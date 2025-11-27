El aparatoso accidente que modificó la ruta de Aldo Comas y José Lamuño en 'Hasta el fin del mundo'

Desde que arrancara la primera edición de Hasta el fin del mundo, José Lamuño y Aldo Comas se han convertido en una de las parejas televisivas de las últimas semanas. Los concursantes del talent conducido por Paula Vázquez no han desaprovechado la ocasión de mostrar su "yo" más verdadero durante todas y cada una de las etapas que hemos podido disfrutar del programa. Así que no es de extrañar que ahora, que estamos a punto de vivir el ecuador del viaje hasta Ushuaia, descubramos una versión de sí mismos que sigue sorprendiendo a una audiencia que se mantiene fiel a cada entrega del concurso.

Tras llegar en quinta posición a Ecuador, tanto el actor como el artista quisieron seguir disfrutando del encanto del trayecto. No solo se preocupan de llegar a tiempo y en el menor tiempo posible a su siguiente destino, sino que aprovechan cada traslado en bus, barco o cualquier medio de transporte que se precie para nutrirse de los escenarios que visitan. Sin embargo, la ruta obtenida para llegar a Perú tuvo que ser modificada debido a un accidente mortal por carretera, del que tuvieron que alejarse para continuar con sus planes y cumplir con los tiempos que se habían fijado al arrancar la aventura.

Aldo Comas dirige el tráfico tras el desvío en su ruta RTVE Play

"Me encanta dirigir el tráfico" Tras ver el colapso de la carretera que los conduciría a su siguiente destino, Aldo se trasladó a la parte delantera del autobús en el que viajaban para ver, junto al conductor, qué opciones tenían por delante. "¿Vas a coger un desvío? Si es así mejor, siempre mejor", reflexionaba tras su conversación. Sin embargo, lo que no vio venir fue que la opción para salir de ese atasco fuese... ¡ir por otro camino en dirección contraria! "¡Olé mi niño! Hay un bloqueo total y ha decidido pasar por detrás, el muy señor mío, en dirección contraria. A mí me encanta dirigir el tráfico, siempre que puedo me bajo del coche y lo hago", confesaba ante las cámaras del programa al comprobar cómo se iba solucionando el problema. José Lamuño, sorprendido por todo lo que estaba viviendo, no bajó junto a su compañero para "dirigir el tráfico", pero sí que aprovechó la ventana del bus para poder comentar junto a él lo que les estaba ocurriendo. "¡La gente se está bajando del coche en marcha!", confesaba impactado. Comas, a los pies del transporte, no pudo más que confirmar lo evidente: habían atravesado una calle entera en dirección contraria... ¡y no había pasado nada! José Lamuño, durante el desvío de ruta desde Ecuador hasta Perú RTVE Play