Antonio Orozco debuta en la literatura con 'Inevitablemente yo', o de cómo romper con todo y empezar de nuevo
- En las memorias Inevitablemente yo el cantante Antonio Orozco comparte un momento de inflexión de su carrera
- Tras una época muy intensa de trabajo, el artista sufrió una gran crisis, y decidió parar y replanteárselo todo
¿Qué ocurre exactamente el día que uno se rompe? Hay muchas jornadas de cansancio, de tristeza, de prisas, de tener el cuerpo raro, pero llega una fecha concreta en el que la mente dice: hasta aquí. A Antonio Orozco le ocurrió a finales del año 2023, tras unos meses inmerso en un bucle de viajes y giras, y lo ha contado en sus memorias Inevitablemente yo (Planeta), en las que habla de sus inseguridades, la falta de emoción que sentía, la ausencia de motivación y sus problemas de autoestima. Un testimonio sincero y crudo acerca de qué supone romper con todo y volver a empezar.
El libro trata de temas como la siempre complicada popularidad, las redes sociales, la obesidad, la importancia de pedir ayuda y su relación con la música. Cuando decidió parar, Orozco empezó a tomar notas en forma de diario, para poner en orden sus pensamientos y paliar el malestar. Esas observaciones fueron tomando forma involuntaria de libro. Cuando Planeta le propuso publicarlo, pensó que podría ser de ayuda a otras personas que han vivido algo similar.
Ansiedad y autoexigencia
Orozco reflexiona en su entrevista con Página Dos sobre qué significa parar. «En una industria en la que el ritmo es frenético, detenerse se percibe como un acto de rebeldía. Me ha costado entenderlo, pero detenerse no significa fracasar, significa escuchar lo que el cuerpo y la mente llevan tiempo intentando decir, aceptar mis límites», comparte el compositor durante la charla con el programa.
Antonio Orozco es un referente internacional de la música en español. Desde sus inicios dibujó una carrera imparable: más de millón y medio de discos vendidos, uno de ellos de diamante, nueve de platino y numerosos de oro, premios Ondas y Grammy, y 25 años en activo en la música. Esta es su primera incursión en la literatura.
La cronología empieza con una actuación en Bruselas en octubre de 2023. «Al acabar, la adrenalina lo cubre todo. Pero cuando me quedé a solas conmigo mismo sentí que algo no estaba bien. Caminé por el backstage intentando ordenar mis pensamientos. Era como si dentro de mi cabeza alguien hubiera apagado la luz».
“La música es el aire que respiro“
Óscar López pregunta a Orozco qué importancia tiene para él la música. «La música es el aire que respiro. No puedo tener una conversación si hay música de fondo, con eso te lo digo todo. Junto a mi familia, es lo más importante de mi vida».
«Cuando vives con ansiedad extrema, buscas maneras de silenciarla. Una pastilla para dormir, otra para la ansiedad, un trago de ron antes del concierto para brindar con el equipo. Sucedáneos que te alejan de la realidad. Pero la realidad siempre está ahí, esperando a que te enfrentes a ella», cuenta Antonio Orozco en el primer capítulo de su libro. Él supo reaccionar a tiempo y, de ese modo, invita al lector a que lea sin miedo las señales que el cuerpo manda, porque siempre las manda, cuando necesita parar y descansar.