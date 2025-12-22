Es la película más personal de John Ford y se basa en un hecho real: 'Escrito bajo el sol', con John Wayne y Mauren O'Hara

Dicen que fue un rodaje entre amigos. John Ford había trabajado con John Wayne y Maureen O'Hara en Río Grande y El hombre tranquilo y la experiencia fue tan buena que quiso repetir. Cinco años después de juntaron de nuevo para rodar The wings of eagles (Álas de águila) que en España se tituló Escrito bajo el sol. Algo curioso ya que un año antes se estrenó Escrito en el viento y hubo alguna confusión.

La película traslada a la pantalla una historia real, la del piloto Frank 'Spig' Wead, un pionero de la aviación que tuvo que dejar su carrera militar tras sufrir una lesión en la columna vertebral. Este hecho le dejó con medio cuerpo paralizado y postrado en una silla de ruedas, pero supo reinventarse como escritor y, con paciencia, cambiar su destino.

La vida de Frank 'Spig' Wead fue película y John Ford supo aprovechar para su historia todo lo que le ocurrió hasta su muerte, con 52 años. "Todo lo que aparece en la película es real. La pelea en el club, en la que se tira el pastel, ocurrió de verdad. Puedo confirmarlo como testigo presencial. Lo esquivé. Y el aterrizaje del avión en la piscina justo en medio del té del Almirante... eso sí ocurrió", dijo el director. Ford era uno de los directores y guionistas más aclamados de Hollywood cuando rodó esta película, con seis nominaciones al Oscar y con seis estatuillas en casa, cuatro como director.

Ford había mantenido una estrecha relación de amistad con Spig Wead - eran casi de la misma edad- y al principio estuvo reacio a rodar la película, pero luego pensó que si no lo haría él se lo encargarían a otro director y esto le empujó a aceptar. Por eso se dice que es una de sus cintas más personales: Ford tuvo el mismo dilema que el protagonista, ya que ambos se entregan a su profesión y dejan de lado la vida familiar.

Escena de 'Escrito bajo el sol' RTVE

La historia real El 14 de abril de 1926, Frank 'Spig' Wead estaba en casa cuando escuchó llorar a su hija Marjorie y cuando fue a por ella tropezó y cayó rodando por la escalera. Se fracturó el cuello y esto le provocó parálisis. Lo trasladaron al Hospital Naval Balboa Park y allí le operaron. La noticia se pudo leer en el diario San Diego Union. El teniente Frank Wead, uno de los aviadores más conocidos de la Armada, fue operado ayer por la mañana de una fractura de cuello en el hospital naval. Wead sufrió la lesión que casi le cuesta la vida al resbalarse y caer desde lo alto de la escalera de su casa en Coronado la noche del miércoles. El aviador acababa de mudarse a la casa y no estaba familiarizado con la escalera. Tras la operación de ayer, los médicos afirmaron que Wead se recuperará, pero es dudoso que pueda volver a volar. La hazaña más destacada de Wead desde que ingresó en el cuerpo de aviación naval fue su vuelo contra pilotos británicos en las carreras internacionales de hidroaviones frente a la Isla de Wight en 1923, cuando los aviadores navales estadounidenses se llevaron todos los honores. Johnm Wayne y Maureen O'Hara

Un reparto compuesto por amigos John Wayne es el protagonista e interpreta a Fran Wead y la crítica destaca el gran trabajo que hizo, subrayando la complejidad de su interpretación de un hombre castrado emocionalmente. Maureen O'Hara hace el papel de Min, su esposa. Con ellos destaca Dan Dailey, como 'Judhead' Carson, y Ward Bond como John Dogde. Este personaje es en realidad una versión ficticia de John Ford, y lo vemos con su sombrero, la pipa, las gafas de sol y la colección de premios Oscar que ganó a lo largo de su carrera. Ward Bond fue uno de los actores fetiche de Ford y rodó con él una veintena de películas, y entre ellas también está El hombre tranquilo. Maureen O'Hara firma un personaje con mucho peso, muy presente en la historia, que fuma, bebe, pone los pies encima de la mesa..."Es muy fordiana", decía José Luis Garci. La actriz siempre se sintió orgullosa de este trabajo, pero lamentó que se cortaran algunas escenas. Su personaje es una mujer alcohólica, pero Ford decidió suavizar este rasgo por respeto a la familia. 'Escrito bajo el sol'

John Wayne y John Ford, inseparables La relación entre John Wayne y John Ford fue larga y fructífera, una de las más exitosas de Hollywood. Rodaron juntos 18 películas (en cuatro de ellas con el actor en un papel secundario) e hicieron algunos episodios en famosas series de televisión. Películas como La diligencia, Centauros del desierto le elevaron a la categoría de estrella en el wéstern, pero también se cubrió de gloria con la comedida El hombre tranquilo. La película se rodó en lugares como la Estación Aérea Naval de Pensacola, en Florida, el icónico United States Navy, de Washington, y los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer.