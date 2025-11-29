Antonio Orozco debuta en la literatura con 'Inevitablemente yo', o de cómo romper con todo y empezar de nuevo

¿Qué ocurre exactamente el día que uno se rompe? Hay muchas jornadas de cansancio, de tristeza, de prisas, de tener el cuerpo raro, pero llega una fecha concreta en el que la mente dice: hasta aquí. A Antonio Orozco le ocurrió a finales del año 2023, tras unos meses inmerso en un bucle de viajes y giras, y lo ha contado en sus memorias Inevitablemente yo (Planeta), en las que habla de sus inseguridades, la falta de emoción que sentía, la ausencia de motivación y sus problemas de autoestima. Un testimonio sincero y crudo acerca de qué supone romper con todo y volver a empezar.

El libro trata de temas como la siempre complicada popularidad, las redes sociales, la obesidad, la importancia de pedir ayuda y su relación con la música. Cuando decidió parar, Orozco empezó a tomar notas en forma de diario, para poner en orden sus pensamientos y paliar el malestar. Esas observaciones fueron tomando forma involuntaria de libro. Cuando Planeta le propuso publicarlo, pensó que podría ser de ayuda a otras personas que han vivido algo similar.