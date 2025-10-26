'Mejor... imposible': los dos mejores protagonistas en la misma película de los últimos 30 años

Dos actuaciones perfectas, la excentricidad de Melvin Udall (Jack Nicholson) y la naturalidad de Carol Connelly (Helen Hunt). Dos polos opuestos que sirvieron para que Mejor... imposible sea historia del cine: una de las siete películas que han conseguido el doblete de Óscar a mejor actor y actriz y la última en conseguirlo hace ya 27 años, en 1998.

Si sumamos a esas dos interpretaciones, las de Greg Kinnear, Cuba Gooding jr., la gran actriz clásica Shirley Knight e, incluso, el perro Jill, junto a la música de Hans Zimmer y el guion y la dirección de James L. Brooks, conocido por su trabajo en Los Simpsons, pues tenemos una de las mejores comedias de la historia. De hecho, Mejor... imposible está incluida en la lista de las mejores 500 películas de todos los tiempos, según la revista Empire.

John Travolta rechazó el papel Un artículo de The Times asegura que James L. Brooks ofreció el papel de Melvin Udall a John Travolta, pero lo rechazó. En una entrevista, el director dijo que también consideró "a Bill Murray, pero hubiera sido una película totalmente diferente". Finalmente, Jack Nicholson consiguió uno de los papeles de su vida. Helen Hunt también consideró rechazar el papel de Carol Connelly, por no querer encasillarse en el rol de 'chica buena'. Hasta seis perros interpretaron a Verdell, todos de la raza Grifón de Bruselas. El más famoso fue Jill, que vivía con la entrenadora Mathilde Decagny y consigue cosas increíbles como que imite la manera de andar de Melvin Udall, sin pisar las líneas. Fue galardonado con premios a mejor actuación canina. Melvin Udall (Jack Nicholson) con Verdell (Jill), en la película 'Mejor...imposible' IMDB

"Tú haces que quiera ser mejor persona" Una de las citas más recordadas del cine es cuando Carol Connelly le pide un piropo al reservado Melvin Udall y le dice: "Tú haces que quiera ser mejor persona". El American Film Institute incluyó esa frase entre las 100 mejores de la historia del cine.

La visibilidad del TOC Melvin Udall es un escritor de éxito, de novelas románticas, pero con Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC). Jack Nicholson trabajó con psicólogos y pacientes para darle verosimilitud al personaje y aprender sus rituales: encender y apagar las luces, no pisar las líneas o usar diferentes jabones. Pero no solo se quedó en la superficie, sino cómo llegaba a afectar a su vida personal y a su relación con los demás. Fue una de las primeras películas en tener un protagonista con esta enfermedad mental. Melvin Udall (Jack Nicholson), en la película 'Mejor... imposible' Getty Images Carol Connelly es la única camarera por la que Melvin permite ser atendido cuando va a su restaurante habitual a desayunar, con sus propios cubiertos desechables. Es una interpretación muy natural: es dura cuando debe serlo, pero también muestra una fragilidad emocional. Simon Bishop (Greg Kinnear) es un pintor gay y su agente es Frank Sachs (Cuba Gooding jr.). Si bien es cierto, que hay chistes que quedan algo rancios, revisitados, con toques de machismo y homofobia.