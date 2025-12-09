Oliver Laxe sorprende con un cameo en esta brillante ópera prima
- El director de Siràt se cuela en el reparto Aro Berria, el debut como directora de Irati Gorostidi
- Descúbrelo en este clip exclusivo para RTVE Play, 12 de diciembre en cines
Después de curtirse en el cortometraje, la cineasta vasca Irati Gorostidi debuta en el largometraje con Aro berria, una historia inspirada en los años en los que sus padres vivieron en una comunidad mística en Navarra, que llega a los cines este 12 de diciembre. Entre el reparto, a muchos les sorprenderá encontrarse con el cameo del aclamado director de Siràt, Oliver Laxe.
Como se puede ver en el clip exclusivo que lanza RTVE Play, el cineasta se pone al otro lado de la cámara en Aro Berria para meterse en la piel de un guía místico de finales de los 70. La película se ambienta en esta época y habla de la comunidad Arco Iris, un grupo de jóvenes místicos -del que formaron parte los padres de la directora- que buscaba un modelo de sociedad reducido y aislado en el que poder poner en práctica los ideales políticos.
Mención especial en el Festival de San Sebastián
Dentro del jurado de Nuevos Directores en el Festival de San Sebastián, Aro Berria fue reconocida con la Mención especial dentro del certamen donostiarra. La película está protagonizada por Maite Mugerza Ronse, Óscar Pascual López, Aimar Uribesalgo Urzelai, Edurne Azkarate y Jon Ander Urresti Ugalde, además de la colaboración especial del cineasta Oliver Laxe, Jan Cornet y Javier Barandiaran.
Los anhelos y frustraciones de una época
La película arranca en Donostia en 1978, cuando los trabajadores de la fábrica de contadores de agua se reúnen en asamblea para debatir una huelga que finalmente no prospera. Decepcionados, los más inconformistas dirigen sus aspiraciones de transformación radical hacia ámbitos más íntimos. Algunos abandonan la fábrica y se integran en una comunidad aislada en las montañas, donde decenas de jóvenes emprenden una intensa búsqueda a través de experiencias catárticas compartidas.
“La película se basa en la puesta en escena de situaciones históricas, partiendo del estudio de materiales documentales de la época. Combinando la recreación histórica con una voluntad inmersiva, propone un acercamiento sensible a las situaciones representadas”, dice la cineasta. “Explora la relación entre las movilizaciones sociales de los 70, el sentimiento de desencanto político y el auge de las experiencias de vida en comunidad. Esta mirada concreta al momento histórico me permitió comprender el valor de aquella experiencia colectiva que condensaba, tanto los anhelos como las frustraciones de la época, y que ayuda a entender el origen de debates que siguen resonando en la sociedad actual".
Aro Berria está producida por Leire Apellaniz, desde las empresas Apellaniz y de Sosa y Señor & Señora, y será distribuida en cines por Elástica Films.