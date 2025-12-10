Objetivo Igualdad: los mejores cómics feministas y de autoras de 2025

Como todos los años el programa Objetivo Igualdad nos ha pedido nuestra selección de los mejores cómics femeninos y feministas de 2025. Un año en el, según el último informe de la Asociación Cultural Tebeosfera, las mujeres siguen representando solo alrededor del 20% de los autores de cómic en España. La nota positiva es que esas autoras son de gran calidad, como demuestra que el Premio Nacional del Cómic ha vuelto a ser para una mujer, Candela Sierra, por Lo sabes aunque no te lo he dicho (Astiberri). El año pasado ya lo ganó Bea Lema por El cuerpo de Cristo (Astiberri), que acaba de adaptar a un cortometraje de animación que ya está ganado premios. Además, tenemos a grandes autoras españolas triunfando en Estados Unidos como Belén Ortega (Trinity), Carmen Carnero (Iron Man) o Emma Ríos (Bella muerte). Precisamente con esta última comenzamos nuestras cinco recomendaciones de los mejores cómics femeninos del año (la lista obedece a gustos personales y el orden es aleatorio).

'Caperucita en Manhattan', de Catalina González Vilar y Helena Bonastre El pasado 8 de diciembre celebrábamos el centenario de Carmen Martín Gaite (1925-2000), aunque durante todo este 2025 se hanrealizando numerosas iniciativas culturales en su memoria. Como la adaptación al cómic de Caperucita en Manhattan (Siruela), una de sus novelas más preciadas, ya que fue con la que volvió a la ficción, en 1990, tras el fallecimiento de su hija Marta en 1985. Sus autoras son la escritora y guionista Catalina González Vilar (El secreto del huevo azul, La familia de la vajilla impar) y la dibujante Helena Bonastre (Parques urbanos del mundo). El cuento es una versión del clásico de Charles Perrault (1628-1703), protagonizado por Sara Allen, una niña de diez años que vive en Brooklyn, Nueva York. Sara quiere llevarle una tarta de fresa a su abuela, una excéntrica cantante de music-hall. Para eso tendrá que ir a Manhattan, donde se encontrará con míster Woolf, un pastelero multimillonario que vive cerca de Central Park en un rascacielos con forma de tarta. En su viaje se encontrará con Miss Lunatic, una mendiga que de noche duerme en la estatua de la Libertad y que sale de noche para ayudar a que las desgracias humanas sean menos y, si es necesario, regalar un elixir capaz de vencer al miedo. 'Caperucita en Manhattan' salta al cómic por el centenario de Carmen Martín Gaite Jesús Jiménez

'Encías quemadas', de Natalia velarde' Pocos debuts hemos visto en el cómic tan espectaculares y emocionantes como Encías quemadas (Reservoir Books), de la venezolana Natalia Velarde. Un lisérgico viaje literario y visual sobre el duelo, la importancia de seguir adelante y la redención, que la autora narra desde las entrañas y que se nos presenta como un brillante ejercicio onírico, surrealista, poético, teatral, barroco... Cualquier adjetivo se queda corto para describir esta experiencia tan excesiva como hipnótica. Será, sin ninguna duda, uno de los grandes cómics de este 2025. La historia comienza cuando una extraña criatura con cabeza humana y cuerpo de perro (Piel de Perro) y su inseparable compañero Gruñón se ven atrapados en medio del apocalipsis. Es entonces cuando decidirán viajar al desierto en busca del Autor, que es el único que puede escribir un final mejor para esta fábula. Un viaje que estará lleno de peligros, monstruos y, sobre todo, pesadillas. Natalia Velarde publica 'Encías quemadas': "Aunque el mundo dé miedo hay que avanzar, lanzarse al vacío" Jesús Jiménez

'Contrapaso 2', de Teresa Valero En 2021 Teresa Valero (Madrid, 1969) firmó uno de los mejores cómics españoles de lo que va de siglo: Contrapaso. los hijos de los otros (Norma), un homenaje a los periodistas de sucesos que se enfrentaron a la dictadura franquista en los años 50, cuando el robo de niños y el garrote vil convivía con los primeros pasos de la lucha por los derechos de las mujeres y los estudiantes. Ahora, cuatro años después, se supera a sí misma con Contrapaso. Mayores, con reparos (Norma), en donde la llegada del cine norteamericano a España y la arbitrariedad de la censura coincide con los primeros pelotazos urbanísticos protagonizados por la familia del dictador. Una lectura apasionante en la que es imposible no destacar las bellísimas páginas de Teresa, llenas de sorprendentes detalles. Una historia que comienza en octubre de 1956 cuando un censor eclesiástico aparece muerto en el madrileño cine Carretas (donde la comunidad gay se reunía clandestinamente) con un rollo de película en la boca. Emilio Sanz, el viejo reportero de sucesos y militante falangista volverá a unir fuerzas con Léon Lenoir (hijo de un comunista muerto durante la Guerra Civil pero criado por un militar nacionalista y que estudió en Francia) y Paloma Ríos, dibujante de la revista Mujer de Verdad y una de las pioneras del incipiente feminismo de la época. Y todo eso transcurre en un Madrid que se había convertido en un gran plató de cine barato para las grandes producciones norteamericanas. Una ciudad que crecía por momentos con la llegada de mile de familias buscando una vida mejor (aunque acababan en chabolas), donde ocurrieron esos primeros pelotazos inmobiliarios y donde los primeros alumnos de la Escuela oficial de Cine pensaban que podrían cambiar las cosas con su arte. Teresa Valero publica 'Contrapaso 2': "El cine es lo que hacía soñar a los españoles de los años 50" Jesús Jiménez