El ocio desde un punto de vista filosófico

¿Cuántas veces destinas tu tiempo libre a simplemente reposar sin hacer nada? ¿Y cuántas veces has tenido la sensación de perder el tiempo cuando no estás haciendo ninguna actividad? Tranquilo, no tienes la culpa, todo tiene una explicación. El filósofo y psicólogo Carlos Javier González reflexiona en 'Para Todos La 2' sobre cómo nos arrebatan y mercantilizan nuestro tiempo de ocio.

Nuestro tiempo libre está domesticado Estamos obsesionados en optimizar o aprovechar nuestro tiempo. Según González, es 'El imperio de la sociedad cronopática', por el cual buscamos satisfacer todos los deseos que nos transmiten desde los mecanismos de control de la publicidad, los mercados conductuales y las redes sociales. Esta 'cronopatía' nos provoca una neurótica fijación por rentabilizar cualquier actividad que realicemos. La maquinaria del deseo ha secuestrado el ocio, porque se ha domesticado para disfrutar de él desde una óptica mercantilista. Dentro de esta lógica, la pausa, el descanso o la contemplación no tienen lugar porque no tienen ningún beneficio 'palpable'. El filósofo considera que "si el ocio queda expuesto a la omnímoda maquinaria de la explotación, también será secuestrada nuestra capacidad para pensar en libertad". Cartel publicitario en una parada de autobús.

Tenemos miedo a la inactividad “Es preocupante el pavor al que nos somete la industria del deseo“ Según el psicólogo, "es preocupante el pavor al que nos somete la industria del deseo, aunque lo hace de manera seductora y amable". Según González, a pesar de que parezca que todo está a nuestro alcance, paulatinamente y cautivadoramente nos inyectan una patología existencial que la llama 'cronofobia improductiva'. Tenemos miedo a los tiempos de inactividad o de quietud. “El mercado lucha por cualquier tiempo vacío que pueda rentabilizar“ El filósofo también lo denomonia 'cronocondría', "una angustia perseverante por tener que gestionar nuestro tiempo libre de manera eficiente", es decir, como si cualquier momento de pausa o de descanso fuera un síntoma patológico. El hecho de disfrutar sin ningún propósito tiene una percepción negativa y "el mercado lucha por apropiarse de cualquier tiempo vacío que pueda rentabilizar con nuestros deseos", afirma González. "Mantenernos insatisfechos es la mejor forma para vernos en la obligación de no poder ni querer parar", explica el psicólogo.