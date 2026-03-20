'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar: "Un ejercicio de valentía y autocrítica"

Bajo el implacable sol de Lanzarote, Pedro Almodóvar ha colocado un espejo nada complaciente frente a su propia carrera. El resultado es Amarga Navidad, una película aún más autorreferencial que Dolor y gloria en la que el maestro manchego profundiza en la relación entre la ficción y la vida misma.

Sobre su laberíntica historia nos han hablado en Las mañanas de RNE dos de sus actrices protagonistas, Bárbara Lennie y Victoria Luengo, que ya habían dejado su huella en el universo almodovariano —Bárbara Lennie en La piel que habito y Vicky Luengo en La habitación de al lado—.

25.14 min Las mañanas de RNE - 'Amarga Navidad', con Bárbara Lennie y Victoria Luengo

"Una película sobre películas" Amarga Navidad, que se estrena este viernes, es descrita por Bárbara Lennie como una "película sobre películas" en la que Almodóvar hace un ejercicio de autocrítica muy valiente. "Pone sobre la mesa muchas cosas que forman parte de un universo muy propio, muy suyo, muy íntimo, y eso es un ejercicio de valentía —subraya—. Él estaba nervioso cuando nosotros fuimos a ver la película por primera vez. Siempre lo está, según nos decía, pero entiendo que cuando haces algo así, un ejercicio de este tipo, todavía más". El personaje de Bárbara Lennie, Elsa —creación de otro personaje, el director de cine encarnado por Leonardo Sbaraglia— es una directora de publicidad que, tras perder a su madre y sufrir una crisis de pánico, decide tomarse un descanso viajando a Lanzarote. "Con esta crisis que empieza en el cuerpo, va entendiendo que es una crisis más espiritual, más emocional, y que a través de la creación puede abordarla de una manera un poco más saludable de lo que viene haciéndolo", explica la actriz. 02.03 min Tráiler de ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar

Elsa y Patricia: el espejo de la amistad Elsa viaja a la isla de los volcanes con Patricia, una mujer que también necesita recomponer las piezas de su vida y que bebe de todas las mujeres que han sufrido desamor en el cine de Pedro Almodóvar, tal como destaca la actriz que la interpreta, Victoria Luengo. "La relación que tiene con el personaje de Bárbara —añade— también habla de la amistad y de la posible pérdida de ésta, de cuando una amiga te hace de espejo de una manera tan evidente que a veces incluso te hace rechazar esa propia amistad porque no eres capaz de verte a ti misma en ese momento". 06.14 min Almodóvar habla en TVE de "Amarga Navidad", su última película