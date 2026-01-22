Premios Feroz 2026: horario y dónde ver en TV la gala

El sábado 24 de enero a las 22:00 horas (hora peninsular) tiene lugar la celebración de la gala de los Premios Feroz 2026. Arranca así, un año más, la temporada de galardones que reconocen lo mejor del cine y la televisión en nuestro país. Tendrán lugar en el Pazo da Cultura de Pontevedra, y podrán seguirse en directo desde La 2 y RTVE Play, la plataforma gratuita de la corporación.

Desde 2014, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) tiene como objetivo premiar lo mejor de la producción audiovisual española. Está compuesta por más de 200 periodistas y críticos, encargados de informar sobre cine y series en todo tipo de medios de comunicación. Algunos de los actores ya premiados en otras ediciones son José Sacristán, Patricia López, Javier Gutiérrez, Mario Casas Bárbara Lennie o Inma Cuesta.

La gala será conducida por cuatro presentadores: los intérpretes y artistas Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris'. La fiesta audiovisual se traslada por segundo año consecutivo a Pontevedra. María Guerra, presidenta de la AICE, agradecía en 2025 a Pontevedra "el gran recibimiento de su gente y de sus instituciones". "La acogida por parte de Pontevedra ha sido extraordinaria y los pontevedreses unos grandes anfitriones: una aventura colectiva que ha implicado a muchos sectores, con un importante esfuerzo de los hoteles, del servicio de transporte o de los trabajadores municipales, entre otros", recalcaba.

Entre los favoritos de esta decimotercera edición destacan las películas Los domingos, con nueve nominaciones, y Maspalomas y Sirât, que rivalizan con siete cada una. Si hablamos de series, la suerte está más repartida entre Poquita fe y Superestar, con seis nominaciones, y Anatomía de un instante y Yakarta, con cinco. Además, el cine participado por RTVE ha cosechado 45 nominaciones.

Premios Feroz 2026: Hora, canal y dónde ver la gala La gala de los Premios Feroz 2026 podrá verse este sábado 24 de enero a partir de las 22:00 horas en La 2 de TVE, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. La alfombra roja se emitirá en directo en el canal de YouTube de los galardones desde las 18:30 horas. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la gala y la información de última hora durante la gala en RNE y en RTVE.es.

Todos los nominados de los Premios Feroz 2026 La crítica y periodistas especializados en el mundo audiovisual entregarán 21 estatuillas, repartidas entre cine (11), series (siete) y los dos Premios Feroz Arrebato de ficción y no ficción. También se concederá el Feroz de Honor a Marta Fernández-Muro. La madrileña ha sido galardonada por ser "una actriz con una profundidad en sus trabajos que va mucho más allá de los papeles cómicos que le dieron una gran popularidad". A continuación, el listado de todas las nominaciones:

Mejor película dramática Los domingos Maspalomas Romería Sirât Sorda

Mejor película de comedia La cena Decorado Mi amiga Eva Rondallas Wolfgang

Mejor dirección (película) Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi - Maspalomas Oliver Laxe - Sirât Eva Libertad - Sorda Alauda Ruiz de Azúa - Los domingos Carla Simón - Romería

Mejor actriz protagonista (película) Ángela Cervantes - La furia Miriam Garlo - Sorda Patricia López Arnaiz - Los domingos Nora Navas - Mi amiga Eva Blanca Soroa - Los domingos

Mejor actor protagonista (película) Mario Casas - Muy lejos Álvaro Cervantes - Sorda Sergi López - Sirât José Ramón Soroiz - Maspalomas Alberto San Juan - La cena

Mejor actriz de reparto (película) Nagore Aranburu - Los domingos Iraia Elias - Un fantasma en la batalla Elena Irureta - Sorda Maria de Medeiros - Una quinta portuguesa Elvira Mínguez - La cena

Mejor actor de reparto (película) Asier Etxeandia - La cena Miguel Garcés - Los domingos Joaquín Núñez - Los Tigres Miguel Rellán - El cautivo Kandido Uranga - Maspalomas

Premio Feroz DAMA al mejor guion (película) Alauda Ruiz de Azúa - Los domingos Jose Mari Goenaga - Maspalomas Carla Simón - Romería Oliver Laxe, Santiago Fillol - Sirât Eva Libertad - Sorda

Mejor música original El cautivo Daniela Forever Maspalomas Romería Sirât

Mejor tráiler (película) La cena Maspalomas Los domingos Romería Sirât

Mejor cartel (película) Los domingos Muy lejos Romería Sirât Tardes de soledad

Mejor serie dramática Anatomía de un instante La canción La ruta Vol 2: Ibiza Yakarta

Mejor serie de comedia Animal Furia Poquita fe La suerte. Una serie de casualidades Superestar La vida breve

Mejor actriz protagonista (serie) Anna Castillo - Su Majestad Ingrid García-Jonsson - Superestar Esperanza Pedreño - Poquita fe Candela Peña - Furia Carla Quílez - Yakarta Carolina Yuste - La canción

Mejor actor protagonista (serie) Javier Cámara - Yakarta Raúl Cimas - Poquita fe Ricardo Gómez - La suerte. Una serie de casualidades Álvaro Morte - Anatomía de un instante Luis Zahera - Animal

Mejor actriz de reparto (serie) Julia de Castro - Poquita fe María Jesús Hoyos - Poquita fe Rocío Ibáñez - Superestar Natalia de Molina - Superestar Betsy Túrnez - Pubertat Leonor Watling - La vida breve

Mejor actor de reparto (serie) Carlos Bernardino - La suerte. Una serie de casualidades Eduard Fernández - Anatomía de un instante David Lorente - Yakarta Secun de la Rosa - Superestar Manolo Solo - Anatomía de un instante

Premio Feroz DAMA al mejor guion (serie) Anatomía de un instante Furia Poquita fe Superestar Yakarta

Premio Feroz Arrebato de ficción Aro berria - Irati Gorostidi Agirretxe Ciudad sin sueño - Guillermo Galoe Estrany riu - Jaume Claret Muxart Silencio - Eduardo Casanova Los Tortuga - Belén Funes