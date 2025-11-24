Cine y libros entran en batalla en 'Versus', el nuevo podcast de RNE Audio

Dicen que Alfred Hitchcock contaba recurrentemente un chiste sobre dos cabras en un vertedero. Una cabra está devorando una cinta de celuloide cuando llega otra y le pregunta: ¿te gusta o que comes? A lo que la primera responde: "Prefiero el libro". Lo cierto es que ninguna obra literaria adaptada al cine ha podido librarse de ese debate, ¿qué te gusta más el libro o la película?

Este 24 de noviembre se estrena Versus, el nuevo podcast original de RNE Audio, presentado y dirigido por el periodista Pablo Tejeda. Un ring de boxeo para cinéfilos, amantes de la literatura y la buena charleta que, a lo largo de cinco episodios, enfrentará a cineastas como Paul Urkijo, Paula Ortiz, Hugo Stuven, Alberto Utrera frente a escritores como Marta Jiménez Serrano, Roy Galán, Fernando Navarro o Arturo González Campos.

Pablo Tejeda, presentador de 'Versus', el nuevo podcast original de RNE Audio

Humor, cinefilia y amor a la literatura Una entrevista a tres bandas y una batalla para decidir, caso a caso, qué es mejor si el libro o su versión de cine. El señor de los anillos, Maltilda, Tranpotting, Jurassic Park o Balde Runner. En cada capítulo, en una charla de 40 minutos, una obra popularmente conocida es sometida a debate por una persona procedente del mundo del cine y otra del mundo de la literatura. En paralelo a su debate se van sacando datos y conclusiones objetivas de cada versión y se va conociendo detalles personales y profesionales de ambos invitados.