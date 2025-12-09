Horario y dónde ver el sexto programa de 'Hasta el fin del mundo': parejas, etapas y todo sobre el check point

Esta semana, Hasta el fin del mundo cruza la frontera norte y desembarca en Argentina. Las seis parejas continúan la aventura con destino a Tilcara, donde el cansancio acumulado y la escasez de dinero ponen a prueba su resistencia. Sin embargo, la ambición por mantenerse en la carrera sigue siendo su mayor impulso.

Las vencedoras de la última etapa, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, avanzarán hacia Potosí, una de las urbes situadas a mayor altitud en el planeta, sintiéndose tranquilas al contar con un buen colchón económico tras su triunfo anterior. Una situación totalmente opuesta a la de Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa, que afrontan la ruta cada vez más agobiadas por el presupuesto menguante.

Por su parte, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes continuarán con las tensiones que arrastran desde el inicio, mientras que José Lamuño y Aldo Comas reforzarán su complicidad en el impresionante Salar de Uyuni, conocido como el "oro blanco" de Bolivia. El mal de altura y el desgaste físico seguirán afectando a los doce concursantes, avivando desacuerdos y fricciones en algunos de los equipos. Pero el cruce hacia Argentina promete un respiro emocional: al alcanzar Villazón, la última población boliviana del recorrido, muchos sentirán que el objetivo final comienza a volverse tangible.