¿Qué somos? Consejos para definir tu relación sentimental desde el principio

Cada vez es más común evitar las etiquetas y compromisos claros cuando empiezas a conocer a otra persona. Esto puede hacer que aceptes la incertidumbre para no perderla, aunque te genere confusión y sufrimiento. Se suelen decir frases como: “Ya se irá viendo sobre la marcha”, “¿qué necesidad hay de decir que somos?”. Vivimos en una época donde el miedo al compromiso es cada vez más frecuente y muchas personas prefieren mantener las relaciones sin encasillarlas.

Las aplicaciones de citas te crean la falsa sensación de que encontrarás algo mejor y eso hace que muchos eviten el definir sus relaciones. Si buscas una relación estable, lo mejor es priorizar a alguien con las mismas expectativas que tú. En el programa 'Para Todos La 2', la psicóloga Patricia Ramírez te da algunos consejos para afrontar esta situación y poder concretar la relación sentimental.

2. Un "no lo tengo claro" también es una respuesta

No recibir una respuesta clara o escuchar frases como "no lo tengo claro" también son una respuesta. Eso indica que la otra persona no está lista para definir la relación. En este punto debes evaluar cómo te hace sentir esta incertidumbre. ¿Te incomoda la indecisión o, por lo contrario, preferirías estar con alguien que sí tenga las cosas claras desde un principio? Además, si la otra persona evita definir la relación constantemente, es posible que nunca llegue a hacerlo. Pregúntate si puede generarte frustración, si tú buscas el compromiso.