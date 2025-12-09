Oliver Laxe sorprende con un cameo en esta brillante ópera prima

Después de curtirse en el cortometraje, la cineasta vasca Irati Gorostidi debuta en el largometraje con Aro berria, una historia inspirada en los años en los que sus padres vivieron en una comunidad mística en Navarra, que llega a los cines este 12 de diciembre. Entre el reparto, a muchos les sorprenderá encontrarse con el cameo del aclamado director de Siràt, Oliver Laxe.

Como se puede ver en el clip exclusivo que lanza RTVE Play, el cineasta se pone al otro lado de la cámara en Aro Berria para meterse en la piel de un guía místico de finales de los 70. La película se ambienta en esta época y habla de la comunidad Arco Iris, un grupo de jóvenes místicos -del que formaron parte los padres de la directora- que buscaba un modelo de sociedad reducido y aislado en el que poder poner en práctica los ideales políticos.

Imagen de 'Aro Berria'.

Mención especial en el Festival de San Sebastián Dentro del jurado de Nuevos Directores en el Festival de San Sebastián, Aro Berria fue reconocida con la Mención especial dentro del certamen donostiarra. La película está protagonizada por Maite Mugerza Ronse, Óscar Pascual López, Aimar Uribesalgo Urzelai, Edurne Azkarate y Jon Ander Urresti Ugalde, además de la colaboración especial del cineasta Oliver Laxe, Jan Cornet y Javier Barandiaran.