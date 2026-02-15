Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 16 de febrero: Adriana se esfuerza por dar a luz

Todos estamos conteniendo el aliento durante el parto de Adriana, que va a llegar a su desenlace, sea cual sea. Mientras tanto, las cosas en el valle siguen moviéndose: Braulio y Enriqueta con sus intrigas, Dámaso con sus planes y dos habitantes de la casa pequeña a punto de descubrir su verdadera identidad. ¿Destaparán el pastel Matilde y Atanasio?

Capítulo 355 del lunes 16 de febrero El desenlace del parto de Adriana está próximo y todo Valle Salvaje contiene el aliento… En manos de las parteras está si nace o no la nueva generación de los Gálvez de Aguirre y Salcedo de la Cruz. Luisa llora escuchando el sufrimiento de Adriana RTVE

Capítulo 356 del martes 17 de febrero Braulio le revela a Alejo que es el único en quien confía para esclarecer la muerte de su padre. Mientras tanto, Luisa, superando el miedo, se atreve a contarle a Pepa lo que escuchó a las parteras… Pero ¿su hermana la creerá o pensará que ha perdido el juicio? Dámaso sorprende a Matilde y Atanasio hablando de él RTVE

Capítulo 357 del miércoles 18 de febrero Braulio interroga a Mercedes sobre el vínculo entre Bernardo y Domingo, incomodándola. A su vez, Pura, la partera, visita a Luisa y desacredita sus sospechas. Mientras tanto, Dámaso sorprende a Victoria con una propuesta tan inesperada como peligrosa… ¿Se atreverá a aceptarla? Enriqueta quiere mudarse a palacio para disgusto de Alejo RTVE

Capítulo 358 del jueves 19 de febrero Dámaso le propone a Victoria una alianza contra José Luis y convence a Mercedes para que engañe a Victoria. Mientras, José Luis encara a Alejo tras enterarse de que apoya a Braulio en su investigación. Pero el joven se explica: todo forma parte de un plan mayor. ¿Logrará engañar a su primo? Enriqueta se conoce como una mujer astuta y ambiciosa RTVE