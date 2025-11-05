'Y tú sin saberlo': La transgresión y la herida de David Delfín, 'Subsuelo' y 'Robot Dreams'

Aunque su nombre no te suene de nada o si, por el contrario, conoces a David Delfín, pero no te interese la moda, hay algo tremendamente humano que te hará conectar con el documental David Delfín. Muestra tu herida. En este nuevo episodio de Y tú sin saberlo, desgranamos algunas claves del original de RTVE Play que llega a la plataforma este 7 de noviembre y hablamos con sus creadores. Además, hablamos del estreno en cines de Subsuelo, la nueva película de Fernando Franco, y de una de las películas más conmovedoras del año, Leo & Lou.

Y tú sin saberlo - E25. La transgresión y la herida de David Delfín y 'Subsuelo'

Y tú sin saberlo Y tú sin saberlo - E25. La transgresión y la herida de David Delfín y 'Subsuelo'

5 razones para ver Robot Dreams

Además, rescatamos la última gran joya del cine de animación que ha llegado a la plataforma: Robot Dreams. Ganadora del Goya y nominada en los Oscar, la cinta de animación de Pablo Berger es una auténtica delicia para los amantes del buen cine y de las historias que te dejan con el corazón tocado. ¿Por qué no deberías perdertela?

1. Tiene un idioma universal. La película está prácticamente libre de diálogo — el director Pablo Berger optó por contar la historia solo a través de imágenes, ritmo, música y actuación visual. Esto la convierte en una experiencia más universal, donde las emociones (soledad, amistad, pérdida) se sienten sin que “se digan”.

2. Un viaje por el Nueva York de los 80. El escenario urbano no es solo “decorado”: la película recrea con cariño y detalle la ciudad de Manhattan de los ochenta: grafitis, patines, la cultura de calle, los pequeños comercios… el parque de atracciones de Coney Island. Ver la película es también viajar ahí.

3. La amistad como algo frágil y real, no un cuento idealizado. Aunque comienza como una amistad luminosa y pura entre un perro llamado Dog y un robot llamado Robot, la historia deriva hacia la separación, el cambio, lo que queda cuando el “nuevo” ya no es tan nuevo. Esto rompe con la idea habitual en muchas películas de animación donde la amistad “supera todo” de forma ideal. Aquí se siente la melancolía de lo que se va, y la belleza/sombra de lo que permanece.

4. Un estilo visual sencillo… que sorprende por su profundidad. El dibujo parece limpio y “tierno”, casi infantil en apariencia, pero dentro lleva capas de significado: movimientos, silencios, metáforas visuales.

5. Una obra de autor que es poco convencional dentro de la animación comercial. Esta película no es de grandes estudios de animación americanos produciendo “blockbusters”. Es una coproducción hispano-francesa basada en el cómic de Sara Varon, y ha sido reconocida en festivales (por ejemplo Annecy International Animation Film Festival) y nominada al Óscar.