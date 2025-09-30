Francis Lorenzo interpreta al zaragozano que salvó la vida a miles de judíos en 'El ángel de Budapest': Conoce la historia real

Viajamos a la ciudad de Budapest. Es 1944 y todavía no se sabe cuándo terminará la Segunda guerra mundial. La ciudad está sometida bajo el poder del III Reich con una población diezmada: más de medio millón de judíos húngaros fueron enviados por los nazis a las cámaras de gas de diversos campos de concentración para su exterminio. En el mes de abril, Adolf Eichman llega a la ciudad y ordena deportar a miles de judíos húngaros a Auschwitz. Uno de los datos más escalofriantes es que en tan solo 56 días, fueron enviados a los campos de exterminio 437 000 judíos. Pero entre la masacre y el terror hay esperanza para unas cinco mil personas. Ángel Sanz Briz, conocido como El Ángel de Budapest, hará que puedan salvar la vida.

Los testimonios de los supervivientes En la web Yad Vashem del Centro Mundial de conmemoración de la Shoá se encuentra esta parte de la historia: Los supervivientes Enrique y Jaime Vandor recuerdan sus experiencias durante la guerra y el papel de Sanz-Briz en su salvación. Siendo niños recibieron la protección de la legación española en Budapest junto a su difunta madre, Anny Vandor, desde el otoño de 1944 hasta la llegada de las tropas soviéticas. Fueron alojados en una de las "casas españolas" de las cuales estaba prohibido salir. Sanz-Briz se preocupó en hacerles llegar alimentos. Gracias a sus esfuerzos, los Vandor y muchos otros sobrevivieron, y es por ello que siempre lo tuvieron presente en su memoria. Después de la liberación el Sr. Sanz-Briz continuó su carrera diplomática.

La gesta del ángel de Budapest La película cuenta la hazaña de este zaragozano que trabajaba como encargado de negocios de la legación española en Budapest. Tiene 34 años y se acaba de casar con Adela Quijano. En la capital húngara ve horrorizado los actos de los nazis, utilizó todos los recursos que su cargo, como representante del Estado español, para evitar que miles de judíos húngaros muriesen asesinados por las SS. ¿Cómo lo logró? El método que utilizó fue emitir miles de cartas de protección que garantizaban inmunidad a sus portadores, esquivando así a las autoridades alemanas y a los húngaros que colaboraron con ellas. Ángel Sanz Briz salvó la vida a más de cinco mil judíos y estuvo entregado a su loable causa hasta que España le ordenó dejar Budapest ante la inminencia de la entrada del Ejército soviético. De allí se trasladó a Suiza.

Justo entre las Naciones Su gesta se reconoció a nivel internacional. En 1966 recibió la distinción 'Justo entre las Naciones', un reconocimiento que el Estado de Israel hace a las personas no judías que salvaron vidas durante el Holocausto. Pero Ángel Sanz Briz no pudo aceptar esta distinción en vida. Se trata del máximo honor a aquellas personas que, sin ser de confesión o ascendencia judía, prestaron ayuda de manera altruista y singular a las víctimas de la persecución emprendida por el Tercer Reich alemán y otros afines en Europa con anterioridad y durante la Segunda Guerra Mundial. . Ángel Sanz Briz murió 1980 y nueve años después su familia recibió ese título de manos del Embajador de Israel en Madrid. Curiosamente, ellos no sabía nada de esta distinción. En la Medalla de los Justos se lee una frase del Talmud que simboliza la fe en la humanidad: Quien salva una vida salva al mundo entero. Francis Lorenzo encabeza el reparto de 'El ángel de Budapest'

Francis Lorenzo es Ángel Sanz Briz La película se basa en el libro Un español frente al Holocausto, de Diego Carcedo, y se llevó al cine con Luis Ontiveros en la dirección y Ángel Aranda Lamas como guionista. Esta producción de José Manuel Lorenzo y Eduardo Campoy se rodó en Budapest de noviembre a diciembre de 2010. La encargada de vestuario es Eva Vass Francis Lorenzo es el 'ángel' protagonista y completan el reparto Anna Allen, como su esposa, Ana Fernández, como la empleada judía de la delegación española en Budapest, y Manuel de Blas, que interpreta al diplomático español Miguel Ángel Muguiro. Junto a ellos destaca Aldo Sebastianelli, que hace de Giorgio Perlasca, colaborador de Ángel Sanz Briz. El italiano es conocido en España por Un franco, 14 pesetas. Asier Etxeandia tiene también un pequeño papel.

El jugador de ajedrez, con Marc Clotet Y siguiendo con la misma temática. Luis Oliveros dirige la historia de Diego Padilla, un español atrapado en el horror nazi durante la ocupación de Francia. Marc Clotet interpreta al protagonista, un hombre que gana en 1934 el Campeonato de España de ajedrez y conoce a Marianne Latour, una periodista francesa de la que se enamora y con la que tiene una hija. Marianne le convence de que se vayan a vivir a Francia, donde poco después Diego será acusado de espía y encerrado en una prisión nazi, en la que intenta sobrevivir gracias a la afición al ajedrez del coronel Maier, el oficial al mando.