Oriol Cardona y Ana Alonso buscan cerrar los mejores Juegos Olímpicos de Invierno españoles con el relevo mixto
- Los españoles, oro y bronce en la prueba individual, buscan el tercer metal de España
- Sigue la prueba del relevo mixto el sábado 21 a las 13:30h. en La 2 y RTVE Play
Una bala le queda a la delegación española para superar el total de medallas conseguida en Pyeongchang 2018. En aquel momento, los bronces logrados por Regino Hernández en snowboardcross y Javier Fernández en patinaje artístico dejaban con dos metales las arcas de España. Por calidad de medallas (un oro y un bronce), Milano Cortina 2026 ya son los mejores Juegos Olímpicos nacionales, pero los dos medallistas no se quieren quedar aquí.
Oriol Cardona y Aana Alonso buscarán ser los primeros españoles con dos medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno en el relevo mixto (sábado 21, 13:30h. en La 2). Una prueba que como ellos han confirmado, ''les gusta mucho y les viene bien''.
La gran duda del estado de Ana Alonso, resuelta en la prueba individual
Con la pareja española al 100%, el dúo parecía muy encaminado a la medalla en esta prueba. Sin embargo, el atropello de Ana Alonso a cuatro meses de los Juegos Olímpicos trastocó todo. De tener al mejor esquiador de montaña del mundo y una de las cuatro mejores, se pasó a un periodo de dudas generalizadas pese al gran estado de forma de María Costa.
Esas dudas que parecían tener todos, menos Ana Alonso, que sabía que iba a llegar a estos Juegos Olímpicos a dar más guerra que nunca.
"ANA ALONSO ES BRONCE

Las lágrimas de Ana son las nuestras. Ella siempre creyó"
Las lágrimas de Ana son las nuestras. Ella siempre creyó#JJOOInviernoRTVE #MilanoCortinaOlympics2026
A las 14:15 la historia continúa con @OriolCardonaa y Ot Ferrer 👇https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/rDnPSLb8nF“
La prueba del relevo mixto es considerablemente más larga que el sprint individual. El trazado consiste en dos relevos femeninos (1ª y 3ª posta) y dos masculinos (2ª y 4ª posta). Con dos relevos cada participante, de unos 6/7 minutos de duración, y tras el esfuerzo físico del jueves, la rodilla de Ana Alonso es quizá la mayor duda a tener en cuenta, aunque la granadina confirmó que ''estaba más que a punto para el relevo''.
Los principales candidatos al oro junto a España son los franceses, con Harrop y Anselmet, quien se mostró más flojo de lo normal en la prueba individual siendo 3º. Suiza e Italia parecen los otros países con opciones a medalla, haciéndolo un 'juego de cuatro'. El tercer metal para España se celebrará en Bormio, lugar que trae buenos recuerdos a la pareja española, ya que aquí ganaron en la última Copa del Mundo.