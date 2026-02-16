Ganó el Goya a mejor película y otro cinco cabezones. Es 'El sueño del mono loco', de Fernando Trueba. ¿Qué significa el título?
- Basada en el libro Le rêve du singe fou, del escritor francés Christopher Frank
- Enlace para ver 'El sueño del mono loco', ya en RTVE Play
Extraña, diferente, inesperada. La película de Fernando Trueba pegó con fuerza y los críticos de cine sucumbieron a su efecto y valoraron tanto el trabajo del director como del protagonista. "Trueba demuestra un evidente talento para crear una atmósfera turbia e inquietante", decía Fotogramas. El sueño del mono loco arrasó en los premios Goya de 1990, en una ceremonia presentada por Carmen Maura y Andrés Pajares. Parejas como Pedro Almodóvar y Loles León o la formada por Gonzalo Suárez y Beatriz Santana fueron algunos de los encargados de entregarlos. La película destaca por su potente narrativa estética, embellecida por el trabajo de José Luis Alcaine, el montaje de Carmen Frías y la ambientación musical de Antoine Duhamel.
Jeff Goldblum y Miranda Richardson
Trueba venía de dirigir dos capítulos de la popular serie La mujer de tu vida, disponible en RTVE Play, cuando se embarcó en El sueño del mono loco que se rodó entre París, Madrid y Aranjuez. Fue su quinta película y con ella pegó un giro de género, pasando de la comedia al llamado thriller psicológico. El director contó con un reparto internacional, con Jeff Goldblum, Miranda Richardson y Liza Walker a la cabeza, que apoyaron la película en el paso que se hizo en el Festival de Cine de Venecia. Fue el 5 de septiembre de 1989. Resulta curioso que casi a la vez se proyectó en un cine de Salamanca y que el estreno oficial en Madrid tuvo que esperar unos meses.
El hecho de estrenarse en Salamanca fue para poder concurrir a los Goya y la película compitió con once nominaciones. Era una de las favoritas de aquella IV edición de los premios de la Academia de Cine y finalmente se llevó seis cabezones, tres de ellos para Trueba: guion adaptado, dirección y película. "¡Muchas gracias por la vergüenza que me estáis haciendo pasar esta noche. Muchas gracias!", dijo, de forma escueta, Trueba. Fue su debut en los Goya, sus tres primeros premios de los muchos que vendrían después. Un sueño hecho realidad, pero lo que no sabía era que con su siguiente película, Belle Époque, se llevaría el Oscar.
Fernando Trueba siempre ha defendido su película y dice de ella que es su trabajo más personal porque, al contrario que otras, no se apoya en ninguna referencia cinematográfica. Sin embargo, hubo quién comparó la oscuridad que envuelve la historia con el cine de David Lynch y Agustí Villaronga. La película se rodó en inglés y los personajes de Goldblum y Richardson los doblaron Javier Dotú y María Antonia Rodríguez.
La historia de El sueño del mono loco
Dan Gillis es un brillante guionista americano afincado en París. Su mujer, Marianne, le ha abandonado y le ha dejado al cuidado de su hijo, Danny. Está en pleno proceso de adaptarse a la nueva soltería, cuando le encargan un guion. La oferta le llega de Julien Legrand, un productor con el que trabajó hace años. Pero ahora es diferente: el encargo es escribir una historia poco convencional que dirigirá un joven y desconocido director, Malcolm Greene. Dan no está convencido, pero empieza a cambiar de parecer por la constante insistencia de Legrand y sobre todo por la curiosidad que le despierta el joven director. Finalmente, y a pesar de lo que le dice su agente, acepta el trabajo.
Dan no tardará en ver que lo que tiene entre manos es algo más que una película y notará cómo su vida va cambiando a medida que se sumerge en la relación que hay entre Malcolm y su hija, la bella Jenny, de la que quedará cautivado. Dan se dará cuenta de que está atrapado en una espesa y peligrosa tela de araña, e intentará escapar. Pero no es consciente de lo que se va a encontrar. "A Todos, aunque nos hayamos fortificado en casa, nos fallan las defesas y todos tenemos un infierno, y esta película habla de uno de esos descensos a los infiernos que hacemos a veces y que no hay que acostumbrarse a hacer", decía en Versión Española.
Para Fernando Trueba se trata de uno de sus trabajos más complejos y muy absorbentes. "Una película como esta solo puedo hacerla una vez cada diez años, porque es una película que te vacía mucho", dijo, revelando que llegó a escribir casi dormido. "En ese estado de sonambulismo recuerdo haber escrito las pesadillas que aparecen en la película, metiendo toda la serie de amenazas premonitorias que hay en la historia. Porque todo lo que va a pasar está dicho por adelantado y luego pasa irremediablemente".
Un reparto inusual en el cine español
Jeff Goldblum interpreta a Dan Gillis y Miranda Richardson es Marilyn. Jerome Natali interpreta al hijo de ambos, Danny. Daniel Ceccaldi es el productor Julien Legrand y Dexter Fletcher es el director Malcolm Greene. Liza Walker interpreta a Jenny Greene y Asunción Balaguer es Juana.
Goldblum ya era conocido a nivel mundial por La mosca, la obra de culto de David Cronenberg, pero fue una sorpresa tenerlo en el reparto de Trueba. Su relación fue más allá de lo meramente profesional y entre ellos surgió una amistad que se fue afianzando por la pasión que ambos tienen por la música. Por eso, años después, Trueba le llamó para que pusiera voz al periodista Jeff Harris en la película de animación Dispararon al pianista.
Significado del título
En un momento de la película, Malcolm Greene, el director, le cuenta a Dan Gillis su idea sobre la película que quiere hacer. "Hay un árbol y en ése árbol viven los monos cuerdos que nunca han pisado la tierra. Todos son iguales. Todos tienen la misma sosegada expresión de abandono y estupidez. Todos son felices, absurdamente lo son. ¿Y sabes por qué? Porque, mientras haya ramas donde trepar y bananas que comer, ellos nunca tendrán que bajarse del árbol para procurarse su alimento...
"Y ese árbol es tan infrecuente, tan descomunal que ni siquiera los monos más viejos recuerdan que nacen, se aparean y mueren entre las ramas de un árbol. Pero cada tanto, uno de los monos cuerdos, que casi siempre son los más jóvenes, los más retraídos y los menos bélicos, sueña. Y en su sueño baja del árbol y empieza a caminar. Sólo camina. Eso es todo lo que hace mientras sueña. Y cuando despierta, cuando abre los ojos y recuerda lo que vio mientras dormía, comienza a gritar y a golpearse contra el tronco hasta quedar inconsciente y caer. Ninguno de sus compañeros muestra señales de perturbación e incluso se diría que aquél acto les confiere un extraño sentimiento de hermandad puesto que de inmediato comienzan a pelar bananas y a alimentarse entre ellos hasta que transcurre un día y otro y otro. Luego de una semana todos han olvidado al mono loco que soñó... ¿Qué cómo termina ésta historia? Muy simple: los monos cuerdos se quedan en el árbol comiendo bananas y el mono loco que soñó pone sus pies por primera vez sobre la tierra y se hace cazador".
Curiosidad
En un encuentro digital con El Mundo, a Trueba le recordaron lo poco que le gustaba Marlon Brando, del que había dicho que "era capaz de anular una película en beneficio de su actuación" Cuando le preguntaron si el actor le habría encajado en alguna de sus películas no lo dudó y respondió: "En la que más habría podido encajar, puestos a jugar a ello, sería tal vez en El sueño del mono loco.
El sueño del mono loco llega a RTVE Play junto a otras que ganaron el Goya a Mejor película como La buena estrella, Días contados, La niña de tus ojos, El bosque animado, La soledad, Ay Carmela, Pa negre, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, La soledad