NIA se rompe en la última etapa de 'Hasta el fin del mundo' al recordar a su padre: "Desapareció cuando era pequeña"

La aventura de Hasta el fin del mundo está siendo un auténtico viaje emocional para NIA y J Kbello. La semana pasada terminaron últimos en una etapa durísima y llegaron al punto de encuentro por apenas unos minutos, cruzando la meta a las 18:20.

Pese al golpe, ambos mantuvieron una actitud positiva: “No nos sentimos perdedores”, dijo NIA, mientras que J Kbello añadía: “Demasiado bien lo hemos hecho para los kilómetros que eran”. Aunque descendieron del tercer puesto al último, el dúo se ha propuesto seguir adelante sin perder el optimismo.

La generosidad de Pedro conmueve a Nia y J Kbello En esta nueva etapa, su paso por Riobamba (Ecuador) les regaló uno de los encuentros más conmovedores del programa. Allí conocieron a Pedro, un conductor que no solo les ofreció su ayuda, sino también su propia casa para pasar la noche. “Se lo ofrecí porque sé cómo es la gente andaluza, la gente española… Yo viví 11 años allí”, les explicaba con orgullo. Para los cantantes, aquel gesto marcó un antes y un después. “Ha sido muy especial conocerte y escuchar tu historia”, reconocía el finalista del Benidorm Fest 2025. “Tener una familia, sacarla adelante, construir tu casa… es precioso”. Pedro les cuenta su historia en España a NIA y a J Kbello La cantante canaria, visiblemente emocionada, destacaba la valentía de Pedro: “Hay que ser muy valiente para irse de tu país con tus hijos pequeños y buscar un porvenir”. Sus palabras encontraron eco en la historia del ecuatoriano, que confesó haber vivido una infancia sin padre y que su mayor empeño fue que sus hijos jamás crecieran solos. “Vine, les dejé y luego regresé. Mis hijos estaban rebeldes, pero les hice entender que me fui por su futuro. Otros padres se van y abandonan… yo no quería eso”.