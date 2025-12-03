Ya en los años 50, mientras España vivía en blanco y negro bajo la dictadura, muchos de sus pueblos se convirtieron en platós de cine por los que se paseaban las grandes estrellas del momento, como Ava Gardner y Orson Welles.

Teníamos paisajes únicos y casi todo lo que necesitaba Hollywood para rodar sus súper producciones, además, a bajo coste. Por eso, y porque era el mejor escaparate turístico, nuestro país se convirtió muy pronto en un plató internacional que no dejó de sumar títulos con el paso del tiempo.

Rodaje de 'Doctor Zhivago' en el barrio de Canillas (Madrid)

Recordamos estrenos como el de Doctor Zhivago, de David Lean, película ambientada en la Rusia de principios del siglo XX, rodada en Madrid, Soria, Granada y muchas otras localizaciones nacionales.

Lo sabe muy bien nuestra invitada de esta semana, Raquel Piñeiro, autora de Un país en la pantalla. España a través del cine y las series (Geoplaneta, 2025).

Arturo Martín recorre su particular “mapa de carreteras”, que incluye rodajes tan insólitos como Sopa de Ganso, el largometraje de los Hermanos Marx, donde durante unos segundos aparece Loja (Granada).

También el primer western rodado en Almería, Tierra brutal (Michael Carreras, 1961), y muchos lugares que el cine transformó en icónicos: desde el Guadalix de la Sierra de Bienvenido, Mister Marshall (Luis G. Berlanga, 1953), a la Nerja de Verano azul (Antonio Mercero, 1981), entre muchísimos otros.

Al margen del cine, regresamos a 1965 con Mara Peterssen para recopilar otros acontecimientos relevantes que nos dejó aquel año, con especial atención al estreno de Help! en plena Beatlemanía, y al recrudecimiento de la guerra de Vietnam.

Antiguo vehículo de Autoescuela Arenal

Por aquel entonces, se aprobaba en España una reforma del Código de Circulación que estableció, entre otras cosas, un nuevo sistema de exámenes para obtener el permiso de conducir. En su historia se adentra Patricia Costa, que nos muestra una de las autoescuelas más antiguas de España.

Pastora Vega cambia el coche por el potro para hablarnos de Cabriola, la octava película de Marisol, dirigida por Mel Ferrer.

Muy romántico llega David Zurdo, dispuesto a recuperar la historia escondida detrás de una carta de amor fechada en 1965 y hallada en 2020 en el río Urumea, en San Sebastián.

Por último, continuamos viajando, porque JPelirrojo nos lleva a Nigeria para conocer a un joven guitarrista, Víctor Uwaifo, que aquel año se convirtió en el primer artista africano en conseguir un disco de oro.

Todo esto y más, el lunes 8 de diciembre, desde la una de la madrugada, en Radio Nacional de España, con Arturo Martín.