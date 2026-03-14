'Barbie' y otras películas, series y programas que rompen estereotipos y que no te puedes perder

El cine es un altavoz para llegar al mundo y, en muchas ocasiones, sirve para romper estereotipos y plantear reflexiones profundas sobre cuestiones como la identidad, libertad, género o autoestima. En RTVE Play te proponemos algunas opciones sobre películas que rompen todo tipo de clichés y deshacen prejuicios. Una de ellas, como no puede ser de otra manera, es Barbie, la película de 2023 dirigida por Greta Gerwig.

En su mundo rosa, Barbie lleva una vida ideal en Barbieland. Allí todo es perfecto, con fiestas llenas de música y de color, y todos los días son el mejor día. A pesar de ello, Barbie se empieza a hacer algunas preguntas que no encajan en ese mundo idílico. Esta película está protagonizada por Margot Robbie como Barbie, y Ryan Gosling como Ken, y sigue a los dos en un viaje de autodescubrimiento tras una crisis existencial. Barbie es un filme feminista que nace para romper estereotipos y que manda un mensaje profundo a la sociedad. La película logró un gran éxito mundial, que se tradujo en ocho nominaciones a los Oscar. Finalmente se hizo con el galardón a Mejor canción por What Was I Made For? de Billie Eilish y Finneas O'Connell.

La boda de Rosa A punto de cumplir 45 años, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre para los demás y decide marcharse, dejarlo todo y tomar las riendas de su vida para cumplir el sueño de tener un negocio propio. No tarda en darse cuenta de que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guion familiar. La boda de Rosa habla de priorizarse y de ser la protagonista de tu propia vida. Esta película, dirigida por Icíar Bollaín y protagonizada por Candela Peña, quiere visibilizar el sacrificio de todas las Rosas del mundo y de la necesidad de otorgarles el lugar que se merecen. Somos cine Somos cine - La boda de Rosa Candela Peña protagoniza esta película dirigida por Icíar Bollaín y ganadora de dos premios Goya en 2020.... Ver película

Cinco lobitos En esta película, Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo, decide volver a casa de sus padres, en un pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija y la relación familiar será un reto para todos. Cinco Lobitos logró tres Premios Goya y arrasó en el Festival de Málaga, en la edición de 2022, con cinco premios: Mejor película - Biznaga de Oro, Mejor actriz (Laia Costa), Mejor actriz (Susi Sánchez), Mejor guion (Alauda Ruiz de Azúa), Premio Feroz de la Crítica. Somos cine Nuestro cine - Somos cine - Cinco lobitos Un drama sobre la maternidad escrito y dirigido por Alauda Ruiz de Azúa. Con Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea y Mikel Bustamante. Ganador de t... Ver película

Matria Ramona, una mujer de cuarenta años, vive sumida en un contexto laboral y personal tenso y precario en un pueblo de la costa gallega. Hace malabarismos con múltiples trabajos para mantenerse a flote y proporcionar un futuro mejor a su hija Estrella. Pero cuando Estrella está preparada para tomar su propio camino, Ramona se da cuenta de que, por primera vez, puede hacer algo por sí misma. Matria logró dos nominaciones a los Goya y un premio en el Festival de Málaga: el de mejor actriz para la protagonista de la película, María Vázquez. Somos cine Somos cine - Matria María Vázquez ganó la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga por su retrato de Ramona, sumida en un contexto laboral y personal tenso e impredecib... Ver película

Chavalas Dirigida y protagonizada por mujeres, Chavalas cuenta la historia de Marta, Desi, Soraya y Bea, cuatro amigas inseparables en la adolescencia que vuelven a encontrarse en el barrio. La realidad a la que se enfrentan las obligará a reflexionar sobre la relación que tenían hace años, y también a tomar decisiones para definir las mujeres que quieren ser en el futuro. El paso del tiempo y lo distintas que son ahora no será excusa para que su amistad prevalezca sobre todo lo demás. Esta película está dirigida por Carol Rodríguez Colás y logró el Premio del público en el Festival de Málaga. Somos cine Somos cine - Chavalas Marta, fotógrafa, regresa a Cornellà tras ser despedida de Shame, un magazine de Barcelona. Ahora debe volver a la vida que pensaba haber dejado at... Ver película

La llamada El campamento de monjas 'La brújula', en Segovia, es el punto de encuentro de La llamada. Susana y María son dos adolescentes de 17 años, rebeldes y con ganas de pasárselo bien, que van a este campamento de verano desde que son pequeñas. Les encanta el reggaeton y los ritmos electro-latinos, pero todo cambia cuando María empieza a ver a Dios. Esta película de los Javis, donde también está presente la temática LGTBIQ+, es la adaptación cinematográfica del musical homónimo del año 2013, y tuvo un gran éxito en nuestro país. Somos cine Somos cine - La llamada Dios le canta a una adolescente fan del electropop en esta comedia musical sobre la fe y la amistad. Divertida, emotiva y única: el fenómeno teatra... Ver película

Mi querida cofradía Carmen lleva más de 30 años desviviéndose por la hermandad de su pueblo y su sueño es convertirse en hermana mayor de la misma. Carmen sabe que es algo complicado porque es un mundo en el que solo suelen participar los hombres. Después de una votación, se elige al hermano mayor, pero tras un accidente, Carmen lo deja inconsciente y ante la desesperación y el susto decide esconderlo en su casa. Las cosas siguen complicándose cuando su hija discute con su marido, actual alcalde del pueblo, y decide volver a casa de su madre. Somos cine Somos cine - Mi querida cofradía Carmen, católica, apostólica y malagueña, va a convertirse en presidenta de su cofradía. Se lleva un chasco cuando eligen a Ignacio, su máximo riva... Ver película

Sevillanas de Brooklyn Carmen es una mujer que vive en Sevilla y que se enfrenta al desahucio de su vivienda. Para salir adelante, decide engañar a una agencia que organiza estancias en España para estudiantes extranjeros. Así, acoge en su casa a un estudiante afroamericano de familia adinerada llamado Ariel Brooklyn, a quien le cobra 700 euros al mes. Una de las personas que más sufre las consecuencias de esta decisión es Ana, la hija de Carmen, que se ve obligada a vivir bajo el mismo techo que Ariel. Además, esta joven está harta de su familia y del conflictivo barrio en el que vive. Sevillanas de Brooklyn es una comedia, con mucho trasfondo de verdad ya que refleja los problemas a los que se enfrentan numerosas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes. Aquí, son las mujeres las que toman las riendas para salir adelante. Somos cine Somos cine - Sevillanas de Brooklyn Protagonizada por Carolina Yuste, ganadora del Goya a la mejor actriz en 2025. Ana es una estudiante que vive con su familia en una barriada de Sev... Ver película

Madre Elena perdió a su hijo Iván, de seis años, en una playa de Francia. Ahora, vive en esa playa y está empezando a salir de ese oscuro túnel donde ha permanecido anclada durante todo este tiempo. Madre habla de la pérdida, del dolor y de la culpa ante un acontecimiento como es la desaparición de un hijo. Así, el papel central de la película lo ocupa una mujer que, a pesar de todo, intenta seguir adelante. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, Madre es la secuela, en formato de largometraje, del corto del mismo nombre que también dirigió Sorogoyen. Somos cine Somos cine - Madre Elena (Marta Nieto) perdió a su hijo Iván, de seis años, en una playa de Francia. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen.... Ver película