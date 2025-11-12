'Y tú sin saberlo': Por qué no hay (casi) cine fantástico en España y el estreno de 'Zeru Ahoak'
- Hablamos con Paul Urkijo, uno de los pocos cineastas que se atreven con el género en España
- Y charlamos con la actriz Nagore Aramburu, protagonista de la serie Zeru Ahoak de RTVE Play
Lo más fascinante del género de la fantasía es la posibilidad de abrir en el cine la puerta a imposibles. Películas que nos invitan a cruzar el umbral, una escapatoria a la vida cotidiana, una evasión. Sin embargo, es curioso, porque la fantasía, muchas veces, también habla de la realidad más inmediata, pero bajo otro prisma, contando con mitos, leyendas y fábulos lo que nadie se atrevería de otro modo. En este nuevo episodio de Y tú sin saberlo, analizamos la salud del género de fantasía en nuestro país de la mano de Paul Urkijo, uno de los pocos cineastas que se atreve con el género en nuestro país.
Ejemplo de todo ello es su nueva película, Gaua (La noche), una historia que se inspira en el folclore vasco para hablar de las brujas que sufrieron la inquisición en el siglo XVII que se estrena en cines este 14 de noviembre. Además, aprovechamos para recuperar su anterior película Irati, disponible en abierto en la plataforma. Y hablamos del gran estreno en RTVE Play de esta semana: la serie Zeru Ahoak, secuela de Hondar Ahoak (también disponible en la plataforma).
Y llega Zeru Ahoak
También hablamos del nuevo estreno en RTVE Play: Zeru Ahoak (Bocas de Cielo). Tras su presentación en el Festival de San Sebastián, la serie de la inspectora Nerea, secuela de la exitosa Hondar Ahoak (Bocas de arena), podrá verse en la plataforma, al completo, desde el 14 de noviembre. Cuatro episodios, protagonizados por Nagore Aramburu (Querer, Maspalomas). Charlamos con la actriz y su director, Koldo Almandoz y descubrimos algunas claves de la serie.
