Oriol Cardona y Ana Alonso buscan cerrar los mejores Juegos Olímpicos de Invierno españoles con el relevo mixto

Rodrigo Álamo
Una bala le queda a la delegación española para superar el total de medallas conseguida en Pyeongchang 2018. En aquel momento, los bronces logrados por Regino Hernández en snowboardcross y Javier Fernández en patinaje artístico dejaban con dos metales las arcas de España. Por calidad de medallas (un oro y un bronce), Milano Cortina 2026 ya son los mejores Juegos Olímpicos nacionales, pero los dos medallistas no se quieren quedar aquí.

Así es el esquí de montaña, el deporte que ha dado el día más grande del olimpismo invernal español

Oriol Cardona y Aana Alonso buscarán ser los primeros españoles con dos medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno en el relevo mixto (sábado 21, 13:30h. en La 2). Una prueba que como ellos han confirmado, ''les gusta mucho y les viene bien''.

La gran duda del estado de Ana Alonso, resuelta en la prueba individual

Con la pareja española al 100%, el dúo parecía muy encaminado a la medalla en esta prueba. Sin embargo, el atropello de Ana Alonso a cuatro meses de los Juegos Olímpicos trastocó todo. De tener al mejor esquiador de montaña del mundo y una de las cuatro mejores, se pasó a un periodo de dudas generalizadas pese al gran estado de forma de María Costa.

Esas dudas que parecían tener todos, menos Ana Alonso, que sabía que iba a llegar a estos Juegos Olímpicos a dar más guerra que nunca.

La prueba del relevo mixto es considerablemente más larga que el sprint individual. El trazado consiste en dos relevos femeninos (1ª y 3ª posta) y dos masculinos (2ª y 4ª posta). Con dos relevos cada participante, de unos 6/7 minutos de duración, y tras el esfuerzo físico del jueves, la rodilla de Ana Alonso es quizá la mayor duda a tener en cuenta, aunque la granadina confirmó que ''estaba más que a punto para el relevo''.

Los principales candidatos al oro junto a España son los franceses, con Harrop y Anselmet, quien se mostró más flojo de lo normal en la prueba individual siendo 3º. Suiza e Italia parecen los otros países con opciones a medalla, haciéndolo un 'juego de cuatro'. El tercer metal para España se celebrará en Bormio, lugar que trae buenos recuerdos a la pareja española, ya que aquí ganaron en la última Copa del Mundo.

