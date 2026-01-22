Premios Feroz 2026: horario y dónde ver en TV la gala
- Tendrán lugar el sábado 24 de enero en Pontevedra y se podrán seguir en La 2 y RTVE Play
- La gala será conducida por Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris'
El sábado 24 de enero a las 22:00 horas (hora peninsular) tiene lugar la celebración de la gala de los Premios Feroz 2026. Arranca así, un año más, la temporada de galardones que reconocen lo mejor del cine y la televisión en nuestro país. Tendrán lugar en el Pazo da Cultura de Pontevedra, y podrán seguirse en directo desde La 2 y RTVE Play, la plataforma gratuita de la corporación.
Desde 2014, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) tiene como objetivo premiar lo mejor de la producción audiovisual española. Está compuesta por más de 200 periodistas y críticos, encargados de informar sobre cine y series en todo tipo de medios de comunicación. Algunos de los actores ya premiados en otras ediciones son José Sacristán, Patricia López, Javier Gutiérrez, Mario Casas Bárbara Lennie o Inma Cuesta.
La gala será conducida por cuatro presentadores: los intérpretes y artistas Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris'. La fiesta audiovisual se traslada por segundo año consecutivo a Pontevedra. María Guerra, presidenta de la AICE, agradecía en 2025 a Pontevedra "el gran recibimiento de su gente y de sus instituciones". "La acogida por parte de Pontevedra ha sido extraordinaria y los pontevedreses unos grandes anfitriones: una aventura colectiva que ha implicado a muchos sectores, con un importante esfuerzo de los hoteles, del servicio de transporte o de los trabajadores municipales, entre otros", recalcaba.
Entre los favoritos de esta decimotercera edición destacan las películas Los domingos, con nueve nominaciones, y Maspalomas y Sirât, que rivalizan con siete cada una. Si hablamos de series, la suerte está más repartida entre Poquita fe y Superestar, con seis nominaciones, y Anatomía de un instante y Yakarta, con cinco. Además, el cine participado por RTVE ha cosechado 45 nominaciones.
Premios Feroz 2026: Hora, canal y dónde ver la gala
La gala de los Premios Feroz 2026 podrá verse este sábado 24 de enero a partir de las 22:00 horas en La 2 de TVE, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. La alfombra roja se emitirá en directo en el canal de YouTube de los galardones desde las 18:30 horas. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la gala y la información de última hora durante la gala en RNE y en RTVE.es.
Todos los nominados de los Premios Feroz 2026
La crítica y periodistas especializados en el mundo audiovisual entregarán 21 estatuillas, repartidas entre cine (11), series (siete) y los dos Premios Feroz Arrebato de ficción y no ficción. También se concederá el Feroz de Honor a Marta Fernández-Muro. La madrileña ha sido galardonada por ser "una actriz con una profundidad en sus trabajos que va mucho más allá de los papeles cómicos que le dieron una gran popularidad".
A continuación, el listado de todas las nominaciones:
Mejor película dramática
Los domingos
Maspalomas
Romería
Sirât
Sorda
Mejor película de comedia
La cena
Decorado
Mi amiga Eva
Rondallas
Wolfgang
Mejor dirección (película)
Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi - Maspalomas
Oliver Laxe - Sirât
Eva Libertad - Sorda
Alauda Ruiz de Azúa - Los domingos
Carla Simón - Romería
Mejor actriz protagonista (película)
Ángela Cervantes - La furia
Miriam Garlo - Sorda
Patricia López Arnaiz - Los domingos
Nora Navas - Mi amiga Eva
Blanca Soroa - Los domingos
Mejor actor protagonista (película)
Mario Casas - Muy lejos
Álvaro Cervantes - Sorda
Sergi López - Sirât
José Ramón Soroiz - Maspalomas
Alberto San Juan - La cena
Mejor actriz de reparto (película)
Nagore Aranburu - Los domingos
Iraia Elias - Un fantasma en la batalla
Elena Irureta - Sorda
Maria de Medeiros - Una quinta portuguesa
Elvira Mínguez - La cena
Mejor actor de reparto (película)
Asier Etxeandia - La cena
Miguel Garcés - Los domingos
Joaquín Núñez - Los Tigres
Miguel Rellán - El cautivo
Kandido Uranga - Maspalomas
Premio Feroz DAMA al mejor guion (película)
Alauda Ruiz de Azúa - Los domingos
Jose Mari Goenaga - Maspalomas
Carla Simón - Romería
Oliver Laxe, Santiago Fillol - Sirât
Eva Libertad - Sorda
Mejor música original
El cautivo
Daniela Forever
Maspalomas
Romería
Sirât
Mejor tráiler (película)
La cena
Maspalomas
Los domingos
Romería
Sirât
Mejor cartel (película)
Los domingos
Muy lejos
Romería
Sirât
Tardes de soledad
Mejor serie dramática
Anatomía de un instante
La canción
La ruta Vol 2: Ibiza
Yakarta
Mejor serie de comedia
Animal
Furia
Poquita fe
La suerte. Una serie de casualidades
Superestar
La vida breve
Mejor actriz protagonista (serie)
Anna Castillo - Su Majestad
Ingrid García-Jonsson - Superestar
Esperanza Pedreño - Poquita fe
Candela Peña - Furia
Carla Quílez - Yakarta
Carolina Yuste - La canción
Mejor actor protagonista (serie)
Javier Cámara - Yakarta
Raúl Cimas - Poquita fe
Ricardo Gómez - La suerte. Una serie de casualidades
Álvaro Morte - Anatomía de un instante
Luis Zahera - Animal
Mejor actriz de reparto (serie)
Julia de Castro - Poquita fe
María Jesús Hoyos - Poquita fe
Rocío Ibáñez - Superestar
Natalia de Molina - Superestar
Betsy Túrnez - Pubertat
Leonor Watling - La vida breve
Mejor actor de reparto (serie)
Carlos Bernardino - La suerte. Una serie de casualidades
Eduard Fernández - Anatomía de un instante
David Lorente - Yakarta
Secun de la Rosa - Superestar
Manolo Solo - Anatomía de un instante
Premio Feroz DAMA al mejor guion (serie)
Anatomía de un instante
Furia
Poquita fe
Superestar
Yakarta
Premio Feroz Arrebato de ficción
Aro berria - Irati Gorostidi Agirretxe
Ciudad sin sueño - Guillermo Galoe
Estrany riu - Jaume Claret Muxart
Silencio - Eduardo Casanova
Los Tortuga - Belén Funes
Premio Feroz Holded Arrebato de no ficción
A nuestros amigos - Adrián Orr
Ellas en la ciudad - Reyes Gallegos
Filmei paxaros voando - Zeltia Outeiriño González
Madrid, Ext. - Juan Cavestany
Tardes de soledad - Albert Serra