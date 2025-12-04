José Lamuño se derrumba en 'Hasta el fin del mundo": "Antes del programa, venía de una etapa muy jodida"

En esta quinta etapa, José Lamuño y Aldo Comas se propusieron llegar rápido al punto de encuentro situado en Sucre, en Bolivia. Para ello, tuvieron que recorrer llamada 'la ruta de las brujas' que pasa por Arequipa, Puno y La Paz. El equipo negro de Hasta el fin del mundo empezaba a notar el cansancio y la sensibilidad estaba a flor de piel. Aldo Comas recordó cómo su padre hizo el mismo recorrido y lo que han significado siempre los viajes en su familia. "He tenido la fortuna de que en mi familia han sido grandes viajeros, y desde pequeño me han metido en la cabeza que viajar es clave para la formación de la persona que soy. Cuanto más viajas, más conoces. Y cuanto más conoces, mejor eres", le confesaba a su compañero.

Los dos concursantes se mantuvieron emocionados en el viaje que continuaban realizando en autobús hacia su siguiente destino. José Lamuño le contó a Aldo Comas que valora mucho el recorrido que están haciendo juntos. "Estoy muy contento de que estemos haciendo este viaje juntos porque creo que es algo que ninguno hubiéramos pensado y no se nos va a olvidar nunca". Es un momento de gran emotividad en el que se intercambiaron sensaciones también de la infancia. “No puedes evitar emocionarte al ver cómo una persona te está abriendo su corazón”, afirmaba José Lamuño al ver las lágrimas de Aldo Comas.

"Aldo, estoy muerto" Tras un viaje de muchas horas, los dos concursantes llegaron a Puno y se encontraron una sorpresa en su ruta gastronómica. Iban a comer Cuy, un roedor familia de la rata que en Perú se toma asado y se sirve entero. Está claro que este plato no es apto para todos los estómagos porque se ve perfectamente el animal que te vas a comer. Aldo Comas fue el primero en probar este alimento y, al final, también lo probó José Lamuño: "Me ha parecido una cosa repugnante, ha sido asqueroso". Los dos decidieron que querían probar y disfrutar de lo más tradicional de la zona y optaron también por pedir alpaca, que les terminó gustando más que el Cuy. Tras una comida que les sorprendió en todos los sentidos, tanto Aldo como José empezaron a sentirse muy pesados. "Estamos notando el mal de altura en la respiración, cuando hablamos. Ya, simplemente, el aire ya es más denso de la cuenta", afirmaba José. Por su parte, Aldo estaba de acuerdo con su compañero: "Todo pesa, todo cuesta, y cuando ves que los hoteles ya tienen botellas de oxígeno..." Este mal de altura hizo presencia en forma de cansancio y sensibilidad. José le pidió a Aldo que se quedaran a pasar la noche en Puno, y que al día siguiente fueran directos a cruzar la frontera a Bolivia. "Aldo, estoy muerto. No he dormido en el bus", afirmaba. Cuando llegaron a la habitación del alojamiento, José Lamuño se desrrumbó por completo. "Las emociones que vivimos en este programa son muy bestias. Notas como el propio mundo y las emociones te van rompiendo por dentro, y a veces te asustas. Yo sabía que este programa me iba a cambiar la vida. Venía de una etapa muy jodida. He pasado seis meses, siete meses muy duros antes de venir aquí. Cuando la vida te está cambiando, cuando estás mudando la piel, da mucho susto". Alba Carrillo y Cristina Cifuentes recuperan posiciones y ganan la cuarta etapa de 'Hasta el fin del mundo'

Baño en el lago Titicaca Tras unos días de emoción para el equipo negro, José y Aldo llegaron a la frontera con Bolivia y decidieron dejar atrás Perú con un baño en el lago Titicaca. Los dos concursantes desafiaron el frío y decidieron meterse en el agua para despedir su travesía por un país y entrar con las mejores vibraciones en otro territorio. Además, Aldo Comas dedicó unos segundo a acordarse de su familia, de sus amigos, y agradecer, dijo, todo lo que está viviendo en esta experiencia que le está llevando también a situaciones inesperadas. Un baño que también hizo su padre muchos años atrás y que él repite en honor a su progenitor. "El momento de entrar en ese lago sagrado ha sido muy especial. Primero porque mi padre lleva hablándome de ello toda la vida, y segundo porque le he dedicado unos segundos a rezar por el bien de los míos. Amor y salud, que estemos bien", confesaba Aldo.