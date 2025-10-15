'Y tú sin saberlo': De cena con Mario Casas y Alberto San Juan, 'Sin gluten' y 'La deuda'
- Hablamos de las películas La cena y La deuda, en cines este 17 de octubre
- Buceamos en la ópera prima de Daniel Guzmán y hablamos de Sin Gluten y otras dos series cómicas de RTVE Play
Una intolerancia al gluten, un drama familiar o el caos de ser padres. La vida cotidiana es, casi siempre, la mejor premisa para una buena comedia. Coincidiendo con el estreno de Sin gluten, la nueva serie de RTVE que se ha convertido en uno de los mejores estrenos de la temporada, en este nuevo episodio de Y tú sin saberlo, rescatamos otras dos series que triunfaron en RTVE Play, originales de la plataforma y que acumulan varios premios y que no deberías perderte.
Charlamos con Mario Casas y Alberto San Juan de La cena, uno de los estrenos del cine participado por RTVE que junto a La deuda, llegan a la cartelera este viernes 17 de octubre. Ambas películas nos sirven para bucear también por la plataforma… ¿Cuál fue la primera película basada en hechos reales de Mario Casas? Y… ¿el debut de Daniel Guzman?
Y ¿aún no has visto Un asesinato con vistas?
No te pierdas Un asesinato con vistas. La nueva serie documental de RTVE Play, que este 17 de octubre estrena su tercer episodio, y nos adentra en uno crímenes políticos más impactantes de la historia reciente de nuestro país. A lo largo de cuatro episodios, conocemos la historia del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, asesinado en la puerta de su casa en octubre de 2007 y cuya muerte desvelo un entramado de corrupción urbanística, en un escabroso caso de la crónica negra de España.
Y tú sin saberlo, el podcast con la agenda de RTVE Play
Guiado por la periodista Raquel Elices, cada semana puedes descubrir contenidos, monográficos y estrenos destacados: cine, series, joyas ocultas, documentales, programas de RTVE y las mejores producciones originales.
Y tú sin saberlo está disponible en RNE Audio y en todas las plataformas (Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music…), cada semana, todos los miércoles, disfruta de estas cápsulas de ficción, entretenimiento y cine de solo 15 minutos para que te pongas al día de manera fácil y no te pierdas los contenidos más destacados en RTVE Play... Todo puede disfrutarse gratis ¡Y tú sin saberlo!