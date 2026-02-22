Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 23 de febrero: Adriana se recupera despacio

El desvanecimiento de Adriana vuelve a traer las preocupaciones al Valle y ni siquiera su aparente mejora trae calma, porque los Gálvez de Aguirre tienen nuevas preocupaciones... El duque de Valle Salvaje se impone ante Braulio con la intención de poner fin a sus sospechas, pero solo alienta su curiosidad mientras Matilde encuentra una manera de poner fin, por fin, al control de Victoria sobre ella. Te contamos lo que pasará esta semana en 'Valle Salvaje'. ¡No podrás despegarte del sofá!

Capítulo 360 del lunes 23 de febrero Atanasio sorprende a Victoria rebuscando entre unos papeles y desconfía de sus intenciones, ¿cómo saldrá la Salcedo de ésta? Tras seguir con sus preguntas, Braulio por fin tiene un sospechoso por el asesinato de su padre. Y cuando llega la noche, Adriana le hace una confesión devastadora a Rafael. Adriana tiene mejor cara RTVE

Capítulo 361 del martes 24 de febrero José Luis exige a Enriqueta que abandone palacio junto a su hijo. Braulio, por su parte, se reafirma en la idea de que Rafael es el asesino de su padre. Mientras, Mercedes observa con creciente inquietud la alianza entre Victoria y Dámaso, pero él le asegura que no hay nada que temer… ¿o sí? Victoria parece cooperar con Dámaso RTVE

Capítulo 362 del miércoles 25 de febrero El galeno trae malas noticias: Adriana está muy grave y no sabe si hay algo que él pueda hacer. La Salcedo acepta su final, pero todos los que la quieren tienen esperanza y le piden a Don Emilio que no desista en su empeño por salvarla. Ella, por si acaso, se despide de su querido Valle Salvaje… RTVE

Capítulo 363 del jueves 26 de febrero Valle Salvaje sigue sin pegar ojo, ahora preocupados por el destino de la criatura. Adriana y Rafael, muy nerviosos, comparten sus miedos con Luisa, quien quiere salir de la comarca para buscar ayuda... Pedrito le dice a Luisa que quiere ayudar RTVE