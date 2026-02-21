Oriol Cardona y Ana Alonso buscan cerrar los mejores Juegos Olímpicos de Invierno españoles con el relevo mixto

Una bala le queda a la delegación española para superar el total de medallas conseguida en Pyeongchang 2018. En aquel momento, los bronces logrados por Regino Hernández en snowboardcross y Javier Fernández en patinaje artístico dejaban con dos metales las arcas de España. Por calidad de medallas (un oro y un bronce), Milano Cortina 2026 ya son los mejores Juegos Olímpicos nacionales, pero los dos medallistas no se quieren quedar aquí.

Oriol Cardona y Aana Alonso buscarán ser los primeros españoles con dos medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno en el relevo mixto (sábado 21, 13:30h. en La 2). Una prueba que como ellos han confirmado, ''les gusta mucho y les viene bien''.