Ganó el Goya a mejor película y otro cinco cabezones. Es 'El sueño del mono loco', de Fernando Trueba. ¿Qué significa el título?

Extraña, diferente, inesperada. La película de Fernando Trueba pegó con fuerza y los críticos de cine sucumbieron a su efecto y valoraron tanto el trabajo del director como del protagonista. "Trueba demuestra un evidente talento para crear una atmósfera turbia e inquietante", decía Fotogramas. El sueño del mono loco arrasó en los premios Goya de 1990, en una ceremonia presentada por Carmen Maura y Andrés Pajares. Parejas como Pedro Almodóvar y Loles León o la formada por Gonzalo Suárez y Beatriz Santana fueron algunos de los encargados de entregarlos. La película destaca por su potente narrativa estética, embellecida por el trabajo de José Luis Alcaine, el montaje de Carmen Frías y la ambientación musical de Antoine Duhamel.

Jeff Goldblum y Miranda Richardson Trueba venía de dirigir dos capítulos de la popular serie La mujer de tu vida, disponible en RTVE Play, cuando se embarcó en El sueño del mono loco que se rodó entre París, Madrid y Aranjuez. Fue su quinta película y con ella pegó un giro de género, pasando de la comedia al llamado thriller psicológico. El director contó con un reparto internacional, con Jeff Goldblum, Miranda Richardson y Liza Walker a la cabeza, que apoyaron la película en el paso que se hizo en el Festival de Cine de Venecia. Fue el 5 de septiembre de 1989. Resulta curioso que casi a la vez se proyectó en un cine de Salamanca y que el estreno oficial en Madrid tuvo que esperar unos meses. El hecho de estrenarse en Salamanca fue para poder concurrir a los Goya y la película compitió con once nominaciones. Era una de las favoritas de aquella IV edición de los premios de la Academia de Cine y finalmente se llevó seis cabezones, tres de ellos para Trueba: guion adaptado, dirección y película. "¡Muchas gracias por la vergüenza que me estáis haciendo pasar esta noche. Muchas gracias!", dijo, de forma escueta, Trueba. Fue su debut en los Goya, sus tres primeros premios de los muchos que vendrían después. Un sueño hecho realidad, pero lo que no sabía era que con su siguiente película, Belle Époque, se llevaría el Oscar. Fernando Trueba siempre ha defendido su película y dice de ella que es su trabajo más personal porque, al contrario que otras, no se apoya en ninguna referencia cinematográfica. Sin embargo, hubo quién comparó la oscuridad que envuelve la historia con el cine de David Lynch y Agustí Villaronga. La película se rodó en inglés y los personajes de Goldblum y Richardson los doblaron Javier Dotú y María Antonia Rodríguez. Cine en el Archivo de RTVE Retransmisión íntegra de la cuarta edición de los Premios Goya (1990) Ver ahora

La historia de El sueño del mono loco Dan Gillis es un brillante guionista americano afincado en París. Su mujer, Marianne, le ha abandonado y le ha dejado al cuidado de su hijo, Danny. Está en pleno proceso de adaptarse a la nueva soltería, cuando le encargan un guion. La oferta le llega de Julien Legrand, un productor con el que trabajó hace años. Pero ahora es diferente: el encargo es escribir una historia poco convencional que dirigirá un joven y desconocido director, Malcolm Greene. Dan no está convencido, pero empieza a cambiar de parecer por la constante insistencia de Legrand y sobre todo por la curiosidad que le despierta el joven director. Finalmente, y a pesar de lo que le dice su agente, acepta el trabajo. Dan no tardará en ver que lo que tiene entre manos es algo más que una película y notará cómo su vida va cambiando a medida que se sumerge en la relación que hay entre Malcolm y su hija, la bella Jenny, de la que quedará cautivado. Dan se dará cuenta de que está atrapado en una espesa y peligrosa tela de araña, e intentará escapar. Pero no es consciente de lo que se va a encontrar. "A Todos, aunque nos hayamos fortificado en casa, nos fallan las defesas y todos tenemos un infierno, y esta película habla de uno de esos descensos a los infiernos que hacemos a veces y que no hay que acostumbrarse a hacer", decía en Versión Española. Para Fernando Trueba se trata de uno de sus trabajos más complejos y muy absorbentes. "Una película como esta solo puedo hacerla una vez cada diez años, porque es una película que te vacía mucho", dijo, revelando que llegó a escribir casi dormido. "En ese estado de sonambulismo recuerdo haber escrito las pesadillas que aparecen en la película, metiendo toda la serie de amenazas premonitorias que hay en la historia. Porque todo lo que va a pasar está dicho por adelantado y luego pasa irremediablemente". 36.28 min Versión española - El sueño del mono loco

Un reparto inusual en el cine español Jeff Goldblum interpreta a Dan Gillis y Miranda Richardson es Marilyn. Jerome Natali interpreta al hijo de ambos, Danny. Daniel Ceccaldi es el productor Julien Legrand y Dexter Fletcher es el director Malcolm Greene. Liza Walker interpreta a Jenny Greene y Asunción Balaguer es Juana. Goldblum ya era conocido a nivel mundial por La mosca, la obra de culto de David Cronenberg, pero fue una sorpresa tenerlo en el reparto de Trueba. Su relación fue más allá de lo meramente profesional y entre ellos surgió una amistad que se fue afianzando por la pasión que ambos tienen por la música. Por eso, años después, Trueba le llamó para que pusiera voz al periodista Jeff Harris en la película de animación Dispararon al pianista. Póster de 'El sueño del mono loco' 5