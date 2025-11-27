Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, primera discusión en 'Hasta el fin del mundo': “Has cogido un berrinche... Madura”

El equipo azul de Hasta el fin del mundo, compuesto por Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, va viento en popa. Buena puntuación y un gran porcentaje de presupuesto en su haber: el 70%. Es verdad que, a pesar de haber ganado la etapa anterior, no han podido elegir ruta para llegar al nuevo punto de encuentro en Perú, sino que han tenido que escoger un sobre al azar y les ha tocado "la ruta de los osos".

01.26 min Hasta el fin del mundo - Rocío y Anabel, ganadoras de la segunda etapa

Anabel, que aun gustándole los animales prefiere tenerlos lejos, hubiera querido elegir el camino por el que llegar a Huacachina en esta cuarta etapa, pero no ha sido así. Sus caras y sus quejas han ido desesperando a su compañera de viaje, a Rocío Carrasco. "A mí no me hace ninguna ilusión", afirma Anabel, mientras Rocío intenta animarla: "Que sí, que a ti te gustan los bichitos". Esta conversación la mantienen cuando se dan cuenta de que deben ir a la Reserva Ecológica de Chaparrí, en Perú, donde hay osos y deben limpiar, además, el terrario de las serpientes. "Prefiero un mosquito, antes de que me dé un zarpazo un oso o me muerda una culebra", insiste Anabel, que afirma que está paralizada por el miedo.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, en un momento de 'Hasta el fin del mundo' SantiTroppoli

"No me ha parecido justo" Tras un tiempo sin hablar, Rocío le pregunta a Anabel que qué le pasa. "No estoy bien porque no me ha parecido bien ni justa la manera de la ruta. Soy como soy: ¡cuadriculada!" Y ahí es cuando Rocío Carrasco se pone más seria con su compañera de viaje: "En la vida no es todo cuadriculado. En la vida te dan hostias, te dan aplausos, te quieren, te odian. Cuadriculado no hay nada en la vida... Lo que haces es cogerte un berrinche de niña chica, que es absurdo. ¡Madura!", le dice a su compañera de equipo. Tras el rapapolvo, Anabel parece reaccionar e intenta adaptarse a la situación que les ha tocado sin dar más quejas. "Todo lo bueno no lo podíamos tener", afirma, y reconoce que es una persona que se frustra si no tiene todo bajo control, pero que es capaz de recomponerse rápido. "Me gusta tener todo el control. Como yo vea descontrol, me frustro bastante... Pero salgo rápido". Por su parte, su compañera le reconoce el buen carácter que tiene de manera general, aunque a veces el cansancio puede hacer mella. "Anabel tiene un carácter maravilloso, aunque un día le puede dar un parraque y puede ser más impulsiva que yo. Pero es verdad que nos contrarrestamos, porque si una se sube, la otra la baja", dice Rocío Carrasco. 02.10 min Hasta el fin del mundo - Rocío Carrasco no quiere decir quién es su madre

Con osos y serpientes Tras muchas horas de viaje en autobús, las dos concursantes llegan a la reserva de Chaparrí. Ver su reacción -y sus caras- cuando se encuentran con los osos es, sin duda, uno de los momentos álgidos de esta cuarta etapa. Además, les toca mezclarse también con las serpientes. Rocío Carrasco se mete dentro del terrario y Anabel Dueñas, sin embargo, prefiere hacer la limpieza de la parte de fuera, aunque al final acaba tocando una de las serpientes. Es una etapa que las dos concursantes no van a olvidar con facilidad. 01.46 min Hasta el fin del mundo - Rocío y Anabel, ganadoras de nuevo en la tercera etapa