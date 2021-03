Emma Ríos (Villagarcía de Arousa, Pontevedra, 1976) Arquitecta de profesión, desde muy joven colabora en diversos fanzines, revistas y álbumes colectivos como 'Los Reyes Elfos: Historias de Faerie 2'. Forma parte del colectivo Polaqia y durante seis años compagina su trabajo como arquitecta con el de ilustradora, realizando trabajos puntuales en España, Bélgica y Francia. Participa en varias exposiciones Internacionales y Convenciones, como Angoulême. En 2008 recibe el premio al autor revelación en Expocómic. Y en los últimos años ha trabajado para el mercado norteamericano con series como 'Hexed', 'Runaways' y 'Doctor Extraño'. Actualmente trabaja en una miniserie del universo de Spiderman.

"Tampoco creo que sea un logro importante, me hace ilusión pero no le doy mayor importancia, desgraciadamente en el mundo del cómic sigue habiendo pocas chicas" Con estas palabras Emma Ríos resta importancia a ser la primera artista española en trabajar en Marvel, una de las empresas de cómics más importantes del mundo.

Ahora se publica en España su primer trabajo largo para dicha editorial Extraño (Panini), una miniserie protagonizada por el Maestro de las artes místicas.

Para conseguir ese sueño al que aspiran muchos artistas y pocos consiguen, hace falta talento, tesón y suerte: "Como todos los que nos queremos dedicar a esto yo había movido mi trabajo por Salones de cómic y convenciones, pero un día el guionista Warren Ellis (Transmetropolitan, Planetary, The authority), descubrió mi blog en Internet, me contactó por mi Flickr y al día siguiente me encontré una reseña en su página web en la que hablaba de mí. Y de tener 25 visitas diarias pase a mil y pico. Y un mes después me ofrecieron trabajo en Boom! Studios, una empresa estadounidense de cómics"

Lo dejó todo para cumplir su sueño de ser dibujante "Hasta entonces, asegura Emma, compaginaba mi trabajo como arquitecta por mi pasión como dibujante, y decidí dejar el trabajo para volcarme en el cómic. Y no me he arrepentido. Hasta ahora me están ofreciendo cosas muy divertidas." Su primera serie, Hexed para Boom! Studios junto al guionista Michael Alan Nelson funcionó bastante bien y dio el salto a Marvel, primero con una colaboración en la serie Runaways y luego con la miniserie de Extraño, junto al famoso guionista Mark Waid (Kingdom Come, Capitán América) "La magia se dibuja con estilo setentero, el Doctor Extraño es un icono pop de los 60 y 70, al que en su momento se relaciono con el lsd; y como la historia de Mark queria recuperar el look de las de Ditko (El creador gráfico del personaje) y hacer de Extraño un personaje más humano, me fui de cabeza a esa estética Marvel retro, actualizándola con algunas referencias y partiendo de los "Kirby Dots" (Unos puntos negros de distintos grosores que el legendario creador de muchos de los personajes Marvel usaba para transmitir la idea de energía y poder, dibujándolos alrededor de los personajes). Además de Ditko, confiesa influencias de otro de los grandes dibujantes del personaje, Gene Colan: "Las sombras y las composiciones de Colan y la imaginería abstracta de Ditko a la hora de dibujar la magia. He querido rendirles un pequeño homenaje".

Un Doctor Extraño "Más humano" Emma ha llegado al personaje cuando este ha dejado de ser el "Hechicero Supremo" y ha perdido casi todos sus poderes mágicos: "Extraño era un "Deus Machina", era demasiado poderoso. Por eso, encontrarlo en el momento en el que había perdido sus poderes y sus objetos mágicos, nos ha permitido a Mark y a mí dotarlo de humanidad, una carencia que tienen casi todos los superhéroes. Le hemos hecho poner los pies en la tierra. Y añadirle el personaje de Casey, una joven a la que tiene que adiestrar en el manejo de la magia, le da el tono de maestro o figura paternal. Además le hemos dado un aspecto más desaliñado, de cuarentón" A pesar del moderado éxito de la serie Emma no sabe si volverá a dibujar a Stephen Extraño: "De momento no tengo noticias, pero es difícil, personajes como Extraño funcionan mejor como secundarios de lujo. No tiene tantos seguidores como Spiderman o Lobezno. Pero ya veremos... al equipo nos apetece retomar sus aventuras" Aunque en el mercado norteamericano lo normal es que los cómics tengan dibujante y entintador, a Emma le gusta acabar sus páginas: "Ya con Runaways dejé muy claro los tiempos que necesitaba para acabar un cómic de 24 páginas (El formato habitual de los superhéroes), un mes para dibujarlo y dos semanas para entintarlo. Porque dejé muy claro que parte de la fuerza de mi trabajo está en la tinta. Pero comprendo que es un trabajo en equipo y si yo me retraso todo se retrasa. Es un poco estresante". Y he de reconocer, continúa, que Marvel se está arriesgando más que antes con el estilo y el trabajo de los nuevos artistas a los que están apoyando".