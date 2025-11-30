Crisis de fe y terrorismo medioambiental: Así es 'El Reverendo', la película de Ethan Hawke y Amanda Seyfried

La historia transita por la First Reformed, una pequeña iglesia en el estado de Nueva York. Allí transcurre de forma tranquila la vida de su pastor, Ernst Troller, que ejerció de capellán en el ejército. Se siente atrapado en una espiral de rutina, sermones vacíos y un deterioro físico y emocional, pero cuando aparecen Mary y su esposo, el activista Michael, su rutina se tambalea y sus heridas vuelven a sangrar.

Entre ellas, la muerte de su hijo y un matrimonio fallido que inciden en una crisis interna que mezcla la culpa y la desesperación, y que desemboca en una radicalización que hace peligrar su propia existencia y la de su entorno.

Detalles del reparto Ethan Hawke, interpreta al revendo, y Amanda Seyfried, es Mary. Junto a ellos destacan Cedric Kyles, Michael Gaston, Victoria Hill, Philip Ettinger, Bill Hoag, Michael Metta y Frank Rodriguez. Para Hawke, este fue uno de los papeles más exigentes a nivel emocional a los que ha tenido que hacer frente en su carrera. Amanda Seyfried, que interpreta a Mary, ha afirmado que se decidió por el proyecto por el enfoque espiritual y reflexivo del guion. Para ella, esto marcó la diferencia con otros papeles que ha considerado “más comerciales”. Una de las sorpresas de los espectadores fue encontrarse a Cedric Kyles, conocido como Cedric the Entertainer, en un registro totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados. El cómico tuvo que alejarse de su habitual papel de humorista para dar vida al pastor Joel Jeffers, con una alta carga dramática. Reverendo Ernst Toller en la iglesia First Reformed

Una película exitosa y de bajo presupuesto Cuando Paul Schrader rodó El Reverendo contaba con un presupuesto reducido y esto influyó en el estilo de la película, minimalista y austero. El equipo técnico recurrió a diversos recursos de grabación para generar un impacto en el público y contrarrestar la falta de presupuesto. Fue clave el formato de imagen académico (1.37:1) que, aunque obsoleto, se usó con el objetivo de transmitir la claustrofobia y rigidez espiritual que acompaña al protagonista durante toda la trama. Muchas escenas se filmaron con cámara fija, sin movimientos, en una clara conexión con el trabajo de los cineastas Bresson y Dreyer. Una influencia del “estilo trascendental” muy acertada, según los críticos. Una de las mejores películas de 2018 A pesar de tener un presupuesto bajo y competir con grandes superproducciones, El Reverendo fue una de las grandes sorpresas de la cartelera. La crítica y la industria alabaron la película y, entre otros reconocimientos, Paul Schrader (que escribió y dirigió el film) obtuvo una nominación a ‘mejor guion original’ de los Oscar. Una categoría para la que sí consiguió el premio en los Critics’ Choice Awards y en los New York Film Critics Circle Awards. El actor Ethan Hawke ganó la estatuilla como Mejor Actor Masculino en los ‘Independent Spirit Awards’ y en los Gotham Independent Film Awards. El pastor Toller y Mary, tras un episodio doloroso de la trama El pastor Toller y Mary, tras un episodio doloroso de la trama

Un tema controvertido que generó debate En la película se mezclan religión y terrorismo ambiental, que unidos a la crisis de fe que desarrolla el personaje, dan lugar a un cóctel que deriva en un debate intenso en el público y la crítica. Desde algunos sectores religiosos incluso se tachó a la obra de provocadora, mientras que desde otras esferas, la consideraron una reflexión acertada sobre el papel que tiene el clero en asuntos trascendentales de nuestro tiempo.