dejó grave a otras cinco cuando irrumpió en su antigua oficina. Después, se suicidó. Todo ocurrió en menos de dos minutos, pero la viuda de uno de ellos, Celeste Wood (Joanna Going), se propuso impedir que la muerte de su marido cayera en el olvido. Denunció a la empresa armamentística responsable de la fabricación del arma homicida y propició uno de los juicios más mediáticos de Nueva Orleans. No en vano, podría conseguir una indemnización de varios millones de dólares. Para decidir el futuro del caso se decide crear un jurado. Nicholas Easter (John Cusack) será uno de sus componentes, aunque de primeras intenta escaquearse. Analizando sus movimientos y el del resto de los miembros está Rankin Fitch (Gene Hackman), un especialista en jurados contratado por la industria que no está dispuesto a perder. Del lado de Celeste está Wendall Rohr (Dustin Hoffman), un abogado de principios sólidos que no concibe la perversión de la institución. Nicholas Easter (John Cusack) en un fotograma de 'El jurado'. No estarán solos en esta partida. Marlee (Rachel Weisz), una joven con las ideas claras, les expone la situación: 10 millones de dólares y el jurado será para uno de los dos. ¿Cuál es su truco? Easter, que hasta ahora ha tenido un perfil bajo, se ha ganado la confianza de muchos de ellos y es capaz de dirigir su opinión hacia cualquier parte. Él y Marlee son conscientes de que la seguridad de ambos está en riesgo cuando desvelan sus cartas, pero toda extorsión es poca por esa cantidad de dinero.

Un reparto inicial que no se mantuvo El jurado sigue a pies juntillas la novela de John Grisham, salvo por algunos detalles. Por ejemplo, el escritor puso en el punto de mira a las tabacaleras. Unos años antes, en 1999, se estrenó El dilema, nominada a los Oscar y a los Globos de Oro, y centrada en esa industria, por lo que durante la elaboración del guion se decidió cambiar el foco de la acusación. Por insistencia de Grisham, el primer director que estuvo vinculado al proyecto fue Joel Schumacher (Batman y Robin, El fantasma de la ópera). El novelista quedó muy satisfecho con él por la adaptación de dos de sus obras: Tiempo de matar y El cliente. En su proyecto estaba previsto que participaran Edward Norton, Sean Connery y Gwyneth Paltrow, pero Schumacher abandonó y los actores asumieron otros trabajos. John Cusack y Rachel Weisz en 'El jurado'. No fueron los únicos nombres que sonaron para esta película: Will Smith se planteó interpretar a Nicholas Easter; el director Alfonso Cuarón escribió su propio guion; Naomi Watts, Bridget Moynahan y Amanda Peet sonaron para hacer de Marlee... El reparto, finalmente, incluye a tres ganadores del Oscar (Rachel Weisz, Gene Hackman y Dustin Hoffman) y a un nominado (Bruce Davison).

Hoffman y Hackman, su primera vez en el cine Se trata de la décima película en la que coinciden John Cusack y Jeremy Piven, que en El jurado tiene un papel secundario y se centra en ayudar al personaje de Dustin Hoffman para sacar el caso adelante. Quienes tienen por primera vez mantienen una conversación en una cinta son Hoffman y Hackman. La escena tiene lugar en una de las sesiones del juicio, concretamente en el baño. Se escribió mientras se rodaba el resto del filme, después de que alguien del equipo se percatara de que ambos, pese a ser amigos desde 1956, nunca habían coincidido como protagonistas en una misma película. El momento se rodó en un solo día al final de la producción, semanas después de que los dos actores hubieran terminado de rodar. Primer diálogo de Dustin Hoffman y Gene Hackman en 'El jurado'.

¿Ficción? Sí. ¿Precedentes? También Aunque la posibilidad de que un jurado pueda estar comprado sobrevuele la imaginación de muchas personas, lo cierto es que la justicia norteamericana cuenta con varios mecanismos para impedir fraudes. Por ejemplo, en estados como el de Nueva Orleans se exige a los posibles miembros del jurado haber residido en esa jurisdicción durante al menos un año antes de ser seleccionados. Uno de los precedentes más famosos es el del mafioso John Gotti, cuyo entorno logró corromper al presidente del jurado en un juicio de finales de los años 80. También hay casos recientes, como el de un miembro de un jurado en Nueva York que encontró un teléfono junto a su coche en medio de las deliberaciones; la voz al otro lado le ofreció dinero para influir a favor del acusado.