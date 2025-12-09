Horario y dónde ver el sexto programa de 'Hasta el fin del mundo': parejas, etapas y todo sobre el check point
Esta semana, Hasta el fin del mundo cruza la frontera norte y desembarca en Argentina. Las seis parejas continúan la aventura con destino a Tilcara, donde el cansancio acumulado y la escasez de dinero ponen a prueba su resistencia. Sin embargo, la ambición por mantenerse en la carrera sigue siendo su mayor impulso.
Las vencedoras de la última etapa, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, avanzarán hacia Potosí, una de las urbes situadas a mayor altitud en el planeta, sintiéndose tranquilas al contar con un buen colchón económico tras su triunfo anterior. Una situación totalmente opuesta a la de Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa, que afrontan la ruta cada vez más agobiadas por el presupuesto menguante.
Por su parte, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes continuarán con las tensiones que arrastran desde el inicio, mientras que José Lamuño y Aldo Comas reforzarán su complicidad en el impresionante Salar de Uyuni, conocido como el "oro blanco" de Bolivia. El mal de altura y el desgaste físico seguirán afectando a los doce concursantes, avivando desacuerdos y fricciones en algunos de los equipos. Pero el cruce hacia Argentina promete un respiro emocional: al alcanzar Villazón, la última población boliviana del recorrido, muchos sentirán que el objetivo final comienza a volverse tangible.
Exceso de equipaje, que recoge con humor las experiencias más llamativas del formato, vuelve con una nueva entrega. En esta ocasión serán Cristina Cifuentes y Alba Carrillo quienes comenten su camino por la competición y sus mejores anécdotas. Estará disponible el miércoles por la mañana en RTVE Play y también podrá verse en La 1 una vez finalice el episodio semanal de Hasta el fin del mundo.
Liderado por Paula Vázquez y con la participación de Yolanda Ramos, Ainoa Olivares Ramos, Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Jedet, Andrea Compton, Rocío Carrasco, Anabel Dueñas, NIA, J Kbello, Aldo Comas y José Lamuño, la adaptación española del aclamado formato británico Race Across the World plantea una travesía de más de 15.000 kilómetros, atravesando Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Ocho etapas —cerca de 1.500 kilómetros por tramo— en una experiencia extrema que promete transformar para siempre a sus protagonistas.