Gerard Butler busca una segunda oportunidad con su exnovia en 'Un buen partido', una comedia muy romántica

Cuando el actor Gerard Butler leyó el guion de Un buen partido supo que el papel protagonista era para él. De hecho, tuvo tanta fe en el proyecto que se embarcó en él como productor junto a su socio Alan Siegel. El guion parecía hecho a la medida de un actor europeo de sus características, ya que el protagonista, George Dryer, es un apuesto exfutbolista de la Premier League que causa furor entre las madres del equipo infantil que va a entrenar.

George Dryer es un exjugador de fútbol británico venido a menos que decide mudarse a Virginia, EE. UU., para tratar de recuperar a su exmujer Stacie, interpretada por Jessica Biel, y a su hijo Lewis. Recién llegado a Virginia y sin ningún tipo de actividad, decide empezar a entrenar a un equipo de fútbol en el que está su hijo.

Jessica Biel interpreta a Stacie, la exmujer del entrenador Dryer, a la que lucha por recuperar

Un reparto excepcional Su llegada al equipo revolucionará al otro equipo en cuestión: el de las madres de los niños. Un plantel compuesto por Catherine Zeta-Jones, Uma Thurman y Judy Greer competirán por tener su atención. Precisamente, el personaje interpretado por Greer, el de Barb, será el primero que ponga en apuros a la antigua estrella de la Premier. La segunda mujer en aproximarse al entrenador de su hijo es Catherine Zeta-Jones, Denise, en la película. Le consigue una prueba como comentarista en la ESPN, pero será la excusa para seducirlo. El director, Gabriele Muccino, consigue alternar la sucesión de situaciones comprometidas para el entrenador Dryer con una trama de otro cariz: la de un padre que pretende recuperar el tiempo perdido en la crianza de su hijo. El resultado es una trepidante comedia con un trasfondo sentimental. Va más allá de una serie de situaciones cómicas más o menos hiladas.

Un hijo que necesita a su padre El papel del hijo de Butler, interpretado por Noah Lomas, es el hilo conductor de la historia que corre paralela a la del acoso a su padre por parte de distintas mujeres: la de la lucha de este por recuperar su relación con su exesposa Stacie, Jessica Biel, que está a punto de casarse con otro hombre. Y precisamente, el hecho de querer alternar una historia que apelara también a la sensibilidad del espectador es lo que movió al propio Gerard Butler y a su socio Alan Siegel a elegir como director del proyecto al italiano Gabriele Muccino. Muccino había firmado seis años antes de la realización de Un buen partido (2012), una historia en la misma linea, En busca de la felicidad (2006), con Will Smith y anteriormente, en 2001 y en su país, El último beso, que fue premiada en Sundance.

Jessica Biel vivía su mejor momento En la parte de la historia que se desarrolla junto a su hijo y su esposa, Butler muestra a un George Dryer cariñoso y que busca una segunda oportunidad en la vida. Esta doble cara de este filme lo hace mucho más que una comedia romántica al uso, que busca llegar más al fondo del espectador. También hay que destacar la interpretación de Jessica Biel, con un sobrio papel que se contrapone a la efusividad y exageración del trío de mujeres que persiguen en la ficción a Gerard Butler. La actriz estaba en buen momento y en 2012 llegó a estrenar cuatro películas. Además, papeles como el del clásico padre de jugador del equipo que se entromete en las funciones del entrenador, interpretado con maestría por Dennis Quaid, y su esposa aburrida de su matrimonio, Uma Thurman, que también persigue a George Dryer, conforman divertidas situaciones propias de la comedia de enredo que hacen de Un buen partido, una perfecta propuesta para disfrutar en familia en una tarde de invierno. Y también un último apunte para el público español: en una escena, el entrenador Dryer explica en una reunión informal que, siendo jugador, la reina de Inglaterra entró al vestuario de su equipo para felicitarlos y lo sorprendió saliendo de la ducha, en una escena calcada a la vivida en el Mundial de Sudáfrica por el jugador español Carles Puyol y la reina Sofía.