¿Qué es el soroche y por qué está afectando a los concursantes de 'Hasta el fin del mundo'?

En esta quinta etapa, los concursantes de Hasta el fin del mundo, en más o menos medida, están sufriendo los efectos de un enemigo invisible que acecha desde las montañas de Perú y de Bolivia: es el llamado mal de altura, también conocido como soroche. Durante buena parte del recorrido, José Lamuño y Aldo Comas arrastraron el gran cansancio provocado por este factor, que les condicionó la etapa. De hecho, les hizo parar en la ciudad de Puno, en Perú, para descansar y después partir hacia la frontera con Bolivia. "Estamos notando el mal de altura en la respiración, cuando hablamos. Ya, simplemente, el aire ya es más denso de la cuenta", aseguraba Lamuño al notar el peso que provocaba la gran altitud a la que se encontraban. En otro momento del viaje, ya en Bolivia, mientras buscaban alojamiento para pasar la noche, vimos como José iba caminando incluso de rodillas por la sensación de falta de oxígeno.

¿Qué es el soroche? El soroche, también conocido como mal de altura, es un malestar que puede aparecer cuando una persona asciende muy rápido a lugares situados a gran altitud, como zonas de montaña. En esas alturas, el aire tiene menos oxígeno y el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Por eso, quienes no están acostumbrados pueden experimentar síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, cansancio extremo o dificultad para dormir. Aunque suele ser temporal y desaparece cuando el organismo se acostumbra, es importante no ignorar las señales. Descansar, hidratarse bien y evitar esfuerzos intensos durante las primeras horas son medidas que ayudan a combatirlo. El soroche afecta a cualquiera, incluso a los más deportistas, así que la clave está en subir poco a poco y escuchar al cuerpo.

Un desmayo fingido Situación muy parecida a la de José y Aldo es la que atravesaron Yolanda Ramos y Ainoa Olivares. Nada más pisar la ciudad de Puno, empezaron a sentir mareo y dolor de cabeza. Las dos concursantes, al llegar al alojamiento en el que van a pasar la noche, sintieron un malestar más intenso. Ante esto, la persona que trabajaba en la recepción del hotel les llevó un medidor de la saturación de oxígeno. Precisamente, cuando se lo puso a Ainoa, esta fingió un desmayo que asustó al trabajador del hotel. Fueron unos segundos de incertidumbre que se cnovirtieron en risas por parte de todos los presentes, y en las disculpas reiteradas de Ainoa por haberlo asustado. "Sí, me hizo asustar", confesaba entre risas el empleado del alojamiento. Por su parte, otras de las afectadas fueron Jedet y Andrea Compton, que también lo notaron... ¡Y mucho! Sobre todo Jedet, que tuvo que utilizar un inhalador para poder respirar mejor. "Mención especial al Titicaca por proporcionarme una falta de oxígeno enorme, cosa que agradezco muchísimo porque la muerte debe sentirse así, así que estaré preparada para el momento", ironizaba la actriz y cantante ante el malestar que le generaba estar a más de 3.000 metros de altitud. 04.05 min Hasta el fin del mundo - Jedet y Andrea con mal de altura en Isla Taquile De hecho, en un momento dado, tuvo que tumbarse en el suelo y pedir expresamente parar. “Una pausa, por favor. Es que no hay oxígeno” ¿Y si renunciamos ya, y nos vamos?", le decía retóricamente Jedet a su compañera Andrea. A pesar de esto, las dos concursantes consiguieron sobreponerse y disfrutar de las tradiciones más ancestrales de la zona, con traje y desfile incluido. Jedet lo describió como "el día más bonito y especial de esta aventura".