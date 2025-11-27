El Nobel que habló sobre las gramolas

Viajar en el tiempo es posible gracias a las preguntas de ‘Saber y Ganar’. El concurso, presentado por Jordi Hurtado desde hace más de 28 años, recuerda a través de sus pruebas tanto personajes como hechos históricos, así como objetos que ya no existen o que han entrado en desuso. Ese es el caso de la gramola, la máquina musical a la que un premio Nobel le dedicó un ensayo.

La gramola, alegría musical La gramola es una máquina emblemática que ha dejado huella en la historia de la música. La época dorada de este aparato, llamado también Jukebox, fueron los años 40 y 50. Iban cargadas con decenas de discos de vinilo sencillos y funcionaba con monedas, permitiendo a los usuarios seleccionar y reproducir canciones a su gusto. Símbolo de una época, hoy prácticamente han desaparecido. No obstante, estos primitivos aparatos musicales estaban tan bien hechos que han sobrevivido hasta hoy, en manos de coleccionistas y aficionados, y todavía hay muchos en funcionamiento. ““

Protagonistas de un ensayo Aunque ya no sean un producto habitual en cafeterías o bares, las gramolas siguen siendo algo recordado por muchos con cariño y nostalgia, como un ganador del premio Nobel, que les dedicó un ensayo. Se trata de Peter Handke, quien en 2019 recibió dicho reconocimiento en la categoría de Literatura. El título de la obra es ‘Ensayo sobre el jukebox’ y narra la historia de un escritor sin nombre que espera en la estación de Burgos un autobús con destino a Soria. Es en esa ciudad, que define como “el lugar más tranquilo y más callado de toda la península”, donde planea escribir su ensayo. Por las fronteras de Europa - Peter Handke: una literatura del desasosiego