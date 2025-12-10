'Y tú sin saberlo': El clasicazo de Scorsese y una joya sorprendente de cine surcoreano

Esta semana buceamos en la plataforma de RTVE Play para rescatar un clásico y una de las películas más sorprendentes del cine coreano de los últimos años. Hablamos del clásico de Martin Scorsese, Casino, protagonizada por Robert De Niro, su actor fetiche. Repasamos algunas curiosidades de la película y hablamos del tándem de cine más fructífero de Hollywood, tras una decena de películas juntos. Además, te recomendamos Nido de víboras, una película con guiños tarantianos que te volará la cabeza.

Frontera y el cameo como actor de Oliver Laxe Además, te hablamos de los dos estrenos de cine participado por RTVE que llegan este viernes al cine. Frontera, sobre la que hablamos con su directora, Judith Colell y los actores Miki Esparbé y María Rodríguez Soto. La película recupera su historia del pueblo catalán que salvó a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Además, te hablamos de la incursión de Oliver Laxe en la interpretación, de su cameo en Aro Berria, un interesante debut que también se estrena esta semana. Oliver Laxe sorprende con un cameo en esta brillante ópera prima