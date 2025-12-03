El enfado de Rocío Carrasco al cuestionar su sobriedad en 'Hasta el fin del mundo': "Hágame ahora mismo un test de alcoholemia"
- Rocío Carrasco vive uno de sus momentos más tensos en una estación de autobuses en Perú
Tras una etapa especialmente dura en pleno desierto peruano, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas afrontan esta nueva jornada en Hasta el fin del mundo con la intención de recuperar posiciones. El equipo rosa, que había liderado la clasificación, cayó del primer al cuarto puesto tras una etapa marcada por la tensión, el cansancio acumulado y el bajón físico de Anabel. Aun así, ambas comienzan la quinta etapa con motivación: es el cumpleaños de Anabel y el ánimo está en alto.
El incidente que desata la indignación de Rocío Carrasco
En esta nueva etapa, Anabel y Rocío llegaron a la estación de autobuses Cruz del Sur para comprar un billete rumbo a Arequipa, pero lo que debía ser un trámite rutinario se convirtió en un momento insólito. Anabel, que lucía una corona de “Happy B-Day” para celebrar su cumpleaños, intentó negociar una pequeña rebaja en el precio del pasaje. La reacción del empleado las dejó desconcertadas: sorprendido por la petición, insinuó que alguna de las dos podría no estar en condiciones de viajar, sugiriendo que habían consumido alcohol.
El comentario no quedó ahí. El trabajador señaló directamente a Rocío, asegurando que la había visto “un poco mal”, algo que desató su indignación. “¿Que yo estoy borracha? ¿He tenido que venir a Perú para que me llamen borracha en toda la cara?”, protestó la hija de Rocío Jurado, negando rotundamente haber bebido. Tan segura estaba de su sobriedad que exigió que le realizaran un test de alcoholemia “ahora mismo”. La compañía accedió y Rocío se sometió a la prueba, que arrojó un resultado completamente negativo. “0,0,0,0… capicúa”, celebró tras conocer el dato. Abstemia declarada, la participante no ocultó su malestar ante la acusación, aunque finalmente aceptó las disculpas del empleado.
La tensión se convierte en oportunidad
Ya más calmadas y con la prueba superada, Rocío y Anabel regresaron al mostrador para adquirir sus billetes. Esta vez, Anabel supo aprovechar la situación vivida minutos antes y pidió algún tipo de gesto “ya que hemos pasado este mal rato”. Para su sorpresa, la compañía accedió a aplicarles un descuento del 15%, algo que ambas celebraron con humor. Rocío, aún indignada pero satisfecha con su “0,0”, bromeó con su compañera sobre la estrategia: “La del cumpleaños… y la de la borrachera”. Entre risas y alivio, las amigas consiguieron abaratar su viaje hacia Arequipa.
Ya a bordo del autobús, la tensión quedó atrás gracias a la tripulación, que sorprendió a Anabel con un mensaje de felicitación por su cumpleaños. La cantante escuchó emocionada el saludo de la conductora, que le deseó un año “lleno de alegría y sorpresas maravillosas”. El gesto arrancó un espontáneo “¡Te quiero!” de Anabel y cerró con ternura un episodio por Perú que las cantantes no olvidarán fácilmente.