'Y tú sin saberlo': De cena con Mario Casas y Alberto San Juan, 'Sin gluten' y 'La deuda'

Una intolerancia al gluten, un drama familiar o el caos de ser padres. La vida cotidiana es, casi siempre, la mejor premisa para una buena comedia. Coincidiendo con el estreno de Sin gluten, la nueva serie de RTVE que se ha convertido en uno de los mejores estrenos de la temporada, en este nuevo episodio de Y tú sin saberlo, rescatamos otras dos series que triunfaron en RTVE Play, originales de la plataforma y que acumulan varios premios y que no deberías perderte.

Charlamos con Mario Casas y Alberto San Juan de La cena, uno de los estrenos del cine participado por RTVE que junto a La deuda, llegan a la cartelera este viernes 17 de octubre. Ambas películas nos sirven para bucear también por la plataforma… ¿Cuál fue la primera película basada en hechos reales de Mario Casas? Y… ¿el debut de Daniel Guzman?

Y ¿aún no has visto Un asesinato con vistas? No te pierdas Un asesinato con vistas. La nueva serie documental de RTVE Play, que este 17 de octubre estrena su tercer episodio, y nos adentra en uno crímenes políticos más impactantes de la historia reciente de nuestro país. A lo largo de cuatro episodios, conocemos la historia del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, asesinado en la puerta de su casa en octubre de 2007 y cuya muerte desvelo un entramado de corrupción urbanística, en un escabroso caso de la crónica negra de España. 01.49 min 'Un asesinato con vistas', estreno de la serie documental en RTVE Play el 10 de octubre