Rocío Carrasco y Anabel Dueñas ganan su tercera etapa de 'Hasta el fin del mundo'... ¡Control de alcoholemia incluido!

La aventura ha alcanzado las alturas extremas de Bolivia, poniendo a prueba los límites físicos y emocionales de los concursantes. Yolanda Ramos y Ainoa Olivares se adentraron en un ritual chamánico que desveló miedos profundos, mientras que Jedet y Andrea Compton se enfrentaron al soroche (mal de altura) en el majestuoso lago Titicaca. El equipo de NIA y J Kbello hizo una parada en Cuzco, donde el cantante se sintió identificado con un artista callejero y NIA se atrevió a cantar en público. Por su parte, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas tuvieron que demostrar su sobriedad ante un control de alcoholemia en Perú, un momento de nerviosismo que les dio como recompensa un descuento.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes sufrieron un grave susto por un accidente de autobús que las dejó temblando, y el equipo de Aldo Comas y José Lamuño se emocionó en un autobús a través del viaje por el desierto. Una nueva entrega donde la tensión, la desilusión y los giros imprevistos marcaron el camino. ¡Te lo contamos!

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes: el susto del accidente en el autobús El viaje nocturno en autobús hacia Puno se convirtió en una experiencia de máxima tensión para el equipo de Alba Carrillo y Cristina Cifuentes. En plena carretera oscura, el conductor tuvo que realizar una maniobra brusca para evitar una colisión, lo que hizo que el vehículo zigzagueara, provocando un momento de pánico y la sensación de que iban a volcar. Alba Carrillo, visiblemente asustada, confesó haber sentido que iban a sufrir un accidente grave, lo que le generó un ataque de nerviosismo posterior. Cristina Cifuentes actuó como su apoyo, consolándola tras el incidente. Aunque el percance solo resultó en daños materiales al autobús, el susto obligó al equipo a replantearse la seguridad y a buscar hojas de coca para combatir la ansiedad. 04.52 min Hasta el fin del mundo - Alba y Cristina tienen un accidente en el autobús

NIA y J Kbello: el arte callejero y la realidad de los artistas El equipo de NIA y J Kbello hizo una parada en Cuzco y aprovechó para disfrutar de la vida de la ciudad, donde se encontraron con un artista callejero cantando. J Kbello se sintió inmediatamente identificado, recordando que él también cantó y bailó en la calle en sus inicios, lo que le hizo empatizar con la dureza de ser artista en la vía pública. NIA, animada por el ambiente y por su compañero, se atrevió a cantar un tema en la calle, recibiendo el apoyo del público y de su compañero en el concurso. Este momento sirvió para reafirmar la conexión artística entre ambos y para rendir un homenaje a los artistas callejeros, a quienes J Kbello definió como la "verdadera realidad" de la música. 02.54 min Hasta el fin del mundo - Nía y J Kbello: el arte callejero en Cuzco

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas: control de alcoholemia en Perú El paso por una estación de autobuses en Perú de Rocío Carrasco y Anabel Dueñas estuvo marcado por un incidente insólito: un control de alcoholemia solicitado por la compañía antes de embarcar. El vendedor de billetes se negó a venderles los pasajes al considerar que Rocío estaba en estado de embriaguez, un hecho que la pareja refutó con humor. Rocío Carrasco, indignada por la acusación, retó al vendedor a realizar la prueba, la cual arrojó un resultado negativo por 0,0%. Tras el incidente, la pareja pudo continuar con su viaje hacia Arequipa con un 15% de descuento por el mal rato. Este episodio les sirvió para idear una nueva estrategia de "cumpleaños y borrachera" para futuras negociaciones. 02.18 min Hasta el fin del mundo - Rocío y Anabel obligadas a hacerse un control de alcoholemia en Perú

Yolanda Ramos y Ainoa Olivares: un ritual chamánico El equipo familiar de Yolanda Ramos y Ainoa Olivares se adentró de lleno en la cultura andina, concertando una cita con un chamán para realizar un ritual de limpieza. Lo que comenzó como una experiencia cultural se convirtió en una profunda revelación personal al confrontar sus miedos ante la hoguera. El chamán, a través de la hoja de coca, le dio un mensaje personal a Ainoa, animándola a reiniciar sus miedos para lograr ser una líder. La confesión provocó un emotivo abrazo entre tía y sobrina, pues Yolanda se dio cuenta, por primera vez, del miedo persistente de su sobrina a hacer las cosas. El chamán les regaló la chacana (cruz andina) para que la llevaran siempre como amuleto. 06.04 min Hasta el fin del mundo - Yolanda y Ainoa hacen un ritual chamánico de la cultura andina

Jedet y Andrea Compton: el mal de altura en Isla Taquile La subida a la Isla Taquile, en medio del majestuoso Lago Titicaca, supuso un colapso físico para el equipo de Jedet y Andrea Compton. La altitud extrema (más de 4.000 metros) provocó en Jedet un severo soroche (mal de altura) que la hizo tumbarse exhausta en el camino. A pesar de la belleza del entorno, Jedet confesó que la falta de oxígeno le hizo sentir la sensación de "estar cerca de la muerte". El equipo, tras el descanso, pudo participar en un desfile de trajes típicos de la comunidad, una inmersión cultural que Jedet describió como uno de los momentos más especiales y bonitos de toda la aventura. 04.05 min Hasta el fin del mundo - Jedet y Andrea con mal de altura en Isla Taquile

Aldo Comas y José Lamuño: la conexión del viaje a través de su pasado familiar El equipo de Aldo Comas y José Lamuño vivió un momento de profunda conexión personal durante un largo trayecto en autobús a través del desierto peruano. La inmensidad del paisaje y la soledad del camino llevó a Aldo a una emotiva reflexión sobre su padre, quien había realizado exactamente la misma ruta 40 años atrás. Aldo reveló que, al ver el desierto, sintió que su padre le estaba enseñando a viajar sin quererlo, lo que le emocionó hasta las lágrimas. El artista concluyó que este viaje le ha permitido conectarse con él y con su propia formación, reafirmando que "sentirse pequeño es la manera de ser muy grande" y que el viaje no se les olvidará nunca. José, por su parte, se emocionó por hacer un viaje tan importante al lado de su compañero. 02.46 min Hasta el fin del mundo - Aldo y José: la conexión del viaje con su pasado familiar