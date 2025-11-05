La Revuelta tiene la fortuna de recibir, en muchas ocasiones, a invitados que ponen el cuerpo, que se abren en canal en pro del espectáculo. Ha sido el caso de David Verdaguer y Amaia Salamanca, que visitaban a David Broncano para presentar su nueva película, Siempre es invierno, dirigida por David Trueba. Y es que los actores han respondido sin tapujos a preguntas sobre sus vacaciones o sobre cuestiones económicas, y han mostrado sus vergüenzas recordando anécdotas de situaciones ridículas. En concreto, el actor catalán ha contado cómo vivió su primer ataque de ansiedad, en una situación de lo más cómica: “Pensaba que me iba a morir”.

La película, tal y como han explicado sus protagonistas, está basada en la novela Blitz, del propio David Trueba. “Una historia muy distinta” en la que se aborda una relación amorosa no tan frecuente: “Estamos tan acostumbrados a ver un hombre maduro con una mujer más joven que nos choca cuando lo vemos al revés”, apuntaba Amaia Salamanca.

El primer ataque de ansiedad de David Verdaguer David Verdaguer ha apostado por la sinceridad total en su visita a La Revuelta. Ya desde su entrada al escenario ha confesado que se ha encontrado un bulto que podría ser una hernia inguinal, muy mala noticia para su hipocondría: “Siempre he sido un poco sufridor, me petó el tímpano, tuve un herpes Zoster… he dado bajón”, ha comentado. También ha reconocido que no suele gustarle demasiado viajar al campo ni a la playa, “sé que doy mucho bajón, pero hoy quiero ser muy sincero”, y ha contestado con cifras muy concretas a Las preguntas clásicas: “Tenía 70.000 y ahora 200.000” y en el sexo “tres puntos de relaciones y 20 de masturbación”. Con esa misma honestidad brutal ha recordado una anécdota cómica a posteriori, pero que no tuvo nada de divertida en su momento. Estando en un hotel de Madrid, “me estaba masturbando y, cuando llegué al clímax”, con el pantalón medio bajado y sin camiseta, empezó a sufrir un ataque de ansiedad: “Empecé a notar que me ahogaba, era la primera vez que me pasaba, fui arrastrándome al lavabo, con todo el pene ahí y pensando: me voy a morir”. Una historia tan íntima y comprometida como aquella que contó Dani Rovira y que habrán recordado muchos espectadores.