Cuando estar triste era pecado

Con ‘Saber y Ganar’ viajamos en el tiempo para recordar algunos detalles de nuestra historia que, como se comprueba en el programa, están llenas de hechos curiosos. En esta ocasión la protagonista es la tristeza, una emoción que no suele ser muy agradable y que gracias al papa Gregorio Magno dejó de estar incluida en la lista de los pecados capitales.

El origen de los pecados capitales En la actualidad, todo el mundo sabe que los pecados capitales considerados por el cristianismo son siete: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Pero en sus inicios, allá por el siglo IV, había más elementos que se consideraban pecaminosos y el monje Evagrio Pontico los redujo a una lista de ocho: gula, codicia, orgullo, ira, fornicación, jactancia, depresión y tristeza. Dicho listado fue modificado hasta quedarse en gula, lujuria, avidez, pereza, ira, orgullo vanidad y tristeza. ¿Por qué se consideraba que este estado de ánimo era algo indigno? Porque se asimilaba a la falta de gozo espiritual y se ligaba a la pereza, como si estar triste o deprimido fuese algo que se controlaba a voluntad. Bajo el criterio de los monjes de la época, deprimirse era una falta de devoción hacia Dios. Es más, la argumentación se ampliaba a que la gente que piensa en los demás no tiene tiempo de pensar en sí mismo y, por ende, no se deprime. Lo mismo con el agradecimiento: quien vivía dando gracias por lo que había en su vida, no sentía pena ni aflicción. 'Los siete pecados capitales' de Pieter Brueghel El Viejo (1558)

Cambio de concepto Así estaban las cosas en aquellos años hasta que llegó el papa Gregorio Magno, que en el año 590 d.C. modificó el listado y suprimió la tristeza como pecado capital. De esta manera, estar triste o deprimido dejó de ser una falta ante los ojos de la Iglesia. También retocó los nombres de algunos de los términos y transformó uno de ellos en la envidia. De esta manera, se estableció la lista definitiva de los siete pecados capitales que conocemos a día de hoy y que pretendían frenar a los hombres y mujeres ante las tentaciones de la carne, los vicios, los deseos no gratos y todo lo que se relacionase con el mal.