'Y tú sin saberlo': La transgresión y la herida de David Delfín, 'Subsuelo' y 'Robot Dreams'
- Hablamos con los directores del documental David Delfín. Muestra tu herida
- Además, te contamos las claves de los estrenos de Subsuelo y Leo & Lou
Aunque su nombre no te suene de nada o si, por el contrario, conoces a David Delfín, pero no te interese la moda, hay algo tremendamente humano que te hará conectar con el documental David Delfín. Muestra tu herida. En este nuevo episodio de Y tú sin saberlo, desgranamos algunas claves del original de RTVE Play que llega a la plataforma este 7 de noviembre y hablamos con sus creadores. Además, hablamos del estreno en cines de Subsuelo, la nueva película de Fernando Franco, y de una de las películas más conmovedoras del año, Leo & Lou.
5 razones para ver Robot Dreams
Además, rescatamos la última gran joya del cine de animación que ha llegado a la plataforma: Robot Dreams. Ganadora del Goya y nominada en los Oscar, la cinta de animación de Pablo Berger es una auténtica delicia para los amantes del buen cine y de las historias que te dejan con el corazón tocado. ¿Por qué no deberías perdertela?
1. Tiene un idioma universal. La película está prácticamente libre de diálogo — el director Pablo Berger optó por contar la historia solo a través de imágenes, ritmo, música y actuación visual. Esto la convierte en una experiencia más universal, donde las emociones (soledad, amistad, pérdida) se sienten sin que “se digan”.
2. Un viaje por el Nueva York de los 80. El escenario urbano no es solo “decorado”: la película recrea con cariño y detalle la ciudad de Manhattan de los ochenta: grafitis, patines, la cultura de calle, los pequeños comercios… el parque de atracciones de Coney Island. Ver la película es también viajar ahí.
3. La amistad como algo frágil y real, no un cuento idealizado. Aunque comienza como una amistad luminosa y pura entre un perro llamado Dog y un robot llamado Robot, la historia deriva hacia la separación, el cambio, lo que queda cuando el “nuevo” ya no es tan nuevo. Esto rompe con la idea habitual en muchas películas de animación donde la amistad “supera todo” de forma ideal. Aquí se siente la melancolía de lo que se va, y la belleza/sombra de lo que permanece.
4. Un estilo visual sencillo… que sorprende por su profundidad. El dibujo parece limpio y “tierno”, casi infantil en apariencia, pero dentro lleva capas de significado: movimientos, silencios, metáforas visuales.
5. Una obra de autor que es poco convencional dentro de la animación comercial. Esta película no es de grandes estudios de animación americanos produciendo “blockbusters”. Es una coproducción hispano-francesa basada en el cómic de Sara Varon, y ha sido reconocida en festivales (por ejemplo Annecy International Animation Film Festival) y nominada al Óscar.
Y tú sin saberlo, el podcast con la agenda de RTVE Play
Guiado por la periodista Raquel Elices, cada semana puedes descubrir contenidos, monográficos y estrenos destacados: cine, series, joyas ocultas, documentales, programas de RTVE y las mejores producciones originales.
Y tú sin saberlo está disponible en RNE Audio y en todas las plataformas (Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music…), cada semana, todos los miércoles, disfruta de estas cápsulas de ficción, entretenimiento y cine de solo 15 minutos para que te pongas al día de manera fácil y no te pierdas los contenidos más destacados en RTVE Play... Todo puede disfrutarse gratis ¡Y tú sin saberlo!