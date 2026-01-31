La polémica película de Robert Redford basada en un horrible suceso: la historia de 'La sombra de un secuestro'

Robert Redford interpreta a Wayne Hayes y Helen Mirren es Eileen, su esposa. Son un matrimonio feliz que mantienen un vida lujosa de alto poder adquisitivo que espera con calma esa ansiada jubilación. Pero sus planes se tambalean cuando un antiguo empleado de Wayne, lo secuestra a punta de pistola y el empresario, un negociador experimentado, ve cómo todo ahora está en manos de un hombre despiadado que no tiene nada que perder, pero sí mucho qué ganar. Wayne no esperaba este golpe del destino y, aunque había prometido a Eileen que dejaría para siempre 'ciertos asuntos', se ve frente a la negociación más importante de su vida.

Junto a Robert Redford, ganador del Oscar por Gente corriente (y otro honorífico) y Helen Mirren, ganadora del Oscar por The Queen, vemos a Willem Dafoe, cuatro veces nominado, y Diana Scarwid, nominada por Max's Bar.

Basada en una historia real La casa principal, en la que secuestran a Wayne, está en Pensilvania y hay otras escenas rodadas en Carolina del norte y Georgia. Se trata de una historia real y, como suele ocurrir, la realidad supera la ficción. La película retoma la historia de Gerrit Jan Heijn, director ejecutivo del holding de supermercados holandés Ahold, secuestrado y asesinado por Ferdi Elsas, un antiguo empleado de la empresa. Todo ocurrió el 9 de septiembre de 1987. Helen Mirren

La familia pagó el rescate Tras matar a empresario, Elsas exigió un rescate a la familia de la víctima y, de paso, mantener las esperanzas de que siguiera vivo. Los familiares decidieron entregar el dinero pedido y suplicaron por volver a tener a Heijn en casa con vida, sin llegar a imaginar lo que había pasado. Siete meses después de los hechos, la policía detuvo a Elsas, que admitió su delito e indicó el lugar en el que había enterrado el cuerpo. Lo condenaron a veinte años de prisión y salió en 2001. Una vez en libertad se mudó a otra ciudad con su mujer. Durante ocho años vivió en el anonimato, hasta que una excavadora lo atropelló cuando circulaba en bicicleta y murió en el acto. Robert Redford y Willem Dafoe

Dafoe terminó en el hospital En la película hay escenas de lucha entre los dos protagonistas masculinos. Aunque uno de ellos recurría a un doble para las escenas más peligrosas. Durante la escena de pelea en el bosque, el doble de acción de Robert Redford, llamado Dan Shea, empujó a Willem Dafoe y este cayó al suelo y se rompió una costilla. Entre ambos actores había una diferencia de casi veinte años: Redford tenía 67 años y Dafoe iba a cumplir 48, normal que el veterano actor tuviera un doble para ciertas secuencias en las que se podía poner en riesgo su integridad. Robert Redford falleció 16 de septiembre de 2025. Robert Redford

La polémica en Sundance Cuando se supo que The Clearing (La sombre de un secuestro, en español) formaba parte de la programación del Festival de cine de Sundance se creó cierta polémica por dos motivos: Robert Redford fue uno de los creadores e impulsores del festival, inaugurado en 1979, y este certamen presumía de proyectar solo cine independiente. Muchos quisieron ver que el actor se aprovechaba de poder en el festival y otros criticaron que se escogiera esta película. El actor no escabulló el bulto y contestó lo mismo en todas las entrevistas. Redford dijo que cedió a las insistencias del director de Sundance, Geoff Gilmore. Este le dijo: "Mira, la quiero porque creo que es el tipo de película que deberíamos tener, y el hecho de que estés en ella básicamente significa que estás contribuyendo a lo mismo que creaste". Ante la insistencia de los periodistas por saber si el festival había girado hacia Hollywood, Redford dijo: "Es una visión muy superficial. Aquí aparece gente como Britney Spears, que no tiene nada que ver con el festival, y vienen otra prensa y los paparazzi. Cuando eres noticia por cosas como esta, da la impresión de que nos hemos convertido en Hollywood, y nada más lejos. Realmente nunca hemos cambiado nuestras políticas de programación. Siempre nos hemos basado en la diversidad".