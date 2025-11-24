Cine y libros entran en batalla en 'Versus', el nuevo podcast de RNE Audio
- Escritores y cineastas enfrentan libros con su adaptación al cine: ¿quién ganará?
- Marta Jiménez Serrano, Arturo González Campos, Fernando Navarro o Roy Galán entran al ring
Dicen que Alfred Hitchcock contaba recurrentemente un chiste sobre dos cabras en un vertedero. Una cabra está devorando una cinta de celuloide cuando llega otra y le pregunta: ¿te gusta o que comes? A lo que la primera responde: "Prefiero el libro". Lo cierto es que ninguna obra literaria adaptada al cine ha podido librarse de ese debate, ¿qué te gusta más el libro o la película?
Este 24 de noviembre se estrena Versus, el nuevo podcast original de RNE Audio, presentado y dirigido por el periodista Pablo Tejeda. Un ring de boxeo para cinéfilos, amantes de la literatura y la buena charleta que, a lo largo de cinco episodios, enfrentará a cineastas como Paul Urkijo, Paula Ortiz, Hugo Stuven, Alberto Utrera frente a escritores como Marta Jiménez Serrano, Roy Galán, Fernando Navarro o Arturo González Campos.
Humor, cinefilia y amor a la literatura
Una entrevista a tres bandas y una batalla para decidir, caso a caso, qué es mejor si el libro o su versión de cine. El señor de los anillos, Maltilda, Tranpotting, Jurassic Park o Balde Runner. En cada capítulo, en una charla de 40 minutos, una obra popularmente conocida es sometida a debate por una persona procedente del mundo del cine y otra del mundo de la literatura. En paralelo a su debate se van sacando datos y conclusiones objetivas de cada versión y se va conociendo detalles personales y profesionales de ambos invitados.
Ya disponible en primer episodio: Jurassic Park
En la primera entrega, Pablo Tejeda mete en el ring al escritor y guionista Arturo González Campos y al cineasta Hugo Stuven. Ambos enfrentan uno de los grandes clásicos del cine de los 90, Jurassic Park. Como todos sabemos, la película estuvo dirigida por Steven Spielberg y es una adaptación de la novela de Michael Crichton publicada en 1990. Eso sí, la pre-producción de la película arrancó un año antes de la publicación de la novela, ya que Universal obtuvo los derechos cinematográficos cuando Crichton todavía estaba terminando de escribirla. ¡Dale al Versus!