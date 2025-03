El deporte como herramienta para superar adicciones

Eduardo Torras tocó fondo en su vida por culpa de la adicción a las drogas. Pese a que tuvo una infancia feliz, a los 15 años ya tenía problemas con el alcohol, a los 25 probó la cocaína y a los 38 años tuvo que ingresar en una comunidad terapéutica porque lo había perdido todo. Dos años después tuvo que volver a crear su vida de cero. Una vez recuperado física y psicológicamente de su adicción, Torras necesitaba afianzarse y recurrió a lo que más le gustaba de niño, el deporte. Se propuso prepararse para el triatlón de Barcelona, y lo logró. Fue uno de los momentos más felices de su vida y le hizo darse cuenta de que su recuperación iba por buen camino.

Un compañero suyo del proceso de desintoxicación murió de una sobredosis. Ahí también llegó a la conclusión de que el deporte le dio una alternativa de ocio saludable, un propósito en la vida, tener una rutina, conocer gente nueva. Todo ello le llevó a fundar en 2013 Sport2live, una iniciativa para promover el deporte como herramienta de ayuda a personas con dificultades.

El deporte no es la recuperación, es una herramienta

Sport2live es un método de seguimiento deportivo complementario de otros tratamientos. En la actualidad se benefician 1800 personas de Cataluña, Burgos y Baleares gracias a los acuerdos de colaboración con 50 instituciones, hospitales y centros terapéuticos. Pacientes en fases de tratamientos son derivados a estos centros para mejorar su recuperación.

“Me ha enseñado valores que tienen que ver con la recuperación de una adicción“

Mireia Bonavida fue alcohólica y actualmente acude semanalmente tres veces al gimnasio a la vez que estudia y trabaja. Asegura que el deporte no es el 100% de la recuperación, es una herramienta: "Me ha enseñado valores como el no rendirse, el sacrificio o la constancia, que al final tienen mucho que ver con la recuperación de una adicción", explica Bonavida. La estudiante apunta que, en sus inicios en la recuperación, prefería trazar el camino fácil. Es decir, salir, consumir, y como ella dice, volver a su zona de confort: "Lo pasé bastante mal, los dos primeros meses fueron bastante duros, pero también recuerdo llorar de felicidad por el inicio del cambio", reconoce.