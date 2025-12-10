'Y tú sin saberlo': El clasicazo de Scorsese y una joya sorprendente de cine surcoreano
- Recatamos uno de los grandes clásicos de Scorsese y una joya del cine surcoreano
- Además, hablamos del estreno de Frontera, la nueva película de época protagonizada por Miki Esparbé
Esta semana buceamos en la plataforma de RTVE Play para rescatar un clásico y una de las películas más sorprendentes del cine coreano de los últimos años. Hablamos del clásico de Martin Scorsese, Casino, protagonizada por Robert De Niro, su actor fetiche. Repasamos algunas curiosidades de la película y hablamos del tándem de cine más fructífero de Hollywood, tras una decena de películas juntos. Además, te recomendamos Nido de víboras, una película con guiños tarantianos que te volará la cabeza.
Frontera y el cameo como actor de Oliver Laxe
Además, te hablamos de los dos estrenos de cine participado por RTVE que llegan este viernes al cine. Frontera, sobre la que hablamos con su directora, Judith Colell y los actores Miki Esparbé y María Rodríguez Soto. La película recupera su historia del pueblo catalán que salvó a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Además, te hablamos de la incursión de Oliver Laxe en la interpretación, de su cameo en Aro Berria, un interesante debut que también se estrena esta semana.
Y tú sin saberlo, el podcast con la agenda de RTVE Play
Guiado por la periodista Raquel Elices, cada semana puedes descubrir contenidos, monográficos y estrenos destacados: cine, series, joyas ocultas, documentales, programas de RTVE y las mejores producciones originales.
Y tú sin saberlo está disponible en RNE Audio y en todas las plataformas (Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music…), cada semana, todos los miércoles, disfruta de estas cápsulas de ficción, entretenimiento y cine de solo 15 minutos para que te pongas al día de manera fácil y no te pierdas los contenidos más destacados en RTVE Play... Todo puede disfrutarse gratis ¡Y tú sin saberlo!