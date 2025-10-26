La escena de 15 segundos que Juan Diego Botto preparó durante seis meses: "Nunca más volveré a hacer esto"

No todos los días un actor de Hollywood visita Al cielo con ella. Juan Diego Botto se ha sentado frente a frente con Henar Álvarez para hablar de su carrera y ha acabado desvelando detalles jugosos sobre su paso por la meca del cine, donde aterrizó hace varios años para participar en una de superhéroes. La experiencia le dejó clamando eso de "Nunca más voy a volver a hacer esto", pero ¿por qué?

Juan Diego Botto, "como una chica Bond" Ocurrió en el rodaje de El escuadrón suicida, la película de villanos de DC con la Harley Quinn de Margot Robbie o el Peacemaker de John Cena. Juan Diego Botto interpretaba a Silvio Luna, el dictador de la isla ficticia de Corto Maltese y que quería casarse con Harley Quinn. Botto tuvo que prepararse mucho para el papel. "Preferí pensarme como una chica Bond", ha asegurado en Al cielo con ella. Si Halle Berry emergía del mar en Muere otro día, Juan Diego Botto lo hacía de una piscina en El escuadrón suicida. La escena duraba solo 15 segundos, pero a él le costó seis meses de entrenamiento y dieta muy estricta. "Yo les tenía que mandar cada semana una foto de cómo estaba, de si iba evolucionando, si tenía más músculo, si marcaba abdominales", cuenta el actor. "Este es el tope de lo sexy que voy a estar", pensó al pedirles una foto que inmortalizara su aspecto. "Nunca más voy a volver a hacer esto. No pienso volver a estar en una dieta tan estricta el resto de mi vida, no pienso esforzarme tanto en un gimnasio nunca más. Quiero coger esta foto, enmarcarla y decir 'yo alguna vez fui así' y olvidarme", ha asegurado.