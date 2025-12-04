Alba Carrillo y Cristina Cifuentes: su duelo sobre el ring que acabó con reflexión final en 'Hasta el fin del mundo'

La ruta de Hasta el fin del mundo en Bolivia ha llevado a la pareja de Alba Carrillo y Cristina Cifuentes a un inusual encuentro cultural en La Paz. Las concursantes fueron retadas a participar en una sesión de entrenamiento con las Cholitas, las icónicas luchadoras bolivianas, en una misión que combinó el folclore local con el espíritu de empoderamiento femenino.

El simbolismo de las luchadoras cholitas en Bolivia El encuentro en el cuadrilátero sirvió como una inmersión en una de las expresiones culturales más significativas de La Paz. Cristina Cifuentes estaba visiblemente impresionada por el valor y la destreza de las atletas, destacando la importancia social de su trabajo. Para ella, este fenómeno representa un potente símbolo de la igualdad de la mujer en la sociedad boliviana. Cristina dijo que el wrestling de las cholitas va más allá del espectáculo deportivo. Aseguró que transmiten un mensaje de fuerza y superación, demostrando que "la mujer también va a luchar". La participación en este evento, aunque breve, se convirtió en un momento de reflexión sobre la fortaleza femenina, un tema que se entrelaza con la propia experiencia de las concursantes en la carrera.

El reto de subir al cuadrilátero con la pollera Para sumergirse por completo en la experiencia, las concursantes se vistieron con el atuendo tradicional, incluyendo las voluminosas polleras (faldas). Una de las luchadoras explicó que es habitual llevar hasta "siete u ocho enaguas" bajo la pollera, lo que dificultaba notablemente los movimientos en el ring a las recién llegadas. El desafío físico se combinó con el humor, especialmente por parte de Alba Carrillo, quien bromeó sobre la complejidad de manejar la indumentaria. A pesar de las risas, ambas intentaron aprender las técnicas básicas de caída y lucha. Esta misión obligó a Alba y Cristina a dejar a un lado su "calma tensa" y centrarse en la actividad, demostrando que la competición puede ser un viaje de entendimiento mutuo.