Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Premios Feroz 2026: horario y dónde ver en TV la gala

  • Tendrán lugar el sábado 24 de enero en Pontevedra y se podrán seguir en La 2 y RTVE Play
  • La gala será conducida por Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris'
Sigue la gala de los Premios Feroz 2026 el 24 de enero de 2026.
Sigue la gala de los Premios Feroz 2026 el 24 de enero de 2026. DISEÑO RTVE
Cristina Pozo García
Cristina Pozo García

El sábado 24 de enero a las 22:00 horas (hora peninsular) tiene lugar la celebración de la gala de los Premios Feroz 2026. Arranca así, un año más, la temporada de galardones que reconocen lo mejor del cine y la televisión en nuestro país. Tendrán lugar en el Pazo da Cultura de Pontevedra, y podrán seguirse en directo desde La 2 y RTVE Play, la plataforma gratuita de la corporación.

Desde 2014, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) tiene como objetivo premiar lo mejor de la producción audiovisual española. Está compuesta por más de 200 periodistas y críticos, encargados de informar sobre cine y series en todo tipo de medios de comunicación. Algunos de los actores ya premiados en otras ediciones son José Sacristán, Patricia López, Javier Gutiérrez, Mario Casas Bárbara Lennie o Inma Cuesta.

La gala será conducida por cuatro presentadores: los intérpretes y artistas Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris'. La fiesta audiovisual se traslada por segundo año consecutivo a Pontevedra. María Guerra, presidenta de la AICE, agradecía en 2025 a Pontevedra "el gran recibimiento de su gente y de sus instituciones". "La acogida por parte de Pontevedra ha sido extraordinaria y los pontevedreses unos grandes anfitriones: una aventura colectiva que ha implicado a muchos sectores, con un importante esfuerzo de los hoteles, del servicio de transporte o de los trabajadores municipales, entre otros", recalcaba.

Entre los favoritos de esta decimotercera edición destacan las películas Los domingos, con nueve nominaciones, y Maspalomas y Sirât, que rivalizan con siete cada una. Si hablamos de series, la suerte está más repartida entre Poquita fe y Superestar, con seis nominaciones, y Anatomía de un instante y Yakarta, con cinco. Además, el cine participado por RTVE ha cosechado 45 nominaciones.

Premios Feroz 2026: Hora, canal y dónde ver la gala

La gala de los Premios Feroz 2026 podrá verse este sábado 24 de enero a partir de las 22:00 horas en La 2 de TVE, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. La alfombra roja se emitirá en directo en el canal de YouTube de los galardones desde las 18:30 horas. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la gala y la información de última hora durante la gala en RNE y en RTVE.es.

Todos los nominados de los Premios Feroz 2026

La crítica y periodistas especializados en el mundo audiovisual entregarán 21 estatuillas, repartidas entre cine (11), series (siete) y los dos Premios Feroz Arrebato de ficción y no ficción. También se concederá el Feroz de Honor a Marta Fernández-Muro. La madrileña ha sido galardonada por ser "una actriz con una profundidad en sus trabajos que va mucho más allá de los papeles cómicos que le dieron una gran popularidad".

A continuación, el listado de todas las nominaciones:

Mejor película dramática

Los domingos

Maspalomas

Romería

Sirât

Sorda

Mejor película de comedia

La cena

Decorado

Mi amiga Eva

Rondallas

Wolfgang

Mejor dirección (película)

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi - Maspalomas

Oliver Laxe - Sirât

Eva Libertad - Sorda

Alauda Ruiz de Azúa - Los domingos

Carla Simón - Romería

Mejor actriz protagonista (película)

Ángela Cervantes - La furia

Miriam Garlo - Sorda

Patricia López Arnaiz - Los domingos

Nora Navas - Mi amiga Eva

Blanca Soroa - Los domingos

Mejor actor protagonista (película)

Mario Casas - Muy lejos

Álvaro Cervantes - Sorda

Sergi López - Sirât

José Ramón Soroiz - Maspalomas

Alberto San Juan - La cena

Mejor actriz de reparto (película)

Nagore Aranburu - Los domingos

Iraia Elias - Un fantasma en la batalla

Elena Irureta - Sorda

Maria de Medeiros - Una quinta portuguesa

Elvira Mínguez - La cena

Mejor actor de reparto (película)

Asier Etxeandia - La cena

Miguel Garcés - Los domingos

Joaquín Núñez - Los Tigres

Miguel Rellán - El cautivo

Kandido Uranga - Maspalomas

Premio Feroz DAMA al mejor guion (película)

Alauda Ruiz de Azúa - Los domingos

Jose Mari Goenaga - Maspalomas

Carla Simón - Romería

Oliver Laxe, Santiago Fillol - Sirât

Eva Libertad - Sorda

Mejor música original

El cautivo

Daniela Forever

Maspalomas

Romería

Sirât

Mejor tráiler (película)

La cena

Maspalomas

Los domingos

Romería

Sirât

Mejor cartel (película)

Los domingos

Muy lejos

Romería

Sirât

Tardes de soledad

Mejor serie dramática

Anatomía de un instante

La canción

La ruta Vol 2: Ibiza

Yakarta

Mejor serie de comedia

Animal

Furia

Poquita fe

La suerte. Una serie de casualidades

Superestar

La vida breve

Mejor actriz protagonista (serie)

Anna Castillo - Su Majestad

Ingrid García-Jonsson - Superestar

Esperanza Pedreño - Poquita fe

Candela Peña - Furia

Carla Quílez - Yakarta

Carolina Yuste - La canción

Mejor actor protagonista (serie)

Javier Cámara - Yakarta

Raúl Cimas - Poquita fe

Ricardo Gómez - La suerte. Una serie de casualidades

Álvaro Morte - Anatomía de un instante

Luis Zahera - Animal

Mejor actriz de reparto (serie)

Julia de Castro - Poquita fe

María Jesús Hoyos - Poquita fe

Rocío Ibáñez - Superestar

Natalia de Molina - Superestar

Betsy Túrnez - Pubertat

Leonor Watling - La vida breve

Mejor actor de reparto (serie)

Carlos Bernardino - La suerte. Una serie de casualidades

Eduard Fernández - Anatomía de un instante

David Lorente - Yakarta

Secun de la Rosa - Superestar

Manolo Solo - Anatomía de un instante

Premio Feroz DAMA al mejor guion (serie)

Anatomía de un instante

Furia

Poquita fe

Superestar

Yakarta

Premio Feroz Arrebato de ficción

Aro berria - Irati Gorostidi Agirretxe

Ciudad sin sueño - Guillermo Galoe

Estrany riu - Jaume Claret Muxart

Silencio - Eduardo Casanova

Los Tortuga - Belén Funes

Premio Feroz Holded Arrebato de no ficción

A nuestros amigos - Adrián Orr

Ellas en la ciudad - Reyes Gallegos

Filmei paxaros voando - Zeltia Outeiriño González

Madrid, Ext. - Juan Cavestany

Tardes de soledad - Albert Serra

Es noticia: